Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana) a donné ce samedi un nouveau récital avec une belle démonstration de force pour ajouter, au titre de champion d’Espagne contre la montre obtenu hier, la médaille d’or de la tester en ligne disputé entre les villes jaéniennes d’Úbeda et de Baeza, qui avaient un itinéraire de 104 kilomètres et dans lequel un temps de 2 heures, 53 minutes et 19 secondes était utilisé.

Pour le cycliste des Baléares c’est elle deuxième titre en ligne, puisqu’elle a été championne en 2016, d’argent en 2017 et de bronze en 2018, quatre médailles à ajouter aux quatre autres qu’elle a accumulées dans le contre-la-montre depuis 2016.

Ane Santesteban (Ceratizit-WNT Pro Cycling d’Allemagne) et Eider mérinos (Team Movistar) ont été respectivement argent et bronze.

Également doublé pour les moins de 23 ans pour Sara Martín

Dans le combat aussi passionnant pour le titre de champion d’Espagne U23, les Burgos Sara Martin (L’équipe féminine de Sopela) a confirmé les bons sentiments qu’elle a transmis lors du contre-la-montre d’hier et a également remporté l’or au test en ligne.

Alors qu’aujourd’hui Mireia trias, une coureuse Massi-Tactic prometteuse, a rendu la victoire très difficile pour elle en se révélant être une autre coureuse à surveiller dans un futur proche et qui n’a abandonné que dans le sprint final. Paula Suarez (Laboral Kutxa) a accroché le bronze.

Mavi, imparable

Mavi García est apparue dans le Championnat d’Espagne prête à défier le potentiel de Movistar et elle l’a d’abord réalisé en remportant le chronomètre vendredi avec autorité et ce samedi en brisant le test en ligne avec une attaque dévastatrice au kilomètre 45.

La cycliste de Palma attribue la qualité, l’intelligence et la puissance et sa démarcation, lorsque la course est devenue raide, n’a été répondue que par Ane Santesteban.

La basque savait que la bonne roue était celle de Mavi García et elle a parfaitement répondu à l’attaque pour former un duo en tête de la course à laquelle le bloc Movistar, formé par Sheyla gutierrez, qui est également arrivé à Nacional à un grand moment après avoir triomphé en Périgord; Eider mérinos, Gloria Rodríguez, Oyarbide de Lourdes -qui a défendu le titre-, Alicia González et Alba Teruel,

Immédiatement Mavi García et Ane Santesteban ont réalisé un avantage de 1 minute et 30 secondes au kilomètre 60, à 44 kilomètres de la ligne d’arrivée, alors que plusieurs groupes se sont formés derrière mais sans coordination pour terminer l’échappée.

Au kilomètre 72, la différence est passée à 2 minutes et derrière les cyclistes se sont rendu compte que l’or et l’argent étaient déjà impossibles, alors la course a commencé. bataille pour le bronze C’est ainsi que Sheyla Gutiérrez (Movistar) et Sara Martín (Sopela), la championne d’Espagne U23 et deuxième au général vendredi, ont attaqué mais sans le résultat escompté.

En 83, 21 du but, García et Santesteban ont atteint la différence maximale avec 3 minutes et 15 secondes.

Dans la dernière ligne droite, Mavi García a lancé un attaque dure sur une autre montée avec un changement de rythme auquel son compagnon d’aventure ne pouvait pas répondre et ainsi, à 6 kilomètres de la ligne d’arrivée, il s’est distancé en 30 secondes, alors qu’il se battait pour l’Eider de bronze Merino, de Movistar, et Irene Méndez, de Río Mera, ils ont sauté par derrière.

Les 5000 derniers mètres ont été la confirmation de la Domaine des Baléares, qui est apparu à l’arrivée euphorique par le titre obtenu et avec un net avantage sur Santesteban (2,10) et 3,50 sur Merino, qui a complété le podium.

# CEJaen20 | C’est ainsi que @mavi_at est entré dans la méta après une exposition sensationnelle? ?? Ane Santesteban

?? Eider mérinos @ jaenturismo @dipujaen pic.twitter.com/C4HdcTXzCM – Fédération royale espagnole de cyclisme (@RFECiclismo) 22 août 2020

Demain la broche avec le test masculin

Le test en ligne du Championnat d’Espagne sur route est présenté comme l’un des plus ouvert et contesté des dernières années et dimanche (9h00) à Baeza (Jaén) sera couronné un nouveau champion qui réussira le record de Alejandro Valverde (Team Movistar), qui ne concourra pas car il est concentré avec son équipe dans les Alpes pour disputer le Tour de France.

Le dominateur habituel du rendez-vous, le Équipe Movistar, qui a atteint la gloire avec l’un de ses hommes dans douze des treize derniers nationaux, n’aura pas la supériorité de départ habituelle car ses principaux hommes sont dans une bulle créée par l’équipe de Eusebio Unzue pour minimiser les risques pour votre participation au Tour de France.

On ne verra donc pas Alejandro Valverde défendre le maillot de champion d’Espagne, ce qui ouvre la porte à l’excitation dans une course pour laquelle Jésus Herrada (Cofidis), Gorka Izagirre et Luis León Sánchez (Astana), Gonzalo Serrano (Banque rurale) ou Ivan Garcia Cortina (Bahreïn-McLaren) sont les principaux candidats à la victoire.

Le parcours de ce test en ligne, avec 185 kilomètres, Il sera développé principalement – sauf pour les 48 premiers kilomètres – sur le circuit de 25 kilomètres et 500 mètres de dénivelé aux alentours de Baeza, qu’ils devront faire cinq tours.

