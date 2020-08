Pablo Carreño a participé au tournoi du 25e anniversaire de Académie Equelite JC Ferrero, à Villena (Alicante), en s’imposant sur un Carlos Alcaraz (6-1 et 6-4) qui était impuissant devant le grand niveau affiché par son rival, qui a montré qu’il s’apprêtait à relancer la saison du tour du monde.

Le joueur de tennis asturien s’inclina lâchement un joueur arrivé plein de moral et sans rien à perdre, et il l’a fait beaucoup plus pour son succès que pour les erreurs de son rival, car si Alcaraz était présumé avoir faim de victoire, Carreño n’en était pas moins.

Conclusions positives

Celui d’El Palmar, quant à lui, a ajouté une défaite à partir de laquelle doit tirer de nombreuses conclusions positives, tout comme l’expérience de jouer une finale, même s’il s’agit d’un tournoi d’exhibition, devant un joueur de classe mondiale, ou de voir comment vous devez continuer à vous battre même si rien ne sort, patience et plus de patience pendant que vous son entraîneur a conseillé pendant le match, Juan Carlos Ferrero.

Et c’est que le Murcien n’a rien obtenu dans le premier set, et si cela arrive avant un joueur comme Pablo Carreño, il est très difficile de renverser la vapeur.

Le Gijón a endossé le Murcien dès le départ 5-0, à un Alcaraz qui s’attendait à un scénario très différent en début de finale. Son premier match en faveur à la fin du premier set (5-1) servait plus à récupérer des sentiments, qu’à autre chose.

La deuxième manche a été soulevée plus uniformément. Alcaraz a été remis de la mauvaise boisson des cinq premiers matchs du match, bien que Carreño ait continué son match. Ce furent des moments où le pouvoir de la jeune promesse a été revu, il a pu montrer une partie de son droit mortel, même si devant il avait un ancien top-10 et c’est beaucoup.

Le 6-4 final a montré un Carreño préparé pour le les grosses affaires qui sont présupposées avec le redémarrage de la saison, et un Alcaraz qui demandant déjà le passage, il a besoin de matches contre des rivaux du top 100 pour continuer sa progression, même si nous sommes confrontés à une saison atypique, dans laquelle on verra qu’il peut ou non jouer.

practicodeporte@efe.com