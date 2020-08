Pau Capell, actuel champion de la Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB) et détenteur du record du test, en raison de l’impossibilité de revalider son titre cette année en raison de sa suspension en raison de la pandémie, a lancé l’initiative Briser 20 près de CHAMOIS, un projet personnel pour honorer le concours et rétrograder votre dossier pendant 20 heures, 19 minutes et 7 secondes, le 28 août prochain.

La réduction de cette marque, établie dans l’édition de l’année dernière, est l’objectif de ce nouveau défi, avec lequel faire baisser sa propre marque en moins de 20 heures, ce que vous voulez réaliser dans une course individuelle.

Le coureur catalan a prévu de relever ce défi, sans dossard, avec une équipe d’assistance, comme la course aurait eu lieu. Le rendez-vous aura lieu le jour 28 août À partir de 18h00 de la Plaza del Triángulo de la Amistad de Chamonix.

Avec son équipe habituelle

Dans ce défi, vous serez non seulement accompagné par votre équipe d’assistance habituelle, mais vous visiterez également le Je marche à côté de BUFF, son sponsor principal et qui pour cette occasion a exclusivement conçu un collection officielle avec lequel Pau Capell participera.

Le pilote catalan, alors que Barcelone était encore en phase 0, se préparait déjà à son grand but, l’UMTB. Concurrence que Pau Capell considère « le test le plus important», Et bien qu’à l’époque elle était présentée comme« une année de passage », elle a décidé de fixer un nouvel objectif.

