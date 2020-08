Pedro Jiménez a violé au moins cinq femmes dans les 40 jours seulement qu’il a passés dans la rue depuis son incarcération à l’âge de 16 ans: la dernière, l’un des deux policiers qu’il a assassinés en 2004 dans son appartement de Bellvitge. Il l’a fait en congé de prison, alors qu’il était à des mois de la liberté définitive.

« Un psychopathe manuel », a diagnostiqué la médecine légale, « violeur compulsif », a décrit les Mossos, « l’échec du système pénitentiaire », a dénoncé le procureur de l’un de ses nombreux procès, devant le vertige de son bilan: 14 arrestations à son actif, 10 d’entre eux pour des crimes contre la liberté sexuelle et deux vols avec violence que la police considère comme des tentatives de viol.

Le 5 octobre 2004, à l’âge de 35 ans, il a couronné son atroce carrière criminelle avec le viol, le meurtre et la profanation du cadavre de deux jeunes stagiaires policiers qui partageaient un appartement dans le quartier Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone), après approchez-vous de l’un d’eux à la pointe d’un rasoir dans l’embrasure de la porte de l’immeuble lorsqu’il est revenu du travail de nuit.

Pour ce double crime, qui a rouvert le débat sur la difficile réinsertion des récidivistes, Jiménez a été condamné à près de 94 ans de prison, dans une peine dans laquelle le juge a eu recours à l’expression « pur luxe des maux », typique des traités. des classiques du droit, pour décrire sa cruauté envers les victimes, dont les cadavres gardaient une grimace de souffrance sur leurs visages.

DE LA PRISON EN PRISON

Ayant grandi dans un environnement hostile, avec un père alcoolique et abusif et une mère souffrant d’un grave trouble psychiatrique, Pedro Jiménez est entré en prison à l’âge de 16 ans et, depuis, a été de prison en prison traçant une spirale de violence contre les femmes, le La seule façon dont il savait comment se rapporter à eux, selon les psychologues: de toute sa vie, il n’avait eu que des relations sexuelles forcées ou payées.

Son profil de psychopathe sexuel, combiné à un manque extrême d’empathie et de froideur, n’a pas empêché la prison de Brians de lui accorder un congé de prison de trois jours pour un entretien d’embauche en 2004, sept mois avant sa libération.

Ils ont pris en compte sa «bonne évolution» dans le traitement des délits sexuels et son comportement exemplaire en prison, où il a travaillé dans les bureaux et dans la blanchisserie et a suivi des cours d’anglais, de catalan, d’arts graphiques ou de dessin, en plus d’obtenir le titre de coiffeur .

Les professionnels de la prison qui se croyaient réhabilités n’auraient pas dû lire le libellé que Jiménez cachait dans sa cellule – intervenu après le double crime de Bellvitge – dans lequel il imaginait agresser un inconnu dans la rue et recréer le «sentiment de pouvoir» et de supériorité cela l’a amené à la violer, chose courante chez les délinquants sexuels: «Je lui ai dit ‘vous l’avez demandé, maintenant vous saurez ce qu’est un homme’», fantasmait son écriture.

À sa sortie de prison, à la veille du meurtre de la police, Pedro Jiménez a acheté ce qui serait le seul et le dernier mobile de sa vie, avec lequel il a passé la nuit éveillé, téléphonant aux numéros de contact et, peu avant de commettre le double crime, il a lancé un appel énigmatique au curé de la prison, qui ne lui a pas répondu.

Il avait déjà commencé à errer sans but dans les rues – l’un des signes avant-coureurs que les programmes pénitentiaires pour délinquants sexuels apprennent à détecter comme signe avant-coureur de la récidive – jusqu’à ce qu’à l’aube ses pas le conduisent à la Rambla Marina de Bellvitge, où vivaient ses deux dernières victimes.

LE DOUBLE CRIME

À 157 centimètres de haut, et armé d’un couteau de type papillon, il s’est approché de Silvia N. à la porte de l’immeuble et a réussi à entrer dans l’appartement qu’il partageait avec Aurora R., qui à l’époque se trouvait dans la salle de bain. Il a attaché les premiers pieds et mains au lit, l’a violée et l’a poignardée à mort.

Puis il a tué l’autre jeune femme, qui a croisé son meurtrier en sortant de la salle de bain, et bien qu’il ne l’ait pas violée, il a profané son cadavre après lui avoir pris la vie. Avant de partir, il a aspergé la maison d’alcool et a mis le feu aux deux lits où les corps gisaient pour effacer sa trace de la scène du crime.

Les flammes, qui ont été rapidement éteintes par les pompiers alertés par les voisins, ont sauvé une facture de téléphone que Jiménez a perdue lors de son massacre, avec ses nom et prénom imprimés, qui, à peine une heure après le crime, a mis la police sur ses traces.

Pendant ce temps, vêtu des vêtements d’une de ses victimes, il s’est rendu à un entretien d’embauche avec un homme d’affaires dans un bar de l’Avenida Diagonal à Barcelone – dans les toilettes duquel il a caché des baskets qu’il avait volées à la police et le couteau avec lequel Il les a tués – et a rendu visite à sa sœur et au prêtre qui l’aidait en prison.

C’est avant, effrayé après avoir reçu un appel d’un policier sur son nouveau portable, qu’il a décidé de ne pas retourner en prison et de se réfugier dans la maison d’un de ses amis à Gérone, où il a été arrêté quelques jours plus tard.

La nouvelle de son arrestation dans les médias l’a amené à payer un autre de ses méfaits: une femme qu’il avait violée en 2003, lors d’un autre congé de prison, l’a admis sans aucun doute à la télévision. L’ADN dans le mégot de cigarette qui avait été fumé après l’attaque l’a confirmé et Pedro Jiménez a ajouté 16 ans de prison supplémentaires à ses peines. Rossi Garcia Avila