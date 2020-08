La gamme Trofeo, composée des versions les plus radicales du constructeur italien de voitures de sport Maserati, s’est enrichie des modèles Ghibli et Quattroporte.

La La collection Trophy a été lancée en 2018 avec Levante, le premier SUV de l’histoire de la marque, qui a reçu le moteur essence V8 biturbo de 580 ch et un couple maximal de 730 Nm.

Ce moteur a été choisi par Maserati pour élargir la famille Trofeo, pour laquelle elle a choisi les couleurs du drapeau de l’Italie: vert pour la Quattroporte, blanc pour la Levante et rouge pour la Ghibli.

Le moteur est construit dans l’usine Ferrari dans la ville italienne de Maranello, selon les spécifications Maserati pour les berlines à propulsion arrière.

Bien qu’il soit complètement nouveau pour la Ghibli, le moteur V8 était déjà utilisé dans le passé dans la Quattroporte GTS, dans la version 530 ch (non commercialisée en Espagne).

Les berlines Maserati Ghibli et Quattroporte Trofeo sont les plus rapides de l’histoire de la marque

Désormais, avec ses 580 chevaux, elle fait des versions Ghibli et Quattroporte Trofeo les berlines Maserati les plus rapides de son histoire, avec une vitesse maximale de 326 km / h (Le Trofeo Levante est à 302 km / h).

Le Trophy diffère de ses frères de gamme en intégrant le système de Contrôle de véhicule intégré (IVC), avec une configuration spécifique qui garantit une dynamique de conduite améliorée, une plus grande sécurité active et des performances «encore plus excitantes».

Les saloons ont le bouton corsa, qui configure la voiture pour un style de conduite encore plus sportif; et équiper la fonction Contrôle de lancement (lance la voiture à une vitesse plus élevée à partir d’un arrêt).

D’autres caractéristiques distinctives sont la calandre avant avec deux barres verticales dans une finition noir piano, des garnitures en carbone sur la prise d’air avant et le diffuseur arrière, des accents rouges sur les ouïes latérales et sur les rayons du badge Trident sur les piliers. C et nouveaux groupes de feux arrière (avec un profil de type boomerang inspiré de la 3200 GT et du concept car Alfieri).

Quant au Trophée Ghibli, le capuche Il a également été repensé avec deux bouches d’aération pour un meilleur refroidissement, leur donnant un look plus agressif, comme celui du Levante Trofeo.

Les jantes en alliage Ghibli et Quattroporte Trofeo sont constituées de 21 pouces et 22 pouces ceux du Trophée Levante.

À l’intérieur, le nom Trofeo se distingue sur les appuis-tête, le revêtement intérieur en cuir naturel, l’assistant virtuel MIA (Maserati Intelligent Assistant), l’écran multimédia de 10,1 pouces (le Levante conserve le 8,4 pouces) et la connectivité du Programme Maserati Connect.