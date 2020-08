Prendre vitamine D et calcium deux fois par jour peut réduire les chances d’avoir vertige, selon une étude publiée dans l’édition en ligne de « Neurology », la revue médicale de l’American Academy of Neurology.

« Notre étude suggère que pour les personnes vertige paroxystique positionnel bénin«Prendre un supplément de vitamine D et de calcium est un moyen simple et peu risqué de prévenir la récidive du vertige», explique Ji-Soo Kim, du Collège de médecine de l’Université nationale de Séoul en Corée. Il est particulièrement efficace si vous avez de faibles taux de vitamine D pour commencer. «

Le vertige positionnel paroxystique bénin survient lorsque un changement de position de la tête vous donne une sensation soudaine de rotation. C’est l’un des types de vertiges les plus courants. Le traitement comprend un médecin qui effectue une série de mouvements de la tête qui déplacent les particules dans les oreilles qui causent le vertige, mais la condition a tendance à se reproduire fréquemment.

Environ 86% des personnes souffrant de cette forme d’inconfort vertigineux à un point tel que interrompt votre vie quotidienne ou cela leur fait perdre des jours de travail.

L’étude a porté sur 957 personnes en Corée souffrant de vertige positionnel paroxystique bénin qui ont été traitées avec succès par des mouvements de la tête. Les participants ont été séparés en deux groupes, intervention et observation.

Les 445 personnes du groupe d’intervention ont fait mesurer leur taux de vitamine D au début de l’étude. Les 348 personnes dont le taux de vitamine D était inférieur à 20 nanogrammes par millilitre (ng / ml) ont commencé à prendre des suppléments avec 400 unités internationales de vitamine D et 500 milligrammes de calcium deux fois par jour, tandis que ceux dont le taux de vitamine D était égal ou supérieur à 20 ng / ml ne recevaient aucun supplément. Les 512 personnes du groupe d’observation n’ont pas fait contrôler leur taux de vitamine D ou ont reçu des suppléments.

Ceux du groupe d’intervention qui prenaient les suppléments avaient un taux de récidive plus faible pour les épisodes de vertige après une moyenne d’un an que ceux du groupe d’observation. Les personnes qui prenaient des suppléments avaient un taux de récidive moyen de 0,83 fois par personne et par an, contre 1,10 fois par personne et par an dans le groupe d’observation, soit une réduction de 24% du taux de récidive annuel .

Ainsi, il semble y avoir un plus grand bénéfice pour ceux qui étaient plus carencés en vitamine D au début de l’étude. Ceux qui ont commencé avec des niveaux de vitamine D inférieurs à 10 ng / ml ont vu une réduction de 45% du taux de récidive annuel, tandis que ceux qui ont commencé avec des niveaux de vitamine D de 10 à 20 ng / ml n’ont vu qu’une réduction de 14 %. Un total de 38% des personnes du groupe d’intervention ont eu un autre épisode de vertige, contre 47% de ceux du groupe d’observation.

« Nos résultats sont passionnants Parce que jusqu’à présent, aller chez le médecin pour des mouvements de tête était le principal moyen de traiter le vertige positionnel paroxystique bénin », explique Kim. Notre étude suggère qu’un traitement peu coûteux et à faible risque, tel que des comprimés de vitamine D et de calcium, peut être efficace pour prévenir ce trouble courant et récurrent. «