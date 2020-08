Dans un monde désorienté, il peut être tentant de faire confiance à des informations sur Internet qui semblent être dans votre meilleur intérêt. Bien sûr, n’importe qui est libre de faire tout ce qu’il veut tant qu’il ne fait pas de mal à autrui, mais il doit aussi au moins essayer de s’assurer de ne pas se faire du mal en même temps.

Il existe de nombreuses informations sur Internet sur les avantages apparents de la prise de produits à base de dioxyde de chlore comme moyen miraculeux et bon marché de détruire les virus dans le corps. Le président Trump des États-Unis, entre autres, a fait la promotion de ces «traitements». Le problème est que, selon les experts médicaux, ces substances ne sont pas prouvées et dans certains cas mortelles lorsqu’elles sont ingérées.

Il est clair pour tout observateur que l’industrie pharmaceutique est pour la plupart un cloaque d’intérêt financier, et personne ne serait du tout surpris si Big Pharma supprimait les résultats des traitements bon marché contre les coronavirus afin de gagner des milliards à partir d’un vaccin, mais ce cynisme ne s’étend pas à la profession médicale dans son ensemble. Le médecin colombien Manuel Elkin Patarroyo a fait don de son brevet de vaccin partiel contre le paludisme à l’Organisation mondiale de la santé en 1986, par exemple.

Pourtant, malgré les exemples positifs, une population de plus en plus sceptique sur ce que disent les experts médicaux se sent de plus en plus désorientée par rapport à la situation actuelle. Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté au Royaume-Uni, le gouvernement a toujours été en mesure de trouver un médecin qui dira: «c’est bon, nous n’avons pas besoin de verrouiller», «c’est bon, nous n’avons pas besoin de porter de masques, »« C’est normal que nous puissions rouvrir les écoles », etc., tandis que des professionnels de la santé plus responsables en ligne et dans les journaux lèvent la main avec désespoir. Le positionnement de l’économie (c’est-à-dire de l’argent) avant la vie humaine a été époustouflant par sa dureté.

Dans cette situation, où la population est fondamentalement abandonnée à elle-même, il est à la fois important et urgent que nous soyons parfaitement informés sur les choses que nous mettons dans notre corps.

À cette fin, il convient de citer ici la Food and Drug Administration américaine qui dit à propos des produits de dioxyde de chlore:

Certains distributeurs font des déclarations fausses et dangereuses selon lesquelles [chlorine products] avec de l’acide citrique est un liquide antimicrobien, antiviral et antibactérien qui est un remède contre l’autisme, le cancer, le VIH / sida, l’hépatite, la grippe et d’autres conditions. Mais la FDA n’est au courant d’aucune recherche montrant que ces produits sont sûrs ou efficaces pour traiter une maladie. L’utilisation de ces produits peut vous amener à retarder d’autres traitements qui se sont révélés sûrs et efficaces.

L’essentiel: les produits à base de chlorite de sodium sont dangereux et vous et votre famille ne devriez pas les utiliser.

Boire l’un de ces produits à base de dioxyde de chlore peut provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des symptômes de déshydratation sévère. Certaines étiquettes de produits affirment que les vomissements et la diarrhée sont fréquents après l’ingestion du produit. Ils soutiennent même que de telles réactions sont la preuve que le produit fonctionne. Cette affirmation est fausse.

De plus, en général, plus le produit est concentré, plus les réactions sont sévères. La FDA a reçu des rapports de consommateurs qui ont souffert de vomissements sévères, de diarrhée sévère, d’hypotension potentiellement mortelle causée par la déshydratation et d’insuffisance hépatique aiguë après avoir bu ces produits. Si vous avez eu une réaction négative à l’un d’entre eux, consultez un professionnel de la santé dès que possible.

La science médicale n’est actuellement pas en mesure de guérir toutes les maladies chez tout le monde, et ses méthodes et procédures ne permettent pas de dire à 100% oui / non si un médicament vous guérira ou non. Les êtres humains sont des machines biologiques compliquées, nous avons différents groupes sanguins, différents ADN, des différences qui signifient qu’il ne peut jamais y avoir plus qu’une probabilité statistique qu’un traitement fonctionne chez un individu. Et bien sûr, les médecins n’ont rien à dire sur la façon dont l’état mental affecte les résultats de la guérison, ils n’ont aucun moyen de mesurer le bien-être mental dans leurs essais médicaux, ce qui peut être un facteur déterminant dans la guérison d’une personne. Il se peut que quelqu’un ait pris quelque chose et se soit simultanément rétabli d’un coronavirus, cela ne signifie pas que c’était le remède, ni même que cela n’a pas causé de dommages ailleurs dans son corps.

Donc, si vous pensez que les traitements non recommandés valent la peine de prendre un risque, allez-y, c’est votre corps, mais assurez-vous que vous vous êtes satisfait grâce à de multiples sources fiables que c’est vraiment quelque chose qui a une chance de vous faire du bien.

Et rappelez-vous que vous ne faites peut-être pas de mal aux autres physiquement, mais vous allez certainement leur faire du mal mentalement si vos actions vous empoisonnent.