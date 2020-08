Presque tous les pays Schengen ont émis des recommandations contre les voyages dans certaines régions d’Espagne, beaucoup ont même imposé des restrictions pour contrôler l’arrivée de voyageurs ou de touristes en provenance d’Espagne.

Pour l’instant, seuls cinq pays – le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède – n’ont pas conseillé de ne pas se rendre en Espagne ou dans certaines régions espagnoles par crainte de la propagation du coronavirus.

Cela ressort clairement du rapport le plus récent du Sentinel Network créé par le ministère des Affaires étrangères pour surveiller les conditions de voyage imposées par les différents pays.

Au quotidien, les ambassades espagnoles rendent compte des politiques qu’elles appliquent dans chaque pays et avec tous, le ministère prépare un document auquel l’. a eu accès.

Voici les recommandations et restrictions édictées par les 22 pays Schengen à compter du vendredi 7 août:

ALLEMAGNE

Recommande de ne pas voyager en: Aragon, Catalogne et Navarre, qui considère les «zones à risque» et exige la mise en quarantaine ou la soumission d’un test négatif effectué 48 heures avant le voyage.

L’AUTRICHE

Nécessite la présentation d’un test PCR négatif ou d’une quarantaine de 10 jours pour toute l’Espagne à l’exception des îles Canaries et des îles Baléares

BELGIQUE

Il ne permet pas de se rendre en Aragon, Navarre, Barcelone et Lleida.

Alerte en raison de l’augmentation des cas et recommande de passer un test et un quareten à ceux qui voyagent de Madrid, Gérone, Tarragone, Pays Basque, La Rioja, Soria, Guadalajara, Castellón, Valence, Murcie, Almería, Iles Baléares.

BULGARIE

Il n’y a pas de restrictions pour les pays de l’UE et de l’espace Schengen

CHYPRE

Il oblige les voyageurs en provenance d’Espagne, de France, d’Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Grèce à présenter un résultat négatif dans un RAP.

CROATIE

Il recommande d’éviter tout voyage en République tchèque, en Andorre, au Danemark, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Estonie et à Malte, et conseille d’éviter les voyages inutiles en Espagne et dans le reste de l’UE et dans Schengen.

DANEMARK

Recommande de ne pas voyager et interdit l’entrée sauf dans des cas exceptionnels aux voyageurs en provenance d’Espagne, d’Andorre, du Luxembourg, de Roumanie et de Bulgarie

SLOVAQUIE

Il considère l’Espagne «sous irrigation», bien qu’il formule des recommandations pour l’Aragon, la Catalogne et la Navarre.

SLOVÉNIE

Quarantaine obligatoire (sauf exceptions fortement taxées) pour les voyageurs d’Aragon, de Navarre, de Catalogne et du Pays Basque.

Aucune restriction d’entrée pour ceux d’Andalousie, des Asturies, des îles Canaries, de Castille-La Manche, de Ceuta, d’Estrémadure, de Galice et de Melilla.

ESTONIE

Quarantaine obligatoire pour les voyageurs d’Espagne, d’Autriche, de Belgique, de France, de Malte, de Monaco et de République tchèque.

FINLANDE

Il recommande de ne pas voyager et oblige ceux qui reviennent d’Espagne, de France, d’Autriche, de Slovénie, de Belgique, des Pays-Bas, d’Andorre à se mettre en quarantaine.

FRANCE

Il n’y a pas de restrictions d’entrée en France « sauf si cela est souhaitable pour des raisons de réciprocité »

Cependant, il recommande de ne pas voyager et d’avoir un PCR sur le chemin du retour de Catalogne et d’Aragon.

IRLANDE

Tous les pays doivent se conformer à la quarantaine, à l’exception de ceux inclus dans une «liste verte» dans laquelle l’Espagne n’apparaît pas.

LETTONIE

Quarantaine obligatoire, recommandation de ne pas voyager et suspension des liaisons aériennes avec l’Espagne, le Luxembourg, la Roumanie, Andorre, la Bulgarie, la Belgique, la Suède, le Portugal et Malte.

LUXEMBOURG

Pas de restrictions

PAYS BAS

Il recommande de ne faire que les voyages essentiels et de se conformer à la quarantaine obligatoire au retour de Barcelone et de la périphérie; Sagriá, Figueres et Vilafranc. La prudence est recommandée dans le reste de l’Espagne.

POLOGNE

Aucune restriction ou recommandation particulière n’a été établie, bien qu’elle soit à l’étude

LE PORTUGAL

Il n’y a pas de restrictions pour les pays de l’UE et de l’espace Schengen

ROYAUME-UNI

Il recommande de ne pas voyager et oblige les voyageurs de la plupart des pays Schengen, y compris l’Espagne, à effectuer une quarantaine générale.

ROUMANIE

Il n’y a pas de restrictions pour voyager en Espagne et dans le reste de l’UE, juste pour le Luxembourg.

SUÈDE

Il n’y a pas et il n’y a aucun plan pour établir des limitations pour les voyageurs en provenance d’autres pays de l’UE.

SUISSE

Il oblige ceux qui viennent du Luxembourg, de Roumanie et d’Espagne à la mise en quarantaine (sauf les îles Canaries et les îles Baléares).