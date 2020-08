L’Andalousie a enregistré quatorze nouveaux foyers au cours du dernier jour, ce qui place le nombre total de foyers actifs à 86, puisque cinq autres ont été dépassés, et ajoute 316 nouveaux positifs par tests PCR et un décédé, dans la province de Huelva.

En outre, il y a 25 nouveaux hospitalisés, donc il y a déjà près d’une centaine de personnes (97), dont seize sont en réanimation, selon les données fournies par le ministère de la Santé.

Huit des nouveaux foyers ont été enregistrés dans la province de Malaga, trois à Séville, deux à Cadix et un à Grenade.

Les nouveaux positifs par test PCR sont distribués par les provinces dont 105 à Almería; 96 à Malaga; 31 à Séville; 25 à Jaén; 24 à Cadix; 18 à Grenade; 13 à Cordoue; et 4 à Huelva.

Sur les 316 nouveaux positifs PCR, 72 correspondent aux quatorze foyers du dernier jour: 44 à Malaga; 14 dans ceux de Séville, 9 dans ceux de Cadix et 5 dans celui de Grenade.

Cinq flambées ont été surmontées, donc au total, 47 flambées ont été détectées à l’époque mais ne sont plus actives.

Les chiffres d’hospitalisation les plus significatifs se trouvent dans la province d’Almería, avec 11 autres, et à Malaga, avec six, qui coïncide avec les deux provinces qui ont eu les résultats les plus positifs.

Pendant la pandémie, un total de 16 314 personnes infectées par des tests PCR ont été enregistrées en Andalousie et 1 452 personnes sont décédées.

Les personnes qui ont dû être hospitalisées au cours de ces mois ont été 6 546, dont 795 aux USI, 16 491 ont été guéries, dont 24 le dernier jour.