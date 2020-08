Suivez l’idylle de Juan Lebrón et Ale Galán avec le retour du World Padel Tour et dans la Madrid Arena. Ils ont remporté les deux tournois précédents et ce dimanche ils seront dans une nouvelle finale, après une demi-finale angoissante vécue en fin d’après-midi de ce samedi au cours de laquelle ils ont su souffrir pour vaincre Sanyo Gutiérrez et Franco Stupaczuk.

Par un score final de 7-5, 1-6 et 7-5, les grands favoris pour gagner ce Adeslas Open Ils ont avancé jusqu’au dernier tour, après un deuxième set pour oublier mais pour savoir se sacrifier plus que jamais. Sanyo et ‘Stupa’ étaient plus irréguliers et dans les moments de vérité ils ont commis une erreur qui a fini par mettre fin à leurs espoirs de donner la grande surprise de l’événement.

Lebrón et Galán chercheront leurs trois sur trois à la Madrid Arena ce dimanche. Et ils le feront avant Tello et Chingotto, la révélation de ce tournoi.

Et c’est que cette première demi-finale était un autre jeu authentique, résolu en faveur des candidats Juan Tello et Fede Chingotto, qui a fait sauter le banc en retournant (2-6, 6-3 et 7-6) à Paquito Navarro et Pablo Lima, clairement favoris pour revenir à une autre finale. Ils n’y seront pas non plus Fernando Belasteguín et Agustín Tapia, ce qu’ils ont réalisé lors du dernier tournoi du World Padel Tour, a également joué dans ces installations de la Madrid Arena, grand protagoniste du retour du paddle-tennis.

L’Alayeto revient en finale

En ce qui concerne l’équipe féminine, vous pouvez déjà crier très fort et très fort: les jumeaux Mapi et Majo Sánchez Alayeto Ils sont de retour. La saison n’a pas été facile pour eux, entre le fait que le premier ait passé presque toute la saison dernière blessé et qu’il y ait eu des rivaux qui ont beaucoup grandi, leur retour sur les pistes a été irrégulier et avec des résultats modestes pour un couple historique et c’est légende dans ce sport.

Cependant, avec du travail et des efforts, ils ont réussi à trouver une réponse à tous les problèmes et ce dimanche, ils seront à nouveau en finale. Et ce qu’ils ont réalisé après un tournoi fantastique dans lequel ils ont battu en quarts de finale Marta Marrero et Paula Josemaría (4-6, 6-3 et 6-3) et en demi-finale à une autre paire de haut niveau comme celle qu’ils forment Gemma Triay et Lucía Sainz (6-7, 6-3 et 6-2).

De l’autre côté de la piste ce dimanche seront les derniers champions à Madrid, c’est-à-dire les très jeunes Beatriz González et Martita Ortega, qui montrent que ce n’était pas une fleur d’un jour et qu’ils sont devenus parfaitement assortis en tant que couple. Dans un marathon et une demi-finale spectaculaire, ils ont fini par battre Alejandra Salazar et Ari Sánchez par un 4-6, 7-5 et 7-6 serré.

