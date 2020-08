Cela peut vous intéresser: « Quand il fait si chaud, est-il préférable de se déshabiller … ou de les mettre? »

Les bains de soleil sont un must. Nous avons besoin des rayons du soleil, de sa lumière, pour que le corps produise de la vitamine D, ce qui est essentiel pour l’absorption du calcium et la santé conséquente de nos os. De plus, cela influence également positivement notre humeur.

Mais le soleil cela peut causer de nombreux problèmes si les précautions nécessaires ne sont pas prises pour nous protéger. Les rayons ultraviolets A (UVA), B (UVB) et infrarouges peuvent provoquer des brûlures légères ou graves, le vieillissement cutané, la dermatite et même le cancer de la peau.

Alors comme il ne serait pas bon de renoncer à maintenir un contact régulier avec le soleil, la meilleure formule pour se protéger sans se «cacher» est l’utilisation d’un écran solaire.

Mais la première question fondamentale que nous devons savoir est que la protection solaire totale n’existe pas.

C’est pourquoi il est important que l’utilisation des protecteurs soit complétée par une série de prémisses de base telles que éviter l’exposition aux heures centrales de la journée (entre 12 et 17 heures), utilisez des éléments physiques qui limitent la lumière du soleil (parapluies, chapeaux, vêtements), portez des lunettes de soleil et buvez beaucoup de liquides.

Mais quelle crème solaire choisir? Comme indiqué par la Fondation Piel Sana, Pour une exposition solaire correcte, nous devons utiliser une crème avec un facteur de protection solaire (SPF) d’au moins 30. La raison est que quand ils sont faits Les études de mesure du facteur de protection le font en appliquant 2 milligrammes de crème sur chaque centimètre carré de peau., et c’est très difficile à faire pour une personne normale. Parce qu’en utilisant ces quantités, afin de protéger toute la surface de la peau d’un adulte, il faudrait utiliser un récipient de 30 millilitres pour une seule application.

Ce que les gens normaux font habituellement, c’est appliquer 0,5 mg par centimètre carré sur notre peau. Et pour compenser la différence, la recommandation des dermatologues est d’utiliser des écrans solaires de 30 SPF ou plus, et faire des applications généreuses toutes les deux heures environ. Un spécialiste en dermatologie est la personne la mieux placée pour choisir le meilleur niveau de protection pour chaque type de peau.

Le meilleur moment pour appliquer la crème solaire est avant de partir à la piscine ou à la plage, pour assurer son absorption complète et, in fine, son efficacité.

Un autre problème important est la résistance des protecteurs à l’eau:

– Les produits avec une étiquette «résistant aux toilettes» garantissent que 70% de la protection résiste après quelques bains, d’environ 20 minutes chacun.

– Celles marquées « imperméables » résistent environ 80 minutes aux bains.

– En tout cas, jeou mieux ne pas prendre de risques est de renouveler la crème après chaque trempette.

Une mise en garde importante, en particulier pour ceux qui décident d’aller au nord de l’été, est que vous devez avoir méfiez-vous des jours nuageux, surtout en été. Ce n’est pas vrai que lorsque les nuages ​​recouvrent le soleil, c’est moins nocif, car il y a des rayons ultraviolets qui continuent à filtrer.

Donc en été, dans ces conditions, il faut maintenir le même facteur de protection et le renouveler avec la même fréquence.

ET Que fait-on de la crème solaire de l’été dernier? Les fabricants indiquent sur l’emballage la date d’expiration de chaque produit, à la fois ouvert et si nous ne l’avons jamais utilisé. Si la crème semble étrange ou dégage une odeur désagréable, il est préférable de la jeter.

Et enfin, il est faux que les crèmes protectrices empêchent ou rendent difficile le bronzage. Prendre un bain de soleil sans utiliser d’écran solaire peut provoquer de graves brûlures.