Manger au restaurant, passer la journée à la plage, aller chez le coiffeur, faire du shopping dans un centre commercial ou brûler des calories au gymnase sont activités liées à la vie quotidienne de milliers de personnes depuis le fin de la garde obligatoire. Depuis, et surtout pendant la période estivale, la vie sociale s’est intensifiée et, à son tour, Les épidémies de Covid-19 enregistrent une escalade constante dans une grande partie du territoire national. Maintenant bien, toutes les pratiques ne comportent pas le même risque et les chances de contracter le virus varient selon ce que nous faisons, comment nous le faisons et, bien sûr, comment nous nous protégeons. Pour répondre à cette question, le Association médicale du Texas (Texas Medical Association) a publié un échelle de risque de contagion évaluer de un à neuf (du plus bas au plus élevé) les chances que le coronavirus insaisissable se faufile dans notre corps.

Faible risque

Ouvrez et fermez la boîte aux lettres de notre adresse recueillir la correspondance est l’activité notée avec le niveau de risque minimum, le numéro un. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous ne devons pas prendre certaines précautions pour éviter d’éventuelles infections. Dans le cas des bâtiments, les boîtes aux lettres sont normalement situées dans des espaces communs et des brochures ou des lettres qui ont été manipulées par d’autres personnes sont déposées à l’intérieur. Il est logique d’éviter de toucher la surface et, dans tous les cas, de bien se laver les mains après l’opération.

Ramasser de la nourriture à emporter, faire le plein, pratiquer des sports de plein air comme le tennis ou faire du camping sont situés au numéro deux sur l’échelle publiée par l’Association médicale du Texas, étant des activités considérées à faible risque par les experts de la santé.

Risque faible à modéré

Un cran ci-dessus sont les activités qui présentent un risque faible à modéré. Le numéro trois comprend la tâche de faire du shopping, se promener, courir ou faire du vélo avec d’autres et jouer au golf. Dans quatre pratiques telles que rester à l’hôtel pendant quelques nuits, attendre dans le bureau d’un centre de santé, aller dans une bibliothèque ou un musée, manger sur la terrasse d’un restaurant, se promener dans une zone très fréquentée ou passer une heure dans une zone de loisirs, selon l’association médicale américaine susmentionnée.

Les chances de contracter le coronavirus augmentent, selon les spécialistes, lorsqu’elles sont réalisées pratique dans des espaces plus fréquentés et ceux qui se déroulent en compagnie d’autres personnes sur des surfaces fermées. Ils sont inclus dans le nombre cinq sur neuf, caractérisés à risque modéré et parmi lesquels: Sortir dîner chez quelqu’un, assister à un barbecue, aller à la plage ou aller dans un centre commercial.

Risque modéré

Le rapport des médecins de l’unité spéciale Covid-19 et du Comité des maladies infectieuses de la TMA indique que l’exposition au danger augmente et atteint le sixième rang sur l’échelle, avec des actions telles que envoyer des enfants à l’école, au camp ou à la garderie, travailler une semaine dans un immeuble de bureaux, nager dans une piscine publique ou rendez visite à un membre de votre famille ou à un ami à la maison.

Manger au buffet fait partie des activités classées avec un niveau de risque plus élevé. Photo: Informations

Risque modéré-élevé

Dans le numéro sept, et déjà envisagé avec un risque modéré-élevé par les experts, des pratiques telles que salon de coiffure ou de beauté, manger dans un restaurant, assister à un mariage ou à des funérailles, voyager en avion, faire du sport en équipe comme le football ou le basket-ball et les câlins ou les agitations, une pratique que les autorités sanitaires recommandent d’éviter à tout prix depuis que la pandémie a été décrétée, car elle est considérée comme un mécanisme de transmission important du coronavirus.

Risque élevé

Manger au buffet, faire du sport dans une salle de sport, aller dans un parc d’attractions ou aller au cinéma pour voir un film sont des activités classées huitième. sur neuf et, par conséquent, on estime qu’ils présentent un risque élevé d’infections au COVID-19.

Les plus dangereuses, selon cette échelle développée par les membres de la Texas Medical Association, sont les pratiques qui incluent des concerts avec un large public, un stade de sport, un service religieux qui rassemble au moins 500 paroissiens et, bien sûr, aller dans des bars, il va sans dire que boit. En fait, ce sont des établissements qui depuis cette semaine et pour une période de 21 jours ont été fermés pour éviter qu’ils ne deviennent des sources de contagion, notamment des boîtes de nuit, des salles de danse, des bars à cocktails et des bars karaoké. Seules les cafétérias et les établissements de restauration peuvent ouvrir leurs portes avec la restriction de ne pas recevoir de clients après minuit et, dans tous les cas, baisser le store à une heure maximum.

Dans tous les cas, la meilleure façon d’arrêter la chaîne des infections et de vous protéger, ainsi que votre environnement, est suivez toujours les recommandations des autorités sanitaires, qui incluent l’utilisation d’un masque obligatoire, le respect de la distance de sécurité interpersonnelle, le lavage fréquent des mains et l’utilisation de gels désinfectants et, à ce moment, la limitation des réunions à un maximum de 10 personnes. Dans le cas de rassemblements familiaux et amis dans des espaces privés, il est recommandé de ne pas dépasser dix personnes et de les restreindre autant que possible à des groupes de coexistence stables. De même, il est interdit de fumer sur les voies publiques, terrasses, plages ou autres espaces publics si une distance de sécurité de deux mètres ne peut être maintenue.