Utilisez-vous le masque et le renouvelez-vous fréquemment?

Vous vous lavez les mains?

Maintenez-vous une distance sociale?

Vous touchez habituellement votre visage ou vous frottez-vous les yeux?

Utilisez-vous l’ascenseur?

Vous restez plus de 5 minutes dans les bars ou les restaurants?

Assistez-vous à des lieux de vie nocturne?

Assistez-vous aux grandes bouteilles?

Assistez-vous à des barbecues, banquets, mariages avec beaucoup de monde?

Vous fréquentez des salles de sport, des centres commerciaux, des salles intérieures …

Nous sommes très fatigués de l’heureux coronavirus. Nous voulons une pause, ou au moins des vacances. Nous ne pouvons plus et baisser notre garde.

Mais la situation est mauvaise. Bien que nous ne voulions pas l’admettre, le combat contre Covid-19 sera encore long et extrêmement difficile.

Le nombre d’infectés et de morts dans le monde ne cesse de croître. L’OMS prévient que les effets de la pandémie continueront de se faire sentir pendant de nombreux mois. Et dans notre pays, chaque jour qui passe augmente le nombre d’épidémies actives.

Le profil des nouveaux infectés évolue: l’âge des personnes touchées est réduit et la maladie prend du poids chez les adolescents et les jeunesOui, qui, aujourd’hui, sont ses plus grands diffuseurs.

Bien que cela ne nous plaise pas, il reste encore un long chemin à parcourir pour revenir à la normalité: Dans le meilleur des cas, nous pourrions avoir un vaccin efficace au début de l’année prochaine. J’espère. À partir de ce moment, un pourcentage élevé de la population devra être vacciné en masse.

Jusque-là, notre comportement individuel dictera à quel point notre avenir sera mauvais. Et pas seulement au niveau de la santé: plus il y aura d’infectés, plus nous serons pauvres. Ceux qui ne respectent pas les procédures pour éviter la contagion ne sont pas seulement un danger pour la santé, mais génèrent aussi la pauvreté et détruisent l’emploi..

Pendant ce temps … Joueriez-vous à la loterie si le « gros homme » était une condamnation à mort et les autres prix importants un long séjour à l’hôpital avec des conséquences possibles à vie?

Si votre réponse est non, Pourquoi risquez-vous avec le coronavirus?

Il est important de savoir combien de billets on joue, souvent sans s’en rendre compte, à la loterie du coronavirus.

En moins d’une minute, en résolvant le simple sondage qui apparaît au début, vous aurez une idée du risque que vous courez.

L’évaluation de cette enquête est très simple

Si vos réponses correspondent principalement à la manière dont vous devez agir, félicitations: votre comportement aide à arrêter l’expansion du coronavirus. Si tout le monde vous aimait il y a longtemps, l’incidence du Covid-19 serait minime.

Au niveau individuel, en principe, vous courez un très faible risque de l’obtenir. Cependant, vous obtenir ou non, cela ne dépend pas seulement de vous, car, comme nous l’apprécierons plus tard, la cellule familiale dans laquelle vous vivez a une importance énorme.

Au contraire, si vos réponses tombent principalement parmi les choses qui ne sont pas recommandées, vous contribuez activement à propager le virus, étant un danger pour la santé publique et un fléau pour l’économie.

Indubitablement de nombreux citoyens ne pourront pas éviter certains comportements à risqueou (par exemple, voyager en transports en commun, utiliser l’ascenseur ou travailler avec d’autres personnes dans de petits locaux fermés mal ventilés). Mais alors, ils devraient être extrêmement prudents pour éviter d’autres comportements à risque.

Vous ne devez pas non plus abuser des comportements inclus dans les réponses intermédiaires. Une bonne recommandation ne serait jamais plus de 3 mauvaises réponses (et mieux aucune), ou 6 entre les deux.

Que vous ayez beaucoup de mauvaises réponses, ou si la plupart de vos réponses se répartissent entre mauvaises et intermédiaires, votre comportement est suicidaire pour votre santé, un danger pour la santé publique et une aide précieuse à l’augmentation de la pauvreté et du chômage.

Mais, aussi prudent que soit votre attitude, cela ne suffit pas: PPour calculer le risque que vous courez, vous devez transmettre cette enquête à tous les membres de la cellule familiale avec lesquels vous vivez. de près à la maison.

Malheureusement, votre risque individuel est pratiquement le même que celui de la personne avec laquelle vous vivez et qui est la plus à risque.

Surtout, vous devez prendre en compte les personnes avec lesquelles vous interagissez. Posez-vous la question suivante:

Avec combien de personnes interagissez-vous en personne, en leur parlant plus de 15 minutes par semaine?

Plus de 20

De 15 à 20

De 10 à 15

De 5 à 10

5 ou moins

Au vu de votre réponse, vous devriez vous demander que Une recommandation des experts est de ne pas interagir étroitement avec plus de 5 personnes.

Si tout le monde faisait cela, dans un délai très court (un peu plus d’un mois), le Covid-19 serait sous contrôle.

Il était entre nos mains d’avoir empêché la pandémie de Covid-19 de se propager de manière catastrophique. Un simple changement de nos comportements pendant un peu plus d’un mois aurait suffi.

Mais Le SRAS-CoV-2 nous a appris une leçon sur qui nous sommes: téméraire, peu favorable et peu coopératif.

Bien que chaque jour soit plus compliqué, nous sommes encore à temps pour réduire son impact, arrêter les épidémies qui semblent se multiplier presque quotidiennement et nous éloigner d’un automne qui ne présage rien de bon.

C’est très facile. Bien que cela sonne très fort, vous n’avez qu’à choisir entre le masque, la distance et le lavage des mains, ou le tube, l’USI et la mort.

Est-il possible qu’entre ces deux alternatives nous puissions faire un mauvais choix?

Si nous le faisons, nous paierons énormément pour notre folie.

