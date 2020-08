Le joueur de tennis Roberto Bautista sera le principal atout espagnol face au redémarrage de la saison après la pause due à la pandémie de covid-19, et il le fait avec désireux de concourir à nouveau après une longue attente « .

L’homme de Castellón n’a plus disputé de match officiel de l’ATP Tour depuis le 25 février, après avoir disputé plusieurs tournois préparatoires, finalisé son set-up pour le retour à la grande compétition, avec les deux tournois programmés à New York, sur le Ouest et sud de Cincinnati et l’Open des États-Unis.

Dans une interview accordée au site ATP, le numéro 12 mondial explique qu’ils ont été « des temps très difficiles », où il a tenté d’aider « avec différentes initiatives locales et nationales ».

Cependant, il souligne que « si le sport vous apprend quelque chose, c’est la capacité d’exceller et je suis convaincu que nous en sortirons plus forts ».

Différentes pré-saison

Sur le plan sportif, il souligne que cette période ne peut pas être considéré comme une pré-saison normale, puisque les joueurs ont eu « beaucoup plus de semaines d’entraînement que d’habitude ». Et est-ce qu’une pré-saison ‘normale’ est beaucoup plus rapide, trois ou quatre semaines, ce qui les rend plus intenses que ce retour sur les pistes après l’accouchement. Nous avons eu trois mois avant la pré-saison, nous avons donc dû faire des pauses et être patients. «

Un temps qui lui a servi « travailler le jeu net un peu plus calmement« , mais aussi » la section physique avec un peu plus de charge que la normale car nous n’avons pas eu de tournois à court terme « , tandis que le travail de piste » est le plus similaire à toujours, fonctionnant de la même manière qu’avant le confinement » .

« La principale différence – ajoute-t-il – est que l’espace d’entraînement avec le tournoi est plus grand, donc il y a eu du temps pour travailler sur tous les aspects du court: le service, le reste ou le jeu sur le net. »

Une conclusion positive de cette époque a été le pouvoir « mieux équilibrer l’entraînement avec la vie hors du terrain, profiter d’être à la maison, dormir dans mon lit, quelque chose qui manque pendant la saison », même si les longues séances d’entraînement font qu’il a« très peu de temps le reste de la journée pour autre chose que le tennis ».

Une formation que Bautista a non seulement effectuée dans sa ville natale de Castellón, mais l’a également combinée avec d’autres endroits comme l’Académie Juan Carlos Ferrero de Villena ou Valence. Toujours sur terre battue, jusqu’à la semaine dernière, où Il s’est déjà entraîné en rapid pour se préparer aux deux tournois à New York.

Et tout cela, s’entraîner avec des collègues de «haut niveau», comme le souligne Bautista, en référence à Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur, Pablo Andújar, Jaume Munar ou Carlos Taberner. « Ce sont des joueurs de haut niveau, avec lesquels je suis capable de compléter des entraînements exigeants », précise-t-il dans l’entretien avec l’ATP.

Le retour

Au retour à la compétition, le Castellón affirme avoir « envie de revenir à la compétitionAprès tant de formation, j’ai l’impression que l’attente devient un peu longue. En fin de compte, ce que vous voulez, c’est vous remettre sur les rails le plus tôt possible. «

Un tour dans lequel il ne se fixe pas d’objectifs, « tout ce que je veux, c’est revenir en arrière », et ensuite « il va falloir voir exactement combien de tournois on va pouvoir jouer. Plus on pourra de tournois, mieux c’est ».

Que oui en dehors de la concurrence, ce sera une réunion avec des collègues qu’il voit habituellement semaine après semaine mais avec qui il n’a pas coïncidé depuis des mois. « Beaucoup de collègues avec lesquels je suis au jour le jour dans la compétition et vous êtes généralement avec eux. Nous sommes habitués à être 80 ou 90 pour cent du temps de l’année à faire ce genre de vie et il est logique que cela leur manque. Aussi. J’ai manqué des tournois. «

Enfin, il estime que les plus touchés par l’arrêt sont les vétérans, qui «ne nous aident pas, carvous avez moins de temps de course« .

« Nous avons passé pratiquement un an sans jouer. Au final, je pense les meilleurs joueurs seront de retour comme d’habitude et chacun devra se battre pour sa place, pour son nouveau classement, prédit un Roberto Bautista qui compte les jours pour revenir en piste pour disputer un tournoi officiel.

