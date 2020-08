Le ministère de la Santé voit la nécessité d’une évaluation « aussi indépendante que possible » de la gestion de la pandémie de coronavirus en Espagne, car il comprend que de cette façon les erreurs peuvent être vues mais aussi les choses qui n’ont pas été faites « complètement mal ».

Cela a été assuré par le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, lors de la conférence de presse qu’il propose chaque lundi pour rendre compte de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Espagne, qui ajoute 8618 cas positifs. depuis vendredi, dont 1 486 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures.

Et il l’a fait après que jeudi dernier une vingtaine de scientifiques et de chercheurs ont publié une lettre dans « The Lancet », à laquelle des dizaines de sociétés scientifiques ont par la suite adhéré, dans laquelle elles ont demandé une « évaluation indépendante et impartiale par un panel d’experts internationaux et nationaux « , sur la gestion de la pandémie en Espagne.

La recherche, selon ce groupe de vingt scientifiques, comme Margarita del Val entre autres, devrait se concentrer « sur les activités du gouvernement central et des gouvernements des 17 communautés autonomes », et devrait inclure « trois domaines: la gouvernance et la prise de décision, avis scientifique et technique et capacité opérationnelle « .

De l’avis du Dr Simón, il est « évident » que « vous devez évaluer ce qui s’est passé, et vous devez bien l’évaluer », ce que le ministère de la Santé étudie depuis au moins « quelques mois ou trois ».

« Nous sommes tous d’accord: je ne crois pas qu’il y ait un professionnel de la santé publique en Espagne qui ne considère pas qu’une évaluation indépendante doit être faite et, si possible, avec la vision la plus externe possible, mais – a-t-il averti – avec connaissances adéquates « .

Cependant, l’épidémiologiste a «été frappé» qu’avant de proposer cet audit, «ils énumèrent déjà les problèmes survenus». « Ce n’est pas une pratique très courante, si vous demandez une évaluation indépendante, indiquez quelles sont les erreurs », a-t-il répondu.

Le directeur du CCAES a également évoqué la critique du gouvernement de la Communauté de Madrid pour le nombre de personnes asymptomatiques détectées dans cette région et a expliqué que « les données sont là » et que, de toute façon, il ne va pas entrer dans ce « jeu ».

Ce qui inquiète Simón, c’est que « la transmission est contrôlée et pendant que la Communauté de Madrid fait les activités qu’elle doit faire ». «Si je dois m’excuser, je m’excuserai; si je dois supporter les erreurs des autres pour que la transmission soit contrôlée, je les porterai: cela ne me pose aucun problème», a-t-il souligné.

Justement, à Madrid, le gouvernement régional a attribué un contrat de 149 000 euros à une entreprise privée pour l’incorporation de 22 trackers pendant trois mois pour contrôler l’épidémie, dont CC. OO. il l’a appelé « honte ».

En ce qui concerne la situation épidémiologique en Espagne, Simón a été optimiste en s’assurant que les foyers qui se sont accumulés les plus positifs ces dernières semaines, ceux enregistrés en Aragon et en Catalogne, sont déjà dans une phase de déclin, avec laquelle les mesures ont été appliquées. dans ces territoires, ils ont eu un effet.

Précisément, l’Aragon est la communauté qui au cours des dernières 24 heures a communiqué la plus positive (348), suivie par le Pays Basque (342), Madrid (224), la Navarre (146) et l’Andalousie (133).

Le bilan mondial des morts s’élève à 28 576, soit 73 de plus que ceux rapportés vendredi, et il y en a 65 au cours des sept derniers jours.

A ce stade, le Dr Simón a indiqué que l’augmentation des décès correspond à jeudi, vendredi et samedi, principalement en Aragon, où il a rappelé qu’il y avait plusieurs maisons touchées, dont deux avec un « nombre significatif » de points positifs.

Simón a expliqué que la létalité dans une pandémie est observée quelques jours après l’augmentation de la transmission, et c’est l’Aragon qui, depuis jeudi, a signalé le plus de décès, avec 38, car c’est l’une des communautés les plus touchées par les épidémies.

L’Aragon est suivi de Madrid et de l’Andalousie, tous deux avec six morts.

L’Andalousie, selon les données consultées par l’Efe, a presque triplé en deux semaines le nombre d’épidémies actives et a doublé les hospitalisations dues à la pandémie, selon les données du ministère de la Santé consultées par l’Efe.

De cette manière, la communauté est passée de 38 foyers actifs au 28 juillet à un total de 110 ce lundi, alors que les positifs quotidiens étaient de 88 à l’époque et maintenant ils ont atteint 230, un chiffre qui a été de plusieurs jours dépassant trois cents.

Pendant ce temps, la municipalité de Badajo de La Morera passera ce minuit à la phase 2 de la désescalade, sans appliquer d’isolement social, comme cela a été fait ce week-end à Villarta de los Montes, également à Badajoz, après avoir détecté 17 cas positifs de covid19.

Dans cette commune, d’environ sept cents habitants, le test PCR ne sera pas effectué sur tous ses habitants car il n’est pas jugé nécessaire, contrairement à Villarta de los Montes, où ce lundi il se pratique déjà sur ses voisins, car les 40 points positifs ont confirmé à ce jour qu’ils disposent d’un réseau de contacts de 200 personnes sur une population d’un peu plus de 400 personnes.

Concernant les différentes flambées qui sont survenues dans différentes résidences, le directeur du CCAES a souligné que, bien qu’une attention particulière doive continuer à être apportée « dans ces centres car » la létalité monte en flèche « , toutes les communautés en sont conscientes et » en fait, l’impact est réduit, « ce qui jusqu’à présent » n’est pas élevé « , mais il est également vrai qu’il n’est pas non plus » nul « .

En ce jour, le président du gouvernement, Pedro Sánchez; le ministre de la Santé, Salvador Illa, et Simón lui-même ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont conclu que le plan de réponse rapide convenu avec les communautés à la mi-juillet «est appliqué et fonctionne».

Ainsi, l’exécutif considère que des «mesures adéquates» sont prises, en coordination avec les communautés, pour empêcher la propagation du coronavirus, isolant les cas et leurs contacts étroits et décrétant des séquestrations, qui sont «la meilleure défense contre au virus dans cette phase. «

Les communautés autonomes ont réalisé, depuis le début de la pandémie et jusqu’au 6 août, plus de 4,9 millions de PCR et 2,1 millions de tests rapides, comme le rapporte Health, qui a estimé à 7472031 tests de diagnostic pour covid-19.