Le Castellón Sara Sorribes, grand dominateur de la Ligue Mapfre Au cours de ces dernières semaines, il continue de montrer que la pause n’a pas été mauvaise pour lui et que son retour sur les pistes a été totalement satisfaisant, ce qu’il précise lors du tournoi de Prague, où il est déjà en quart de finale.

Le joueur de tennis espagnol, en outre, a passé deux tours exigeants, contre des joueurs de haut niveau tels que Barbara Strykova dans sa première et l’allemand Laura Siegemund, ce jeudi. Il l’a fait sans perdre un seul set dans l’un ou l’autre de ces deux duels et en montrant un excellent tennis, une belle croissance par rapport à la dernière Sara Sorribes que nous avons vue avant la pause en raison de l’expansion du coronavirus.

Et que lors de son duel initial contre le Tchèque, il lui a été difficile de commencer, au point qu’il a perdu 5-0 lors du premier set et a fini par revenir pour l’emmener au bris d’égalité. Ces matchs ont été la clé de sa configuration et de sa confiance. À partir de là, elle a dominé le deuxième set contre Strykova et a donné à Siegemund de petites options dans leur huitième de finale.

Solide comme toujours depuis l’arrière de la piste, plus rapide dans ses jambes que jamais et avec un coup droit qui court de plus en plus, l’athlète nationale grandit et ouvre un trou dans le circuit compliqué de la WTA, où tout reste extrêmement égal et où tout joueur peut battre son rival, quel que soit le classement que chacun d’eux occupe.

Contre l’Allemande, en effet, Sorribes a brodé le match pour gagner 6-2 et 6-3, étant extrêmement supérieure à une rivale qui n’a jamais été en mesure d’équilibrer ses forces par rapport à la joueuse de tennis de Vall d’Uixò.

Défaites de Bolsava et Arruabarrena

Ce vendredi, en quart de finale, elle devra affronter le vainqueur du match que le Roumain Begu et le Suisse Kung n’ont pas encore disputé, qui a battu l’Espagnole lors du match d’ouverture. Aliona Bolsava. Et tout cela entrant dans le tirage au sort final en tant que Lucky Loser (chanceux perdant) en raison du dernier retrait de la Française Fiona Ferro, championne la semaine dernière Palerme, dans le premier tournoi qui a eu lieu après la pause.

Sara Sorribes Elle est la seule joueuse de tennis espagnole à avoir survécu au tournoi, car la défaite du Bolsava susmentionné doit être ajoutée que le joueur basque Lara Arruabarrena il n’a pas pu surmonter la phase précédente de ce tournoi dans la capitale tchèque.

Le grand favori pour remporter la victoire finale est aussi le roumain Simona Halep, l’une des grandes reines du tennis féminin de la dernière décennie.

