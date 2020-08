L’Espagnol Sara Sorribes est tombé en quarts de finale de l’Open de tennis de Prague, perdant face au Roumain Irina-Camelia Segu, en trois séries, 6-2, 4-6 et 6-2.

Après un bon début de tournoi, avec les deux victoires contre Barbara Strykova dans sa première et l’allemand Laura SiegemundAu deuxième tour, la femme de Castellón n’a pas pu profiter de l’occasion pour se qualifier pour les demi-finales, même si pour cela elle avait un rival coriace, comme le roumain Segu, un joueur avec beaucoup plus d’expérience, qui est arrivé à la 22e place du classement WTA et en compte quatre. titres dans le circuit

La pluie et le manque de lumière ont empêché le match il pourrait être joué en entier vendredi après-midi, il a donc dû être suspendu avec un score favorable au Roumain par un clair 6-2, il était beaucoup plus élevé au début, bien que le dernier match, avec le service de Segu, premier de la deuxième manche, ait été repris par les Espagnols.

Match presque nouveau

Le choc a repris ce samedi, avec un service pour les Espagnols, qui devraient ratifie la rupture réalisée Avant la suspension et bien que le Roumain avait deux options de pause (15-40), les Espagnols les ont sauvés et sont restés en tête dans la manche

Le jeu est devenu, comme dans sa première partie, un duel du fond du court, avec une grande usure entre deux joueurs, avec de très longs échanges et des balles hautes, qui ont fait perdre de l’importance aux services, chacun a prévalu dans celui de son rival (3-2).

Le manque de patience de Segu, excessivement agressif pour tourner le set, lui a fait commettre des erreurs excessives contre un Sorribes, plus concentré avec son service et avec une plus grande régularité dans leur jeu d’arrière-plan. Cela a permis aux Espagnols d’égaliser le match, après avoir fermé la manche 6-4.

La perte du set n’a pas bien plu au Roumain, qui a continué avec l’irrégularité, et qui a permis à Sorribes de commencer par une pause en sa faveur, même si cela n’a pas duré longtemps, car il n’a pas pu le confirmer avec son service, avec lequel était sur-groupé (1-1).

De là, je continue c’était complètement fini avec la fête. Tout est entré, rien n’a échoué et a atteint toutes les balles, tandis que le contraire est arrivé aux Espagnols. Cela signifiait que le score était de 4-1 en un rien de temps.

Et si le Vall d’Uxo a tenté de réagir, le Roumain n’a plus laissé le choix et a pris le match par un final 6-2.

practicodeporte@efe.com