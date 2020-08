L’Andalousie a enregistré sept nouvelles épidémies actives de coronavirus le dernier jour et il y en a déjà 110 au total après en avoir surmonté cinq autres, et a compté 230 nouveaux positifs pour covid-19 avec des tests PCR, selon les données offertes ce lundi par le ministère de la Santé du Conseil.

Le nombre d’admis passe à 110 (trois de plus qu’hier), dont une vingtaine dans les USI des hôpitaux andalous, également trois de plus.

Les nouveaux foyers ont été détectés dans les provinces de Cadix (3), à Málaga (2) et à Séville et Cordoue, un dans chacune.

Almería compte près de la moitié des patients hospitalisés et des patients en soins intensifs, 48 ​​et 11 respectivement, tandis qu’à Cordoue il y en a 10 et 1; à Grenade 8 et 1; à Huelva 3 et 1; à Jaén 4 et aucun en USI; à Malaga, 18 et 2 à l’UCI, et à Séville, 8 et 1.

Les sept nouvelles flambées détectées totalisent 35 personnes infectées et toutes ces flambées ont chacune moins de sept cas positifs, tandis que cinq autres flambées ont été surmontées au cours de la dernière journée.

En ce qui concerne le total des nouveaux positifs PCR, 65 ont été à Malaga, 45 à Almería, 44 à Cadix, 33 à Séville, 23 à Grenade, 13 à Córdoba, 7 à Jaén et aucun à Huelva.

Le dernier jour, aucun décès par coronavirus n’a été enregistré dans la communauté.

Le total cumulé depuis le début de la pandémie est de 1 457 décès, 17 484 positifs par PCR, 6 586 hospitalisés (797 en USI), 16 618 guéris.