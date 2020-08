Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a insisté ce jeudi sur le fait qu’il n’appellerait pas l’augmentation des cas de coronavirus qui se produit en Espagne de deuxième vague tant qu’il n’y aura pas de «transmission communautaire incontrôlée».

Il l’a fait lors de la conférence de presse qu’il propose tous les jeudis de rendre compte de la situation pandémique après avoir été interrogé sur les déclarations du ministre basque de la Santé, Nekane Murga, avertissant qu’Euskadi est confronté à la deuxième vague épidémique du virus. et « qu’une nouvelle normalité n’est pas possible ».

« J’ai une perception un peu différente », a répondu l’épidémiologiste, qui a cependant reconnu que deux provinces basques « sont dans une phase de nette ascension » et « dans l’autre c’est plus stabilisé », même si un pourcentage très important est asymptomatique.

En fait, au cours de cette dernière semaine, 81% des personnes infectées signalées par cette communauté ne présentaient pas de symptômes.

«Nous pouvons appeler ces cas associés à des épidémies, la transmission de fond dans une certaine mesure contrôlée, mais appeler cela la deuxième vague, jusqu’à ce que nous ayons une transmission communautaire incontrôlée qui n’est pas principalement associée à des épidémies, et jusqu’à ce que nous ne sachions pas ce que nous faisons. c’est détecter tout ce que nous n’avions pas détecté auparavant, je préfère être un peu prudent », a-t-il réglé.

Et cela parce que «des perceptions du risque différentes de celles que nous subissons actuellement» peuvent être générées, cela a eu un impact. « Je n’appellerais pas ça la deuxième vague », s’est-il installé.

En tout cas, le directeur du CCAES a considéré que ce terme « a une part très sémantique, c’est un concept flou et gris » et il peut arriver que « dans certains domaines on puisse l’appeler seconde vague » et dans d’autres pas. « Je ne pense pas que nous devions faire de ce concept une sorte de mythe pour voir si nous y arrivons ou pas », a-t-il déclaré.

Pour Simón, l’objectif cet été est de détecter « autant que nous le pouvons, malgré le fait que cela signifiera » un problème de communication clair « , pour atteindre septembre, lorsque les interactions sociales vont s’intensifier avec le retour au travail et aux classes, avec le moins de transmission communautaire possible.