L’offensive du constructeur japonais Subaru dans le segment des SUV ÉCO Elle n’arrête pas de grandir, si jusqu’à présent ses accessoires étaient des bifuel GPL, elle intègre désormais dans sa gamme les premiers hybrides de son histoire.

Si récemment Efe a essayé le grand hybride, le Subaru Forester, maintenant c’est au tour de son petit frère le XV, un SUV compact de 4,46 mètres de long (devant les 4,62 mètres du Forester), 1,80 mètre de large (1 de moins que son grand frère) et 1,59 mètre de haut (13 de moins que le Forester).

Pour fermer une comparaison rapide, rappelez-vous également que le coffre est plus petit (de 340 litres par rapport à la 509 du Forester), cette consommation (de 7,9 l / 100 km) est presque tracé et que le moteur est le même: a essence boxer de deux litres 150 CV atmosphérique géré par une transmission automatique à variateur continu et dont la puissance est transmise au sol par une transmission intégrale.

La Subaru XV Eco Hybrid monte un moteur de 150 CV suffisant pour la grande majorité des conducteurs

Avec ce moteur, le XV a un comportement très linéaire, ce qui à un moment donné fera manquer un peu plus de punch à ceux qui aiment aller vite, ce qui peut être résolu en utilisant le palettes sur le volant de la boîte de vitesses automatique, quelque peu bruyant, comme cela arrive dans d’autres hybrides japonais qui continuent de miser sur les boîtes de convertisseur de couple au lieu du double embrayage.

Mais ce désir de plus grande puissance sera minoritaire, car le comportement du 150 CV est très satisfaisant et plus que suffisant pour ceux qui recherchent un SUV dans lequel voyager en famille et se sentir en sécurité au volant et exempt des balancements caractéristiques des carrosseries surélevées des SUV.

Ceci est dû au fait la sécurité est standard et comprend 7 coussins gonflables, le contrôle de traction en mode X, le contrôle dynamique VDC et l’ensemble d’aide à la conduite EyeSight (freinage précollision, régulateur adaptatif et de croisière, avertisseur de sortie de voie, maintien de voie, de dérive et d’avance de la voiture avant).

Une hybridation clairement ciblée pour la ville

Et à quel point il est hybride, comment le conducteur peut-il identifier que le véhicule fonctionne avec le moteur éteint et, par conséquent, contient de la consommation? Eh bien, en appliquant l’oreille (si vous voyagez en ville, c’est quand le Moteur électrique de 12,3 kW), en consultant le tableau de bord (où le mot apparaîtra EV signalant le mode zéro émission) ou le capot en haut du tableau de bord, où un graphique du moteur et de la transmission nous indique qui et pendant combien de temps est responsable de la propulsion.

Comme nous l’avons dit, là où nous verrons le plus d’hybridation sera dans la ville, où le moteur électrique prend de l’importance dans les actions courtes (à moins de descendre des pentes raides ou de longues rues sur des pentes) car le batterie qui le nourrit est petit: Lithium-ion 0,57 kWh et placé à l’arrière (soustrait environ 30 à 35 litres d’une version à essence uniquement)

Le Saburu XV a un intérieur polyvalent et un bon équipement

Quant à l’intérieur, il est spacieux devant et derrière (plus adapté pour deux adultes, à travers le tunnel central et parce que la place centrale est plus petite que les latérales) et la couleur noire prédomine, qui est combinée avec des plastiques souples et des touches de bronze dans les moulures.

Le design est plus proche d’un familier des capacités tout-terrain (sa hauteur par rapport au sol est de 22 centimètres) que d’un SUV haut de gamme. Les passages de roue noirs et les protecteurs de soubassement avant et arrière se démarquent, lui donnant une image robuste.

Le prix de la Subaru XV Hybrid CVT avec le très complet Finition Executive Plus testé est de 32 500 euros (comprend une réduction de 2000 euros). Pour ces frais, nous profiterons d’un SUV avec transmission automatique et palettes au volant, transmission intégrale, roues de 18 pouces, toit ouvrant électrique, phares à LED, éclairage auxiliaire, sièges électriques et chauffants en cuir, démarrage par bouton-poussoir, climatisation numérique, système d’infodivertissement de huit pouces (il ne peut pas équiper de navigateur, il doit s’agir du mobile), chargeurs USB, EyeSiht, mode X et caméra arrière, entre autres éléments.

Si nous n’avons pas besoin du toit électrique, de l’assistant d’éclairage ou du cuir, nous avons un Version Sport Plus pour 30 500 euros, ce qui rend cet hybride plus accessible.

Une autre option est d’obtenirr le label ECO avec la version GPL (gaz de pétrole liquéfié) à partir de 24.100 euros ou tout simplement opter pour l’essence sèche (à partir de 22.350 euros).

FICHE TECHNIQUE

———————–

– Dimensions (longueur / largeur / hauteur): 4,46 m / 1,80 m / 1,59 m

– Moteur: essence

– Déplacement: 1.995 c.c.

– Nombre de cylindres: quatre

– Puissance: 150 CV

– Couple maximal: 194 Nm

– Moteur électrique: 12,3 kW (16,7 CV)

– Accélération de 0 à 100 km / h: 10,7 s

– Vitesse maximale: 193 km / h

– Boîte de vitesses: automatique

– Traction: totale

– Consommation moyenne: 7,9 l / 100 km

– Capacité du coffre: 340 l

– Capacité du réservoir: 48 l

– Prix: 32.500 euros