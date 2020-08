« Il s’agit d’arrêter le virus, de ne punir personne. Nous ne valorisons pas ce que chaque personne a fait, ni où, ni avec qui, mais l’importance d’adopter des mesures après avoir été en contact avec celui qui a été testé positif au COVID- 19 « .

C’est le message envoyé par l’infirmière Rocío Loma-Osorio, coordinatrice de l’unité COVID du système de santé de Riojano, qui comprend les équipes de pisteurs et où Efe a été avec certains de ses membres, dont une trentaine. de médecins retraités qui collaborent sur une base volontaire.

« Bonjour. Je suis Rocío Loma-Osorio, infirmière de l’unité COVID et du groupe de pisteurs. Comment allez-vous? Nous avons été contactés par une personne séropositive au coronavirus. »

C’est ainsi que débute la conversation téléphonique que ces professionnels, qui sont désormais un pour 3700 habitants, l’un des pourcentages les plus élevés d’Espagne, maintiennent lorsqu’ils commencent à suivre les contacts fournis par une personne infectée par le COVID-19.

Ils sont capables de localiser entre 6 et 8 contacts étroits, ce qui place La Rioja parmi les communautés avec le plus de détections pour chaque personne atteinte de coronavirus.

« Une fois qu’ils ont assumé ce que nous leur avons dit, nous leur disons que nous allons faire deux choses: ils doivent, à titre préventif, maintenir une quarantaine de 10 jours chez eux et nous leur donnons rendez-vous pour subir le PCR et, selon du résultat, nous adoptons les mesures correspondantes », a-t-il ajouté.

La réponse de la grande majorité des personnes contactées est «très réceptive et satisfaisante», mais parfois «ce n’est pas la plus appropriée» car, par exemple, elles ne veulent pas se confiner ou raccrocher le téléphone, «le moins»; mais s’ils ne parviennent pas à les convaincre, le dossier est transféré vers d’autres services pour trouver la meilleure solution.

Cette infirmière, avec plus de 25 ans d’expérience professionnelle, a vécu les premiers mois de la pandémie au centre de santé d’Arnedo (La Rioja), avec la sécurité de l’emploi, de manière «stressante» et avec «peur» au cas où elle le pourrait propager le coronavirus dans votre famille.

Après leur travail d’assistance, ils ont proposé le «défi» de coordonner le groupe multidisciplinaire de traqueurs, où la recherche, la coordination et le travail d’équipe au jour le jour sont très importants pour essayer d’arrêter la propagation du virus.

Joaquín Yangüela, qui coordonne la trentaine de médecins retraités devenus, depuis une quinzaine de jours, bénévoles, traqueurs, un travail qu’ils ont commencé à l’hôpital de San Pedro de Logroño et qu’ils effectuent désormais de leur domicile à Évitez les risques.

« Les gens qui doivent être mis en quarantaine pour avoir été avec quelqu’un qui est positif devraient se sentir accompagnés, alors nous les appelons assidûment, et nous avons même établi un certain lien », explique Yangüela, qui raconte en anecdote que l’un d’entre eux Il lui a demandé d’être ami sur Facebook et, « même si je ne vais généralement pas beaucoup, je le fais », dit-il.

Après plus de 42 ans en tant que médecin, il a pris sa retraite pendant neuf ans et n’a pas hésité, comme d’autres collègues, à se joindre à la lutte contre la pandémie, avec la volonté «d’être utile et de faire quelque chose de positif», mais conscient que, du fait de âge, ils constituent un groupe à risque, ce qui ne les empêche pas de collaborer en tant que trackers.

Un groupe de médecins retraités se réunit souvent pour se voir, discuter ou jouer à la musique, explique-t-il, et quand la pandémie a commencé, on leur a demandé s’ils pouvaient aider et, « ravis », ils se sont inscrits comme volontaires pour communiquer les résultats des tests PCR par téléphone aux personnes touchées.

C’étaient des journées «intenses» car, aux jours les plus compliqués de la crise, un millier de RAP par jour étaient réalisés à La Rioja; Et, lorsque cette tâche a été assumée par les généralistes, on leur a proposé de collaborer en tant que pisteurs et «c’est ce que nous faisons», dit-il.

«Nous appelons périodiquement les personnes isolées chez elles, pendant une dizaine de jours, pour savoir comment elles vont», explique-t-il, «si elles présentent des symptômes et si elles en ont, nous le communiquons rapidement afin que le médecin généraliste puisse les contrôler et répéter le tests « .

Il souligne qu’ils sont «ravis» d’être des trackers et souligne que les personnes à qui ils parlent «font très bien les choses».

Médecins actifs et émérites, infirmières, microbiologistes, épidémiologistes, travailleurs sociaux et administratifs sont quelques-uns des profils des 85 personnes qui sont actuellement pisteurs dans la communauté de La Riojan.

Ce groupe a été lancé avec un tracker pour 5 000 personnes, maintenant il est de 1 pour 3 700, supérieur au seuil optimal de 1 pour 5 500; et « cela ira aussi loin qu’il le faudra », a déclaré à Efe le directeur de la zone de santé de La Rioja, Alberto Lafuente.

« Une fois que le pire de la pandémie est passé ces derniers mois, maintenant il touche le plus difficile », a-t-il insisté, car « le virus est parmi nous et nous ne pouvons pas baisser la garde ou se détendre », ils sont donc « vitaux ». les trackers.

Le nombre de trackers et leur lien avec les soins primaires et la surveillance épidémiologique sont importants, mais « nous devons être conscients que la maladie peut être transmise en étant asymptomatique, nous devons donc tous être très responsables dans tous les domaines », a-t-il conclu.

Par Ana Lumbreras