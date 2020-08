Le SRAS-CoV-2 continue de se propager rapidement parmi l’humanité: Il a déjà infecté 20 millions de personnes, causant au moins 800000 décès:

– Les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud, le Mexique, le Pérou, la Colombie, le Chili et l’Iran connaissent des situations préoccupantes.

– Au Pakistan, en Arabie saoudite, au Bangladesh, en Turquie, en Irak, au Qatar, aux Philippines et en Indonésie, la situation pourrait empirer très bientôt.

– L’Europe sera très probablement à nouveau ravagée par une deuxième vague de Covid-19 cet automne.

En Espagne, le rebond rapide des infections à Covid-19 augure d’un avenir extrêmement difficile. Bien que nos politiciens semblent simplement «retirer le fer de la table», rien n’indique que le problème s’améliorera. Très probablement, à partir de début septembre, la situation s’aggravera pour redevenir très grave à l’automne. Malheureusement, nous sommes confrontés à la possibilité réelle que tôt ou tard, nous puissions voir, à nouveau, les hôpitaux et les unités de soins intensifs débordés.

Combien de temps durera le cauchemar?

Les épidémiologistes s’efforcent de trouver la bonne réponse, mais il y a de nombreuses questions dans leurs modèles, et la faible qualité des données officielles sur le nombre réel d’infectés et de morts, qui semble avoir été beaucoup plus que celles reconnues par les politiciens , rend les prédictions très difficiles.

Dans un travail récent publié dans MedRxiv 3 approximations mathématiques sont utilisées pour la première fois, très différentes des modèles épidémiologiques classiques, pour estimer la durée de la pandémie de Covid-19 et le nombre total d’infectés et de morts cela pourrait causer.

Dans ce travail, pour calculer combien de temps le Covid-19 pourrait durer L ‘«Argument Delta t» est utilisé, une approche probabiliste qui a été développée dans les années 1960 pour prédire quand la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc communiste se produiraient, et qu’il avait raison dans sa prédiction.

Après cela, l’argument Delta T a été principalement utilisé par les physiciens et les astronomes pour prédire l’avenir de l’humanité (par exemple, il prédit que, pour des humains comme nous, qui sont déjà sur la planète depuis 300000 ans, il pourrait en rester environ 200000 ans avant que nous ne disparaissions de la Terre, même si à cette époque nous pouvions maîtriser les techniques qui nous permettent de coloniser d’autres planètes).

Pour prédire la durée de la pandémie dans les travaux susmentionnés, la «loi de Lindy» a également été utilisée., une loi d’échelle largement utilisée, avec un succès remarquable, pour prédire la durée de différents événements, depuis combien de temps une comédie musicale de Broadway durera jusqu’à combien de temps il faudra à une société cotée en bourse pour faire faillite.

Les résultats de ces deux modèles basés sur des principes aussi différents sont en accord, ce qui renforce la prédiction sur la durée de la pandémie.

Et malheureusement, le résultat de cette étude scientifique jette de sombres prédictions: avec un 75% de probabilité que la pandémie soit parmi nous au moins jusqu’en septembre-octobre 2021, bien qu’il soit plus probable (95%) qu’elle se poursuive jusqu’au second semestre 2022.

La catastrophe prévisible du nombre de morts

Aussi, au travail Un autre modèle probabiliste est utilisé, le soi-disant Argument du Jugement Final ou la Catastrophe Carter, pour prédire le nombre total d’infectés et tués par Covid-19. Ses résultats sont encore une fois des plus décevants: 60 millions de personnes seront infectées et quelque 2 300 000 mourront.

Bien que nous n’aimions pas du tout ces types de prédictions, les ignorer ne semble pas être une bonne idée: le coronavirus va encore être avec nous pendant longtemps, produisant une énorme catastrophe sanitaire, sociale et économique.

Nous espérons que d’autres régleront le problème pour nous. Nous sommes convaincus que d’ici la fin de l’année, nous aurons un vaccin efficace. Cependant, de nombreux experts préviennent que ce n’est peut-être pas le cas..

Nous n’avons pas obtenu de vaccin contre le sida malgré avoir investi beaucoup plus d’efforts et d’argent que dans le Covid-19.

Aussi il se peut que le vaccin ne protège qu’un pourcentage des personnes vaccinées (par exemple 50%) comme c’est le cas avec le vaccin contre la grippe. Le vaccin sera sans aucun doute une aide extraordinaire, mais ce n’est peut-être pas la panacée que nous espérons.

Il ne semble pas non plus que nous obtiendrons l’immunité collective de si tôt.

Pourquoi ne suivons-nous pas l’exemple de la Nouvelle-Zélande?

Ensuite… Y a-t-il un remède? Sans doute. Mais c’est un remède auquel nous devons tous collaborer.

La Nouvelle-Zélande est l’exemple à suivre. Vous venez d’avoir 100 jours sans avoir de nouvelles infections Covid-19. Il y a plusieurs clés du problème:

Dès le début de la pandémie, sa première ministre travailliste Jacinda Arden (photo), a recherché une équipe compétente de conseillers et s’est laissée guider, agissant au plus vite depuis que le premier cas dans le pays a été confirmé le 26 février.

Les études de régression montrent que le nombre de voyageurs arrivant dans un pays est l’une des variables qui explique le mieux le nombre de personnes infectées et tuées par Covid-19, comme en témoignent les travaux liés ici.

La Nouvelle-Zélande, dès le départ, a mis en place un contrôle strict des frontières (qui est toujours en place aujourd’hui), sachant que la transmission de la maladie nécessite des contacts étroits de personne à personne.

Rapidement, les vrais experts conseillèrent que le confinement de la population soit décrété, qui a été réalisée et strictement appliquée. ET Grâce à cela, cela a duré peu de temps, avec les avantages pour la santé et toutes sortes que cela implique.

Plus tard, lorsque la courbe de contagion a été contrôlée, le confinement a cédé la place à un mécanisme de contrôle au moyen de tests massifs qui ont permis de détecter immédiatement les nouveaux infectés et de les isoler en quarantaine. Et en plus, le pays dispose d’un système de suivi efficace.

Ils n’avaient (à ce jour) que 1 219 personnes infectées et 22 décès. Et ils sont restés sans infection pendant 100 jours.

De plus, ils ont réussi à être l’un des pays où l’économie a le moins souffert. La clé était de suivre scrupuleusement les recommandations de la science.

Nous pouvons régler le problème comme la Nouvelle-Zélande l’a fait, ou nous pouvons corriger une efficacité douteuse. Mais, Si nous continuons comme avant, Covid-19 nous apportera beaucoup plus de souffrance qu’il n’en a déjà laissé.

C’est en notre pouvoir que les prévisions des modèles échouent.