Le séquençage du génome du bacille de la tuberculose se fait à partir d’une culture et cela permet, en plus du diagnostic, de prédire la résistance aux antibiotiques ou de retracer l’épidémiologie de la maladie, mais cela prend plusieurs semaines. Maintenant, les scientifiques espagnols ont réussi à raccourcir les délais.

Dirigés par Iñaki Comas, de l’Institut de biomédecine de Valence (IBV-CSIC), et en collaboration avec l’hôpital clinique de cette ville, les chercheurs ont réussi à séquencer le génome de la bactérie responsable de la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) directement à partir de l’échantillon du patient, des expectorations.

Grâce à cela, ils ont réussi à réduire les délais de diagnostic, de prédiction de l’antibiorésistance et d’épidémiologie de la maladie à quelques jours seulement, sans dépendre, en plus, d’une infrastructure complexe. Les résultats sont publiés dans The Lancet Microbe.

« Nous sommes allés plus loin et au lieu de séquencer le génome à partir d’une culture, nous avons réussi à séquencer les bactéries directement à partir des expectorations, avec un taux de réussite de 85% », a déclaré Comas à Efe.

En microbiologie, une culture est un processus nécessaire à la multiplication des microorganismes, en l’occurrence la bactérie M. tuberculosis. Pour ce faire, une série de réactifs sont ajoutés à l’échantillon du patient pour le faire croître dans un milieu spécifique (chaque bactérie a des préférences pour croître) afin de l’étudier en détail.

Bactéries à croissance lente

Le plus gros problème avec la bactérie de la tuberculose est qu’elle se développe très lentement. En cas de succès, cela prend entre deux et quatre semaines, donc le même temps qu’un diagnostic positif.

Actuellement, une fois que les bactéries se sont développées, cette même culture est mise en contact avec des antibiotiques pour étudier s’il y a résistance, ce qui prend encore deux semaines. Et la même chose se produit avec l’épidémiologie de la maladie qui se fait en comparant des échantillons.

Grâce au séquençage du génome de la bactérie – cultivée en culture – les délais de diagnostic, d’antibiorésistance et d’épidémiologie avaient déjà été raccourcis, mais cette méthode, utilisée dans peu de pays, est encore lente. Et est-ce que pour obtenir suffisamment d’ADN pour séquencer un génome complet, les bactéries doivent être préalablement cultivées, et cela ne prend que près d’un mois.

Maintenant, l’idée est de franchir une nouvelle étape et de réduire davantage le temps et les prix, avec un séquençage directement dans les expectorations.

Certains groupes avaient déjà réalisé ce dernier pour le diagnostic et l’étude de la résistance aux antibiotiques, mais c’est maintenant la première fois qu’une équipe y parvient à des fins épidémiologiques.

Iñaki Comas souligne qu’avec une seule détermination, un seul test, ils ont réussi à unifier les étapes et à raccourcir le temps du processus dans son ensemble: nous avons réussi à le faire en une semaine.

Échantillons de la communauté valencienne

Pour tester cette technique, les chercheurs ont séquencé l’intégralité du génome de la bactérie dans 37 échantillons cliniques de 23 patients tuberculeux obtenus entre 2016 et 2017.

De plus, pour faire une comparaison, ils ont utilisé 780 isolats cliniques de la bactérie provenant de différents patients de la communauté valencienne dont le génome a été séquencé à partir de cultures entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

Ce dernier a servi à analyser les variantes génomiques et à construire un réseau de transmission de la tuberculose dans la région; Les chercheurs ont constaté, par exemple, que certains cas plus actuels étaient liés à l’une des flambées survenues entre 2014 et 2016 (en général, il faut parfois entre six mois et un à une personne pour développer la maladie).

«Dans nos travaux, nous réalisons de nombreuses optimisations tout au long du protocole de séquençage, notamment dans la partie de l’analyse computationnelle des génomes, et c’est ce qui nous a ouvert la porte pour appliquer pour la première fois le séquençage d’un échantillon diagnostique à la surveillance épidémiologique. »résume Efe Galo Goig, également auteur de l’étude.

Grâce à ces protocoles – poursuit-il – et à «la grande précision de notre analyse, nous pouvons dire exactement si deux échantillons appartiennent ou non à la même épidémie».

«Maintenant, nous pouvons fournir ces informations dans environ une semaine à partir du moment où le patient est échantillonné. Et puisque nous obtenons le génome complet, nous pourrions, en même temps, détecter quelle souche spécifique de M. tuberculosis infecte le patient et prédire si elle porte une population bactérienne résistante à un antibiotique spécifique « .

Progrès dans le contrôle des maladies

Pour ce chercheur, également issu de l’IBV-CSIC, « l’appliquer en routine signifierait une grande avancée dans le contrôle de la maladie puisqu’elle permet une intervention médicale / épidémiologique personnalisée et précoce ».

Les chercheurs ont également fait leurs expériences avec des échantillons au Mozambique, avec de bons résultats.