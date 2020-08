Le golfeur espagnol Adrian Otaegui a terminé à une deuxième place honorable sur Championnat anglais, Un tournoi qui s’est disputé ce week-end en parallèle du championnat de la PGA et dans lequel l’athlète national a montré un haut niveau qui l’a conduit à ce finaliste, seulement dépassé par les Britanniques. Andy Sullivan.

L’Anglais, qui a commencé avec six coups de revenu le dernier jour, a vécu des moments d’incertitude grâce au bon travail d’un Otaegui particulièrement précis dans les neuf premiers trous de cette dernière journée en Hanbury Manor Marriott Hotel & CC, Ware, Hertfordshire. Pendant quelques instants, Sullivan a craint pour la victoire, qui a fini par la remporter dans une grande seconde partie du parcours, où il a commencé à trouver les birdies nécessaires pour terminer les derniers trous en jouant avec marge.

L’Espagnol n’a jamais abandonné, qui a terminé une journée formidable avec six birdies et un seul bogey sur sa carte, enregistrée à 17 ans alors qu’il devait prendre plus de risques que nécessaire à la recherche du miracle. Le golfeur local a terminé le tournoi avec un total de vingt-sept coups sous la normale pour le parcours, tandis que l’Espagnol l’a fait avec vingt, en deuxième position seulement.

Le reste des Espagnols présents dans ce domaine britannique a terminé beaucoup plus loin. Miguel Angel Jimenez, qui a joué un excellent dernier jour, et Alejandro Cañizares ils se partageaient la quarante-quatrième place, à plus de quinze coups du vainqueur Sullivan.

Pablo Larrazabal et Emilio Cuartero Blanco, Les deux autres Espagnols qui ont joué le week-end après avoir surmonté la coupe, n’ont pas trouvé de bons sentiments pendant le week-end et ont fini plus loin de ces positions d’honneur dans lesquelles un fantastique Adrián Otaegui, l’un des meilleurs golfeurs nationaux, était du moment et vous savez déjà ce que c’est que de gagner un tournoi sur le circuit européen. Cerca a cette fois enlevé sa deuxième couronne. Jouer comme ça, ça viendra le plus tôt possible.

Rahm, à la recherche d’un miracle

Dans le championnat PGA qui se joue à San Francisco (États-Unis), la quatrième et dernière journée de compétition vient de commencer, avec Jon Rahm comme le seul Espagnol survivant et un peu loin des premières places. Si vous voulez vous battre pour gagner, vous devez donner un de ces jours historiques que peu de gens comme lui peuvent faire.

L’Américain Dustin Johnson est le leader du tournoi, bien qu’il ait des poursuivants proches très dangereux comme le champion des deux dernières éditions, Brooks Koepka, un ancien numéro un comme Jour de Jason ou un classique comme Justin Rose.

Practicodeporte@efe.com