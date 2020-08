Un jeune entrepreneur d’Ontinyent a transformé son entreprise de machinerie industrielle en quelques mois pour concevoir et fabriquer 14 nouveaux appareils pour la désinfection de produits et de personnes qui opèrent déjà dans des bâtiments officiels, des terminaux passagers ou des magasins aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Russie.

Dans un entretien à l’agence ., Rafa Mas (31 ans) explique comment il y a plusieurs mois il a décidé de réorienter l’activité originale de son entreprise Inaltech, dédiée à la conception et la production de racks ou de bandes transporteuses, vers la construction de nouvelles machines pour lutter contre les pandémie de Coronavirus.

Bien qu’il n’ait pas de formation universitaire (uniquement ESO), Mas était déjà à la tête de l’entreprise pour laquelle il travaillait il y a 18 ans « sans être le fils du propriétaire », comme il le souligne, et une fois cette entreprise fermée, il y a 10 ans, il a commencé à travailler pour ses anciens clients en tant que pigiste.

Grâce à toute cette expérience, Mas a conçu, construit et commercialisé dans plus de 25 pays un total de 14 machines destinées à la désinfection des personnes, des produits ou des environnements, des distributeurs automatiques de désinfectant, des arceaux d’hygiénisation et du contrôle de capacité ou des machines pour le nettoyage des caddies.

Tout cela sous le sceau d’une nouvelle marque, Disinvirus, qui maintient son siège et la quasi-totalité de sa production à Ontinyent (Valence).

La première unité de cette dernière invention, une sorte de tunnel de lavage pour caddies, sera installée la semaine prochaine dans un supermarché de Galice et a suscité l’intérêt des grandes entreprises de distribution, précise Mas.

«C’est comme un lave-auto, mais capable de désinfecter chaque chariot en 30 secondes environ et de le laisser sec et prêt à l’emploi. De plus, il peut être contrôlé à distance et détecte automatiquement la ou les voitures à désinfecter», explique cet homme d’affaires .

« Il peut être installé aussi bien à l’intérieur des supermarchés que dans les parkings extérieurs, et a un prix, selon la taille et les matériaux, entre 12 000 et 15 000 euros. »

La production de toutes les nouvelles machines anticovides est entièrement réalisée à Ontinyent, « c’est inaliénable », insiste Mas, qui a embauché 10 personnes – jusqu’à un total de 50 – et nécessite la collaboration d’autres entreprises voisines pour la fabrication .

« Tout est fabriqué ici, sauf ce qui est destiné au marché russe, parce que le gouvernement de ce pays y oblige une partie du processus, donc les kits de montage sont envoyés et une société partenaire russe les assemble », explique-t-il. .

Plusieurs entreprises nationales telles que Sanitas, Mutua Madrileña ou Balearia ont intégré les créations de Mas dans leurs installations, qui sont également présentes dans les magasins, les bâtiments officiels ou les terminaux passagers aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Russie.

« Le président Poutine passe sous l’une de nos arches de désinfection tous les jours », souligne fièrement cet entrepreneur valencien, qui vend de tout, des petites boîtes aux verres désinfectés (chez les opticiens) ou autres petits objets à la lumière ultraviolette, aux gros appareils pour le contrôle d’accès avec des caméras thermiques et la désinfection par eau ozonée « .

Tout cela dans un contexte où l’absence de foires ou d’autres types d’événements a empêché la présentation de nouveaux produits, mais où le «bouche à oreille» international et la recherche de solutions ont été déterminants.

«Nous avions la vision de devancer les autres, de développer de nouveaux produits, et la vérité est qu’ils nous appellent. En seulement trois mois, nous avons facturé la même chose que l’année dernière. Nous avons même eu des offres intéressantes pour acheter la marque, mais nous nous avons nié », souligne Rafa Mas.

Dans cette voie, l’entreprise s’est renforcée avec des ingénieurs industriels, des chimistes ou des programmeurs, car « une personne seule ne peut pas planifier tout ce que nous faisons. Nous avons une équipe formidable aussi bien dans les bureaux que dans l’atelier, de vrais experts qui se traduisent en réalité. ce qui apparaît dans les plans, et ce n’est pas une tâche facile. »

De sa position, il met en garde contre un certain « assouplissement » de la citoyenneté espagnole, peut-être dû au fait que « nous espérons que tout cela finira bientôt ».

«Nous avons affaire à de nombreuses personnes et hommes d’affaires, mais peut-être que les étrangers qui viennent chez nous sont plus conscients ou pensent plus à s’adapter aux circonstances imposées par le virus et avec lesquelles nous pourrions devoir vivre pendant un certain temps», explique-t-il.

De même, il reproche aux autorités sanitaires nationales de ne pas vouloir enquêter ou vérifier la validité de certains matériaux ou procédés de désinfection dont son entreprise est certaine qu ‘«ils ne sont pas nocifs pour les personnes» et qu’ils pourraient apporter certains avantages.

« Si nous ne pouvons pas vendre certaines machines en Espagne, nous le ferons à l’étranger, c’est dommage », conclut-il.

Jordi Ferrer