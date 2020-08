Laura Aróstegui faisait confiance à son mari, une infirmière comme elle. Son mariage n’était peut-être pas à son meilleur, mais il considérait Iván Ramírez comme un professionnel de premier ordre, une garantie face aux maux répétés et inexplicables qui mettaient sa vie en danger à l’hôpital insulaire de Gran Canaria, au point qu’il menaçait en dénonçant quiconque insinuait à nouveau que son mari l’empoisonnait.

Cette histoire commence au début de 2010, quand Iván Ramírez a commencé à fournir à sa femme du thallium radioactif, un métal lourd hautement toxique, peut-être caché dans le jus qu’il fabriquait quotidiennement, bien que cela n’ait jamais été découvert.

Comme on ne savait pas où il l’avait obtenu, peut-être d’une transaction clandestine sur Internet, peut-être d’un article oublié dans une clinique, car dans le passé, il était utilisé comme contraste dans les tests de diagnostic.

Et cela se termine le 30 septembre 2015, le jour où la Cour suprême a prononcé la troisième et dernière sentence de l’affaire: 23 ans de prison pour Iván Ramírez pour le meurtre de sa femme alors qu’il lui faisait le plus confiance, sans possibilité de défense et de cruauté envers avec elle, avec des combinaisons de médicaments contre-indiqués qui l’ont fait passer par une épreuve d’hospitalisation.

Mais ce n’est pas tout à fait fini, si jamais des blessures comme celle-ci sont complètement fermées pour les proches que la victime a laissés derrière, en l’occurrence ses parents et l’enfant qu’elle a eu avec Ivan.

Laura Aróstegui González a été assassinée par son mari, qui a été poursuivi par un tribunal pour violence contre les femmes, accusé par le procureur de violence sexiste et trois tribunaux condamnés pour aggravation de la parenté.

Il était une autre victime de violence sexiste. Il correspondrait au nombre 513 en Espagne puisqu’il existe des enregistrements pour la date de sa mort (7/11/2010), le 40 en 2010, mais Laura n’apparaît pas sur la liste officielle des victimes de ce type de délit, car son l’affaire était douteuse lorsqu’elle a été ouverte. Et il n’a jamais été modifié.

LAISSEZ-LE INCINÉRER MAINTENANT

12 juillet 2010. Deux inspecteurs de police se rendent au tribunal de garde de Las Palmas de Gran Canaria en début d’après-midi avant la déclaration que vient de faire un médecin de l’hôpital insulaire.

Il vient de l’Institut de médecine légale, pour aviser la médecine légale. Elle est convaincue qu’ils ont tué l’un de ses patients, une infirmière d’un autre hôpital de la ville, le docteur Negrín.

A la porte, ils rencontrent trois hommes en colère. L’un d’eux marmonne « C’est de la merde! » C’est Iván Ramírez, qui exprime son indignation au cousin de Laura, récemment arrivé d’Andalousie pour accompagner ses oncles et un ami.

Il est scandalisé que le juge ne signe pas le permis d’incinérer Laura. Il veut le faire le plus tôt possible pour le bien de tous, allègue-t-il, bien que ses beaux-parents insistent sur le fait qu’ils préfèrent emmener Laura pour l’enterrer dans leur ville.

L’inspecteur César Fernández, avec 20 ans d’expérience dans l’homicide, se souvient de la scène. «L’incinération a été stoppée à la limite, grâce à ce médecin», reconnaît-il.

Le témoin leur dit que Laura a souffert d’étranges crises ces derniers mois, qu’elle a eu des épisodes inexplicables alors qu’elle semblait aller bien, qu’elle a commencé à mourir quelques minutes seulement après que le personnel de son service s’est assuré que tout le monde leurs indicateurs étaient corrects et il semblait qu’ils avaient trouvé le bon traitement.

Elle est convaincue que son patient a été empoisonné. Elle soupçonne déjà de qui il s’agit, mais la première chose qu’elle recommande est de faire une autopsie approfondie, à la recherche de preuves de criminalité, et non d’une autopsie formelle.

Le crime parfait commence à s’effondrer, en fait, il remue depuis quelques jours. Certains médecins sont tellement convaincus que Laura est empoisonnée à l’hôpital lui-même qu’ils ont prélevé des échantillons de poils pubiens de son vivant pour analyse à l’hôpital militaire Gómez Ulla de Madrid. Ils pensent que quelque chose a été négligé. Et ils ont raison.

Les résultats mettront quelques jours à arriver, mais l’autopsie confirme déjà que Laura a probablement été tuée. Dans votre estomac se trouvent des médicaments à usage hospitalier qui ne sont administrés que par voie veineuse. Cela n’a pas de sens qu’ils soient là. Le même après-midi, Iván a été arrêté.

DANS LE SILLAGE DE LITVINENKO

Le procureur en chef de Las Palmas, Beatriz Sánchez, était alors le spécialiste des crimes de violence sexiste du ministère public de Grande Canarie. Il se souvient d’Iván comme d’un « homme très froid », qui n’a jamais montré « aucune trace d’émotion, ni de colère, ni de chagrin », un « type rationnel, avec des réponses à tout ».

« La seule fois où il a été un peu plus attristé, même s’il ne pleurait pas non plus, c’était quand nous nous sommes enregistrés et nous sommes arrivés. Je pense qu’il a vu le monde descendre sur lui et a dit: Ils m’ont déjà attrapé. Mais à partir de là … comme un mur », dit-il.

Au départ, la recherche a été fructueuse: la maison était pleine de médicaments hospitaliers, à un niveau bien supérieur à ce à quoi on pourrait s’attendre pour un couple d’infirmières marié. «Il y avait un arsenal», explique le procureur.

« Quatre cartons chargés dans les bars. Quelque chose d’exagéré », confirme l’inspecteur Felix Ruiz, un autre des instructeurs de l’affaire à la police judiciaire.

La surprise était sur le point de venir: le rapport Gómez Ulla révèle que Laura avait des niveaux anormaux de thallium dans son corps. Cela expliquait pourquoi la jeune femme était si déprimée et faible alors qu’elle semblait en bonne santé. Cela a également clarifié pourquoi ses cheveux tombaient.

La conclusion était si surprenante qu’elle donne son nom à l’affaire, bien que le tribunal de Las Palmas ait par la suite tenté de régler des comptes avec la presse dans la phrase et se soit souvenu que, malgré ce nom « si journalistique », Laura n’a pas été tuée par le thallium, mais par un intoxication systématique à l’insuline et aux médicaments non prescrits par leur médecin ou, s’ils l’étaient, avaient reçu à des doses beaucoup plus élevées ou à des moments qui avaient entraîné des effets contre-indiqués: barbituriques, benzodiazépines et morphine, entre autres.

Mais ce métal lourd donne le premier indice définitif de l’homicide. À tel point que les deux inspecteurs qui l’accueillent commencent à examiner de manière obsessionnelle le cas d’Alexandre Litvinenko, l’ancien espion russe empoisonné quatre ans plus tôt à Londres.

Le sien était avec du polonium-210, mais Litvinenko lui-même croyait avoir été empoisonné au thallium, un poison insipide, incolore et inodore, très difficile à détecter, car il se dégrade rapidement. Et cela a commencé comme Laura, pourriture, perte de cheveux …

La police pense qu’Iván Ramírez a été inspiré par le meurtre de Litvinenko et a essayé de le répéter avec le thallium dont il disposait, mais peut-être que ses stocks se sont épuisés prématurément et c’est pourquoi il est passé à une autre substance moins spectaculaire: l’insuline.

LES ATTAQUES INEXPLICABLES

La première hospitalisation de Laura arrive le 15 mai. Elle est transférée inconsciente avec une hypoglycémie sévère. Les médecins parviennent à le faire monter, mais les crises se répéteront avec les jours.

«Pour les médecins, c’était kafkaïen, car une personne sans antécédent de diabète, qui n’a pas de problème, a soudainement eu une hypoglycémie qui allait mourir. Ils ont réussi à la surmonter, ils l’ont mise sous surveillance, ils ont pris sa glycémie toutes les 15 minutes et tout a été répété », rappelle le procureur.

C’était si rare que Laura a été étudiée par un psychiatre pour exclure qu’elle se blessait. Avec les appréhensions d’un médecin, les protocoles ont été activés: l’hôpital lui a interdit de recevoir des visiteurs, personne d’autre que l’équipe médicale ne pouvait la voir.

Laura l’a découvert et était très en colère, c’est indiqué dans la phrase de l’affaire. Elle était prête à signaler toute personne qui soulevait des soupçons sur Ivan.

C’est peut-être cette réaction, combinée à une camaraderie incomprise et au prestige qu’Iván avait en tant qu’infirmière de l’Unité de Médecine Intensive de l’Insular, qui a fait fermer les yeux de nombreux collègues et l’a laissé venir la voir seul.

Cet oubli a eu des conséquences désastreuses, à tel point que le tribunal a jugé que la santé publique des îles Canaries aurait dû être désignée comme la responsabilité civile subsidiaire du meurtre.

Mais cela a aussi jeté les bases de la condamnation de l’infirmière Ramírez: quelqu’un s’est rendu compte que chaque fois que Laura avait eu une crise grave, elle venait de recevoir une visite dans la chambre de son mari ou à l’USI.

Personne n’a vu Iván administrer un médicament à sa femme, ils ont ordonné le verdict, mais le jury a clairement indiqué que toutes les crises inexplicables de Laura avaient un dénominateur commun: la visite de son mari.

Et les magistrats ont complété l’argumentation: «Iván avait les connaissances, les moyens, lu la possibilité d’accéder aux médicaments, et l’opportunité, soit au domicile familial, soit à l’UMI, parce que l’écran lui donnait l’intimité, soit dans l’usine de médecine interne, puisqu’une seule pièce était occupée et quand elle était partagée, les rideaux étaient tirés. «

Le mobile manquait, ce qui n’a jamais été établi. Tout au plus, l’accusation est allée jusqu’à suggérer qu’il craignait que Laura ne le quitte et, avec cela, il allait perdre la garde de son fils, qu’il adorait.

« On n’est pas obligé de donner une raison », rappelle le procureur dans l’affaire, « mais en mettant les points ensemble on peut penser que bien des fois, quand la femme veut se séparer, il y a des couples qui ne répondent pas. »

« Lui seul le sait », déclare l’inspecteur César Fernández. « Je ne pense pas qu’elle le savait, parce que si elle avait eu l’intuition … Mais quand ils sont entrés en elle au huitième étage et l’ont emmenée loin d’Ivan, elle ne l’a pas compris. C’est pourquoi je pense que lui seul savait. »

Cependant, Ivan a toujours plaidé non coupable. Au procès, il s’est plaint d’avoir subi un processus «inquisitorial», un «enfer».

L’homme froid dont se souviennent les instructeurs et le procureur s’est adressé aux jurés à plusieurs reprises en larmes, presque toujours avec une photo de sa femme, de son fils et de lui-même entre ses mains, une photo d’une famille sur la plage d’une époque plus heureuse. Ils ne l’ont pas cru.

José Maria Rodriguez