Un projet coordonné par l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal) et réalisé dans une région du Mozambique, dans le cadre de l’Alliance mozambicaine pour l’élimination du paludisme (MALTEM), a réussi à réduire les cas de 85% du paludisme et a évité quelque 40 000 infections.

Le programme, également coordonné par le Centre de recherche en santé de Manhiça (CISM) et avec le soutien des fondations «la Caixa» et Bill & Melinda Gates, se développe depuis cinq ans à Magude, une région rurale située au sud du Mozambique, et a maintenant publié les résultats de la première phase dans la revue PLOS Medicine.

L’intervention a montré qu’une utilisation intensive des outils actuellement disponibles contre le paludisme peut permettre une réduction significative du fardeau de la maladie, mais n’est pas suffisante pour interrompre sa transmission.

Pendant les trois années qu’a duré la première phase du programme, tous les outils de prévention et de traitement contre le paludisme disponibles et actuellement recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont été déployés: détection et traitement continus des cas, renforcement du système de surveillance épidémiologique et entomologique, deux cycles annuels d’administration massive de médicaments antipaludiques à l’ensemble de la population pendant deux ans, distribution de moustiquaires avec insecticide et fumigation annuelle.

À la fin de la première phase, le pourcentage de personnes infectées par le parasite du paludisme est passé de 9,1% à 1,4%, soit une réduction de près de 85% et environ 40 000 cas évités.

Transmission lente

« Les résultats montrent que, bien que la transmission n’ait pas été interrompue, l’impact de la première phase a été très élevé et le nombre de cas a été maintenu à des niveaux très bas jusqu’à au moins un an après la dernière administration massive de médicaments », Le directeur du projet et directeur scientifique adjoint du CISM, Francisco Saúte, a souligné.

Pour la co-auteur de l’étude et directrice de l’Initiative ISGlobal pour l’élimination du paludisme, Regina Rabinovich, « la question est maintenant de savoir pourquoi, malgré cette diminution notable, nous n’avons pas pu interrompre la transmission, et quelles sont les stratégies nécessaires pour y parvenir. « .

« Nous avons montré que l’utilisation combinée d’interventions peut réduire considérablement le fardeau de la maladie, une étape essentielle vers l’élimination », a ajouté le PDG d’ISGlobal, Antoni Plasència. .futur