A peine débarqué de Portimao, le coureur de Rioja Unai Orradre a fait le bilan de sa première performance dans le championnat Supersport300 dont il est revenu avec deux podiums, dont une victoire, et où il va «mettre tous les moyens» pour devenir champion du monde à la fin de la saison, explique-t-il dans une interview à ..

Dans la perspective de l’inauguration du Championnat du Monde, Orradre a surpris à Jerez avec la première victoire de la saison lors de sa première performance dans la catégorie, pour finir par la suite sixième dans une course très difficile. Au Portugal, il a atteint le premier zéro après une chute, mais « s’est rallié tout le week-end » avec une deuxième place après être parti de la cinquième ligne de la grille.

Alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée sur la piste de Jerez, à l’arrière de sa Yamaha, Unai n’arrêtait pas de répéter dans sa tête «allez que vous pouvez, allez que nous pouvons», et autant qu’il le pouvait. La pression n’est pas la seule chose qui fait sortir ce championnat, mais aussi un peu de motivation supplémentaire qui se traduit par de bons résultats et de bons sentiments.

«Je me suis vu devant des pilotes avec beaucoup d’expérience, et quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis souvenu de toutes les heures que j’ai passées à m’entraîner et à travailler sur cette course pendant ces mois. Pour cette raison, je tiens à remercier l’équipe, mes parents et les sponsors qui m’ont aidé tout ce temps à arriver ici », admet-il à ..

Une vie liée à la moto

Le jeune homme né à Alfaro (La Rioja) il y a 16 ans a des idées claires, et c’est qu’après une vie à vélo, Orradre veut être champion du monde. Au début, « l’objectif principal de la saison en tant que recrue était de s’informer et de se préparer pour la prochaine ».

Mais les choses ont changé, « vu ce qu’on a vu, on peut aussi se battre pour le titre cette année, on va mettre tous les moyens et tous les efforts pour se battre pour ça », et plus si pour le moment le classement est en avance des pilotes comme Ana Carrasco et d’autres avec beaucoup d’expérience.

Pour réaliser ce rêve qui vous hante la tête ou celui de pouvoir faire, pourquoi pas, le saut au Championnat du Monde MotoGP, il faudra surmonter les bosses qui vous gênent, comme les blessures. Orradre a passé un mois avec son bras dans un plâtre, et à cela il faut ajouter la période de confinement due à la pandémie, donc l’envie de monter sur la moto et de concourir augmente.

Un pilote aux idées claires

Revenant au début, la Rioja court sur de grands circuits depuis trois saisons, mais il travaille depuis ces moments depuis à l’âge de 6 ans son père, également très impliqué dans le moteur, l’a fédéré et a commencé à tirer à l’école Chicho Lorenzo, en d’où sa référence à Jorge Lorenzo.

Mais, même s’il a de l’expérience, le professionnalisme d’un championnat où les caméras sont devant lui coûte encore un peu, même si « avec le temps on s’y habitue ». Pour cette raison, les quinze minutes précédentes sur la grille de départ avant que les feux ne s’éteignent, il essaie «d’être seul, avec de la musique et concentré».

Tout cela pour démontrer ce que j’ai appris même sur les circuits de motocross, à Haro où en hiver, pendant « la pré-saison j’ai beaucoup entraîné d’enduro, beaucoup d’essais et toutes les disciplines pour être plus tard plus fort en vitesse », conclut Unai Orradre, l’une des grandes sensations de la moto espagnole.

