L’expert et consultant en art Vicente Todolí, directeur artistique du Pirelli HangarBicocca à Milan, assure que les grands musées qui dépendent du public « sont dans une grande crise et devront être sauvés ou ils passeront un très mauvais moment ».

Pour l’ancien directeur de la Tate Modern de Londres, les musées doivent être considérés comme un service public, puisqu’ils sont, à son avis, «un hôpital pour l’âme».

Todolí réfléchit dans une interview avec Efe sur le présent et l’avenir de l’art, également touché par la crise des coronavirus, et est très sceptique quant à la possibilité que cela produise réellement un changement de mentalité, « parce que les gens se souviennent de poisson « et » tendance à oublier « . « Le vrai test – dit-il – aura lieu lorsque le vaccin arrivera. »

LES MUSÉES POSTCOVIDES

«Je souhaite que l’on commence à apprécier la diversité et non la norme, qui est ce qu’est l’art après tout», dit-il, mais considère qu’il faudra attendre environ quatre ans pour voir «ce que tout cela a été».

En tant qu’effet positif, il est reconnaissant que la croyance selon laquelle un musée se mesure en nombre, par la vente de billets, ait été démantelée. « Cela a toujours été faux, mais pendant que l’argent était fait, il était fait, et les musées devenaient de plus en plus grands, avec plus d’extensions », déplore-t-il.

«Un musée est un intermédiaire entre l’art et le public, mais il est avant tout au service de l’art, et au moment où vous dépendez des revenus et du nombre, ils ne sont plus au service de l’art si ce n’est l’utiliser pour être plus gros, faites des extensions, ayez plus de personnel », affirme-t-il.

UNE VIE DÉDIÉE À L’ART

Et c’est la philosophie qui a imprégné ses plus de 30 ans d’expérience dans le monde de l’art, dans lesquels il a occupé, parmi de nombreux autres postes, la direction artistique de l’IVAM, du Musée d’art contemporain de Serralves en tant que directeur fondateur en 1996 et la direction de la Tate Modern (2003-2010).

Actuellement, il conseille plusieurs musées et fondations, dont la Fondation Botín, la collection INELCOM à Madrid et est le directeur artistique de la fondation Pirelli Hangar Bicocca et de Bombas Gens à Valence.

Il associe ce dévouement à l’un de ses projets privés dont il est le plus fier, la Todolí Citrus Foundation, qui exploite un verger avec une collection de 400 variétés d’agrumes dans sa ville natale, Palmera (Valence), son «musée privé» , devenu un centre de recherche et d’expérimentation gastronomique sous les conseils du prestigieux chef Ferran Adrià.

«Un musée doit être considéré comme un service public, car c’est un hôpital pour l’âme, au même titre que la science», défend-il dans une conversation tenue dans son jardin, petit «paradis des sens» au bord de la Méditerranée qui est devenu son maison et espace de travail.

L’ÉQUILIBRE DIFFICILE D’UN MUSÉE

Il regrette que les musées « soient devenus dépendants du marché, parce que les gouvernements ont vu que l’art était devenu à la mode et que de l’argent pouvait être fait ». « Jusqu’à ce qu’un moment comme celui-ci vienne – prévient-il – dans lequel il n’y a plus d’argent pour la vente des billets, le sponsoring diminue », et il estime que « tout comme les banques devaient être sauvées, maintenant les musées doivent être sauvés ».

Il critique également le fait que les artistes soient sollicités pour emmener les gens dans les musées car au final « c’est le serpent qui se mord la queue ». «Les artistes sont mieux connus parce qu’ils font plus d’expositions parce qu’ils amènent des gens, et ceux qui ne sont pas connus sont ignorés», dit-il.

Todolí a toujours défendu le contraire, et les fondations qu’il conseille s’appuient sur des artistes de haut niveau mais qui ne sont pas connus, brisant ainsi ce « cercle vicieux ».

Il raconte que lorsque le Pirelli HangarBicocca de Milan l’a embauché, il leur a dit: «Vous vendez des pneus, pas de l’art: soyez généreux. Si vous le faites gratuitement, si quelqu’un a des doutes et aime l’art, il achètera d’abord un Pirelli, même si c’est plus cher. , parce que vous faites ce travail. «

L’un de ses prochains projets est l’exposition individuelle «Six chambres» de l’oeuvre de Juan Muñoz à la prestigieuse galerie d’art David Zwirner à Chelsea (New York), dont il a annoncé il y a quelques semaines qu’il représentera exclusivement l’héritage du sculpteur espagnol.

Eva Batalla.