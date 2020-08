Maria Vicente et Salma Celeste Paralluelo Ce sont deux des grandes promesses de l’athlétisme espagnol et un exemple de l’essor du sport féminin en Espagne. Leur jeunesse est marquée par les différents records qui battent dans leurs tranches d’âge, même les deux ont déjà meilleures marques nationales absolues, le premier record d’Espagne en heptathlon et en pentathlon, et le deuxième en 300 mètres haies.

Et il s’agit de deux merveilles authentiques de la nature. Pour cette raison, Vicente s’est spécialisé dans l’épreuve sportive qui rassemble les athlètes les plus complets, l’heptathlon, tandis que Paralluelo est toujours en train de débattre sur quel sport concentrer sa carrière, le athlétisme ou football, où il a déjà des titres comme une Coupe du monde et les moins de 17 ans d’Europe avec l’équipe espagnole.

Vicente, un vétéran de 19 ans

De Vicente, beaucoup a déjà été écrit. Celle de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelone), à ​​19 ans, est déjà plus habituée à être la protagoniste partout où elle va dans le monde de l’athlétisme. Sa médaille d’or dans le Coupe du monde U18 de Nairobi 2017 dans l’heptathlon, ils l’ont fait connaître.

C’était un point de départ pour le public après des années de travail, et le début d’une collection de médailles dans différents Européens et records, qui l’accréditent comme l’un des joyaux de l’athlétisme continental.

Vicente a aussi fort tests de vitesse et sauts longs et triples, ce qui peut vous faire penser qu’à un moment donné, vous allez changer vos objectifs et vous consacrer à un seul test. Un exemple était samedi dernier à Lisbonne, où il a ajouté un autre record d’Espagne à sa collection, en l’occurrence celui du 100 mètres haies sous-20. Un de plus à sa liste déjà longue.

Et cela malgré les difficultés à s’entraîner ce printemps en raison de l’enfermement. Plus dans son cas depuis cet hiver, il a pris sa première grande décision en tant qu’athlète. Changer d’entraîneur. Laissez-le faire Fernando Martinez, avec laquelle j’avais eu une grande harmonie, pour continuer avec Ramon CidEn d’autres termes, il a quitté sa Barcelone natale pour Saint-Sébastien.

Un changement qui ne semble pas avoir diminué le Catalan après ce qui a été vu à Lisbonne, et c’est, nous le répétons, que c’est une merveille de la nature.

Football ou athlétisme Salma?

Salma Paralluelo, encore 16 ans, est l’autre joyau de l’athlétisme espagnol, mais c’est aussi le football. Il combine avec succès les deux sports. Pour l’instant, elle refuse d’abandonner l’un d’entre eux, elle est amoureuse l’un de l’autre. En fait, comme Vicente l’a fait, en septembre dernier, les Aragonais ont décidé de donner un changement de cap à sa vie sportive.

Il a quitté Saragosse pour se rendre à Villarreal (Castellón). Elle s’est alignée avec Playas de Castellón en athlétisme, où elle est entraînée par Félix Laguna, et avec Villarreal en football. Il aime les deux sports et ne veut se séparer d’aucun d’eux.

Son palmarès regorge des meilleures marques espagnoles depuis les moins de 14 ans, même s’il n’a disputé aucune compétition à l’international (Championnat d’Europe ou du monde dans des catégories prometteuses), bien qu’il ait déjà joué un Européen absolu sur piste en salle, celui de Glasgow 2019, avec seulement 15 ans.

La semaine dernière, il a montré sa grande puissance en battant la meilleure marque nationale de 300 mètres haies, un test inhabituel en athlétisme qui si cela n’a pas la même valeur que battre un record d’un test plus habituel, il le fait prend une plus grande dimension lorsque la marque a 16 ans, une progression dont seul le temps peut dire jusqu’où il ira.

Et est-ce que Vicente et Paralluelo, par ordre d’âge, font partie du grand avenir du sport espagnol, peut-être tous les deux aussi de l’avenir de l’athlétisme, cela dépend de la Saragosse, qui a une grande décision devant elle, car le catalan saute, court o Lancer à coup sûr qui ajoutera à l’athlétisme national.

practicodeporte@efe.com