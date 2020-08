L’Espagnol Ana Carrasco (Kawasaki Provec) a remporté sa première victoire de la saison, remportant la première des deux courses de la Monde Supersport 300 (WorldSSP300) prévu ce week-end sur le circuit de l’Algarve, à Portimao (Portugal).

La Murcienne a remporté une course passionnante jusqu’au bout, comme le montre le fait qu’elle n’avait que 57 millièmes d’avance sur la Néerlandaise. Jeffrey Buis, deuxième. La troisième place est revenue aux Britanniques Tom Booth-Anos, plus de quatre secondes.

Leader dans le mondeSSP300

Après sa victoire, et en l’absence de course de dimanche, Carrasco mène en deux points le britannique Boothth-Anos, 54 par 52, tandis que le troisième est le turc Bahattin Sofuoglu, vainqueur de la deuxième course à Jerez, avec 46, et qui ce samedi a terminé cinquième.

C’était un test difficile, avec drapeau rouge inclus en raison de la chute après le départ de plusieurs pilotes. Puis la chute de Yuta okaya Au 5e tour, elle a laissé l’Espagnol et Jeffrey Buis seuls, dans un duel qui n’a été décidé qu’à l’arrivée et qui a été choisi en faveur de Carrasco par seulement 57 millièmes.

Après la course, elle était très contente du résultat et a expliqué que « le départ n’était pas facile car il y avait beaucoup de vent et nous roulions plus lentement que lors des essais, je pensais avoir plus de rythme alors j’ai essayé de partir depuis le début. »

« Je suis très heureuse, nous avons très bien travaillé jusqu’à présent, maintenant nous devons continuer à travailler pour demain pour essayer de gagner à nouveau », a-t-elle déclaré.

Le coureur espagnol ajoute en plus de la première place, une septième et une deuxième place, obtenues la semaine dernière au Circuit Jerez-Ángel Nieto, premier essai de la saison dans sa catégorie.

En 2018, Carrasco est devenue la première femme à remporter un championnat du monde de moto, précisément en SSP300. Ce samedi, c’est la sixième victoire de sa carrière dans la catégorie. La dernière victoire a été remportée en France l’année dernière.

