Volkswagen et la Renault Clio ont été, respectivement, en juillet à nouveau la marque et le modèle les plus vendus en Espagne, après avoir atteint ce leadership en juin dernier.

En juillet, les immatriculations de voitures et de SUV ont augmenté de 1,1% en juillet par rapport au même mois de 2019, jusqu’à 117,929 unités, grâce à acheter des plans d’aide lancée par le gouvernement et avec laquelle l’extension des mois précédents par la pandémie de Covid-19 a pris fin.

Pour la première fois en près de deux ans, le la chaîne privée augmente à nouveau ses ventes (après avoir augmenté de près de 7%, à 61 931 unités), selon les associations patronales des industriels (Anfac), les concessionnaires Faconauto et les vendeurs Ganvam.

Volkswagen se renouvelle en juillet comme la marque la plus vendue en Espagne

Au septième mois de cette année, le classement des ventes par marque est mené par Volkswagen (9 608 unités vendues), suivi par Peugeot (9 144) et Seat (8 872).

Derrière se trouvaient Renault (8 708), Toyota (8 382), Hyundai (6 753), Kia (6 388), Citroën (6 110), la Mercedes-Benz premium (5 915) et Ford.

Entre janvier et juillet, la tête change légèrement et Seat occupe la première place (39 384), suivie de Volkswagen (36 540) et Peugeto (35 824).

Viennent ensuite Toyota (32 003), Renault (31 632), Citroën (25 128), Kia (24070), Hyundai (23 189), Mercedes-Benz (21 838) et Audi (21 646).

La Renault Clio à nouveau la plus demandée

Par modèles, la plus vendue en juillet était la Renault Clio (2 854 unités). Dacia Sandero (2 840) et Peugeot 2008 (2 550) ont été placées en deuxième position.

Le Top 10 est complété par Seat León (2545), Renault Megane (2457), Seat Arona (2359), Volkswagen Golf (2310), Nissan Qasqhai (2286), Ford Focus (2274) et Toyota Yaris (2211).

Si l’on analyse les données de l’année dans son ensemble, le best-seller jusqu’en juillet est le León (12 206), suivi du Sandero (11 511) et de la Clio (10 742).

Hors de la boîte, trois ont été Qasqhai (10 438 unités), Arona (8 781), Toyota Corolla (8 703), Seat Ateca (8 131), Fiat 500 (7 960), Peugeot 3008 (7 828) et 2008 (7 676).

SUV de taille moyenne et compacts, les plus achetés par les conducteurs

Par segments, celui qui accumule le plus de livraisons au cours des sept premiers mois de l’année est le SUV moyen (113811 unités, part de 24,9%), suivi des véhicules compacts (90606 et 19,8%) et utilitaires (86611 et 18, 9% poids).

L’essence est la technologie préférée des Espagnols

Les moteurs essence sont toujours les plus demandés (il a été choisi pour 53,4% des voitures particulières et SUV immatriculés en juillet), tandis que les moteurs diesel représentent 26,3% et le reste (électrique, hybrides rechargeables et non rechargeables, hydrogène, CNG, GNL et GPL) représentent 20,3%.