Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur portable très polyvalent de Dell avec 1 000 $ de réduction sur le prix de détail. Ce système est parfait pour le travail, mais il dispose également d’un écran 100% compatible sRGB pour l’édition d’images et d’un processeur graphique suffisamment puissant pour satisfaire le joueur moyen.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 7500 Intel Core i7-10750H 15,6 pouces 1080p avec GPU Nvidia GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM DDR4 et 1 To SSD NVMe (1199,00 $)

Le nouvel ordinateur portable Vostro 15 7500 est un véritable touche-à-tout. Les systèmes Vostro de Dell sont orientés comme des solutions professionnelles, et ce système n’est pas différent, mais il possède également des capacités de jeu assez solides. Son écran 100% sRGB est également bien adapté pour l’édition d’images. Peu importe ce pour quoi vous avez besoin d’un ordinateur portable, ce système devrait faire l’affaire. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell avec une remise importante qui fait passer le prix de 2212,86 $ à seulement 1199,00 $.

Smartphone Google Pixel 4A Qualcomm Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (349,00 $)

Le nouveau smartphone Pixel 4A de Google a été conçu pour durer jusqu’à 24 heures avec une seule charge. Le téléphone dispose également d’un écran OLED de 5,8 pouces, de 6 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’un processeur Snapdragon capable. Le téléphone ne devrait pas sortir le 20 août, mais vous pouvez le pré-commander maintenant sur Amazon pour 349,00 $.

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil (139,98 $)

Cet ensemble d’AirPods d’Apple est livré avec un étui de chargement sans fil. Placez simplement les écouteurs dans l’étui chaque fois que vous avez fini de les utiliser et ils commenceront automatiquement à se charger. Ils prennent également en charge Siri pour accéder rapidement à votre iPhone et peuvent durer plus de 24 heures tout en écoutant de la musique. Amazon propose ces AirPods actuellement réduits de 199,00 $ à 139,98 $.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 3590 Intel Core i7-10510U 1080p 15,6 pouces avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 M.2 NVMe SSD (659,00 $)

Dell a mis à niveau cet ordinateur portable avec le nouveau processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération doté de quatre cœurs de processeur cadencés à 1,6 GHz. Le système est également livré avec un périphérique de stockage SSD NVMe rapide, un écran 1080p et un processeur graphique AMD Radeon 610 pour exécuter des jeux bas de gamme. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell avec une réduction de 1212,86 $ à seulement 659,00 $.

SSD Western Digital Black SN750 500 Go M.2 NVMe (67,99 $)

Ce SSD WD M.2 a une capacité de 500 Go et il peut transférer des données à un taux allant jusqu’à 3430 Mo / s. Cela le rend beaucoup plus rapide qu’un SSD de 2,5 pouces, et il est également assez peu coûteux, marqué chez Newegg de 129,99 $ à 67,99 $ avec le code promotionnel 93XPN73.

Processeur AMD Ryzen 5 3600 avec refroidisseur Wraith Stealth (159,99 $)

Le Ryzen 5 3600 d’AMD dispose de six cœurs de processeur compatibles SMT qui peuvent fonctionner à une vitesse allant jusqu’à 4,2 GHz. Ce processeur a également accès à 35 Mo de cache et est livré avec l’un des refroidisseurs Wraith Stealth d’AMD, ce qui vous évite d’avoir à en acheter un. Vous pouvez acheter ce processeur chez Newegg actuellement pour seulement 159,99 $, ce qui est en baisse par rapport à son prix de détail régulier de 199,00 $.

