Améliorez votre jeu avec un ordinateur de bureau Dell Alienware haut de gamme. Aujourd’hui, vous pouvez économiser 300 $ sur l’un de ces systèmes avant-gardistes; il est équipé d’un processeur Ryzen 7 3700X de haut niveau et d’une carte graphique Nvidia RTX 2080 Super.

Dell Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 3700X Gaming Desktop avec Super GPU Nvidia GeForce RTX 2080, 16 Go de RAM DDR4, 1 To SSD NVMe (1 691,99 $)

Ce bureau Alienware présente un design avant-gardiste et arrondi et un matériel de jeu puissant capable d’exécuter la plupart des titres AAA actuels avec des paramètres graphiques maximisés. En plus d’avoir l’air cool, ce système a également été conçu pour améliorer la circulation de l’air sur les anciens ordinateurs de bureau Aurora, ce qui signifie que le matériel à l’intérieur fonctionnera également plus froid. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 2029,99 $ à 1691,99 $ avec un code promotionnel SAUVEGARDER10.

Aspirateur robotique Roborock S5 Wi-Fi (359,99 $)

Ce robot aspirateur haute puissance a une puissance d’aspiration de 2000 Pa et une grande batterie de 5200 mAh qui lui permet de fonctionner jusqu’à 150 minutes sur une seule charge. Le Roborock S5 prend également en charge le Wi-Fi et peut être contrôlé à l’aide d’une application pour smartphone et des commandes vocales Alexa. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon en baisse de 599,99 $ à 359,99 $ avec un code promotionnel ROBOROCKS5.

Disque dur externe Seagate Expansion 10 To (164,99 $)

Les disques durs externes comme celui-ci sont excellents pour sauvegarder vos fichiers afin d’éviter leur perte en cas de panne du disque dur. Ce lecteur peut également contenir une énorme quantité de données avec une capacité totale de 10 To. Aujourd’hui, Newegg propose ce lecteur réduit de 181,99 $ à seulement 164,99 $ avec code promotionnel 93XPQ54.

Offres en vedette

Alienware Aurora R10 Ryzen Edition Ordinateur de bureau de jeu AMD Ryzen 7 3700X 8 cœurs avec RTX 2080 SUPER, 16 Go de RAM, SSD 1 To pour 1691,99 $ chez Dell (utilisez le code: SAUVEGARDER10 – prix courant 2029,99 $) Aujourd’hui seulement: Extension Seagate 10 To Disque dur de bureau USB 3.0 pour 164,99 $ à Newegg (utilisez le code: 93XPQ54 – prix de liste 181,99 $)Roborock S5 Aspirateur robot WiFi avec aspiration 2000 Pa pour 359,99 $ sur Amazon (utilisez le code: ROBOROCKS5 – prix courant 599,99 $)Alienware AW2720HF Moniteur de jeu IPS 27 ″ 1080p 240Hz 1ms pour 413,99 $ chez Dell (utilisez le code: SAUVEGARDER10 – prix courant 609,99 $)Dell Nouveau G7 15 Ordinateur portable de jeu Intel 10e génération Core i7-10750H 6 cœurs 15,6 po 1080p 144 Hz avec RTX 2060, 16 Go de RAM, SSD 1 To pour 1376,99 $ chez Dell (utilisez le code: SAUVEGARDER10 – prix courant 1579,99 $)CalDigit TS3 Plus Dock Thunderbolt 3 USB-C avec sortie moniteur 5K pour 209,99 $ chez Amazon (prix catalogue 229,99 $)Feu HD 10 Tablette 32 Go 10,1 po 1080p avec offres spéciales pour 99,99 $ chez Amazon (prix catalogue 149,99 $)Le tout nouveau Fire HD 8 Tablette Wi-Fi 32 Go 8 pouces avec offres spéciales pour 59,99 $ chez Amazon (prix catalogue 89,99 $)Alienware m15 R2 Ordinateur portable de jeu Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec RTX 2070 Max-Q, 16 Go de RAM, SSD 1 To pour 1664,99 $ chez Dell (utilisez le code: SAUVEGARDER10 – prix courant 2349,99 $)Alienware Aurora R9 Ordinateur de bureau de jeu Intel Core i5-9400 à 6 cœurs avec RTX 2060, SSD 512 Go pour 999,99 $ chez Dell (prix courant 1149,99 $)Dell Nouveau Vostro 15 7500 Ordinateur portable Intel 10e génération Core i7-10750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec GTX 1650 Ti, 16 Go de RAM, SSD 1 To pour 1 199 $ chez Dell (prix courant 2212,86 $)Apple AirPods Pro pour 219,99 $ chez Verizon (Remise dans le panier – prix courant 249 $)Chromebook HP x360 Ordinateur portable tactile 2-en-1 Intel Core i3-10110U 14 pouces 1080p pour 399 $ chez Best Buy (Student Deal – prix catalogue 629 $)GIGABYTE AERO 15 OLED Ordinateur portable Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 4K AMOLED avec GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1299,99 $ chez Amazon (prix catalogue 1899 $)Apple iMac 27 pouces Modèle 2020 Intel 10e génération Core i5 6-core Retina 5K All-in-One Desktop pour 1 715 $ chez Amazon (prix catalogue 1799 $)eufy RoboVac 12 Aspirateur robot BoostIQ 1500Pa pour 159,99 $ à Newegg (utilisez le code: AKEUFYAUG – prix courant 239,99 $)Dyson V7 Origin Aspirateur balai sans fil pour 199,99 $ chez Newegg (prix courant 299,99 $)

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

La physique est plus qu’un voyage dans le temps. C’est tout. Et il est temps que vous appreniez ce que vous avez manqué au lycée Offres: Dell Alienware M15 R1 Intel Core i7 Nvidia RTX 2070 Max-Q pour 1399 $, ordinateur portable de jeu Dell G5 15 1169 $, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 299 $ Ce contrôleur Bluetooth transforme vos jeux mobiles en Une expérience de jeu complète sur console