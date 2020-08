Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Non seulement vous pouvez économiser 700 $ sur un puissant ordinateur portable de jeu Dell Alienware aujourd’hui, mais vous pouvez également profiter des ventes actuelles pour économiser 100 $ sur un téléviseur Android 4K haut de gamme doté de la technologie à points quantiques et HDR.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 R2 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p avec GPU Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 PCI-E SSD (1599,99 $)

Si vous voulez un ordinateur portable rapide avec de nombreuses performances pour exécuter les derniers jeux, vous pouvez envisager l’alienware M15 de Dell. Ce système a été littéralement conçu pour les jeux et il dispose d’un processeur rapide à six cœurs et d’un Nvidia GeForce RTX 2070. Vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 2379,99 $ à 1599,99 $.

Moniteur FreeSync 4K 32 pouces WMIIPX ET322QK d’Acer (319,99 $)

Acer a conçu ce moniteur avec un panneau d’affichage 4K de 32 pouces qui vous offre une grande quantité d’espace d’écran et d’espace de bureau. Le moniteur couvre 100% de la gamme de couleurs sRGB, ce qui en fait une solution pratique pour l’édition d’images et de vidéos, et il dispose également d’une paire de haut-parleurs 2W intégrés. Newegg vend actuellement cet écran avec une réduction substantielle qui fait passer le prix de 499,99 $ à seulement 319,99 $.

Routeur Wi-Fi maillé Google Nest 208.11AC AC2200 (239,00 $)

En travaillant ensemble, ces deux petits appareils sont capables de créer un réseau Wi-Fi haute performance avec des vitesses allant jusqu’à 2200 Mbps. Si elles sont placées avec soin, elles peuvent également étendre la couverture sur une superficie énorme couvrant jusqu’à 4400 pieds carrés. Amazon vend actuellement ce kit de 299,00 $ à 239,00 $ seulement.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5593 Intel Core i7-1065G7 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (629,99 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable moderne avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i7-1065G7 et un SSD NVMe M.2 rapide de 512 Go. Ce processeur offre de bonnes performances pour les tâches quotidiennes telles que les travaux scolaires et de bureau. Il dispose également d’un processeur graphique intégré capable, qui peut exécuter raisonnablement bien certains jeux avec des paramètres bas. L’ordinateur portable dispose d’un clavier rétroéclairé par LED, ce qui donne au système un aspect cool et utile lorsque vous tapez dans l’obscurité. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 799,99 $ à 629,99 $ avec un code promotionnel 50OFF699.

Ordinateur portable Apple MacBook Air Intel Core i3 13,3 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD (899,99 $)

Le MacBook Air d’Apple a été conçu pour être exceptionnellement léger à 2,8 livres. Il dispose également d’un écran 2560 × 1600 de haute qualité et Apple a construit le système en aluminium durable de la série 6000. Si vous souhaitez acheter l’un de ces systèmes, vous pouvez le faire passer aujourd’hui de 999,00 $ à 899,99 $ chez Amazon.

Samsung Evo Select 256 Go MicroSDXC (34,99 $)

En plus de sa grande capacité de 256 Go, cette carte microSDXC est également assez rapide et capable de transférer des données jusqu’à 100 Mo / s. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon entre 49,99 $ et 34,99 $.

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: