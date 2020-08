Un énorme 750 millions de moustiques génétiquement modifiés seront libérés le long des Keys de Floride à partir de 2021.

Les insectes sont conçus pour empêcher la reproduction des moustiques femelles qui piquent et propagent les maladies.

La société à l’origine des insectes, Oxitec, prévoit également de libérer des moustiques modifiés au Texas à partir de l’année prochaine.

Cela peut ressembler à l’intrigue d’un film d’horreur conçu pour la télévision, mais la Floride est sur le point de déchaîner une horde de moustiques génétiquement modifiés sur ses citoyens. Quelque 750 millions – oui, des millions – de moustiques seront lâchés le long de la chaîne des îles Florida Keys dans le but de lutter contre la maladie.

Vous vous demandez probablement comment déchaîner les moustiques – qui sont des vecteurs de maladies bien connus – pourrait combattre la maladie, mais l’idée derrière le projet est en fait assez intéressante. Les maladies que le gouvernement tente de cibler avec le projet sont le virus Zika, la fièvre jaune et la dengue, qui sont tous communément portés par les insectes volants. Les moustiques génétiquement modifiés qui seront ensemencés dans la population sont conçus spécifiquement pour tuer leurs pairs qui peuvent être porteurs de ces maladies.

Comme le rapporte la BBC, les centaines de millions de nouveaux moustiques déchaînés sont tous des hommes. Les moustiques mâles ne piquent pas les humains, mais se nourrissent plutôt du nectar des plantes à fleurs. Les moustiques femelles sucent le sang pour produire des œufs et une progéniture, mais ils doivent d’abord s’accoupler avec un mâle. Les mâles génétiquement modifiés transportent une protéine très spécifique conçue pour garantir qu’aucune progéniture femelle ne vive assez longtemps pour se reproduire.

Les descendants mâles ne sont pas affectés et continueront de poursuivre le tweak génétique pour les générations futures. Chaque fois qu’ils s’accouplent avec une femelle moustique, cela garantit que les femelles piqueuses ne mûrissent jamais, ce qui réduit considérablement le nombre de moustiques piqueurs et, espérons-le, freine la propagation des maladies qu’elles véhiculent.

Cela semble être un excellent plan, mais tout le monde n’est pas d’accord. De nombreux critiques du projet comparent les moustiques génétiquement modifiés à un cauchemar de science-fiction, affirmant que c’est une expérience qui pourrait avoir de graves conséquences involontaires. Une pétition sur Change.org pour empêcher le plan d’aller de l’avant a déjà recueilli près d’un quart de million de signatures.

À partir de maintenant, le projet ira de l’avant et a déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires du gouvernement. Les moustiques seront libérés sur une période de deux ans à compter de 2021, mais le plan ne s’arrêtera peut-être pas là.

La société à l’origine des bogues modifiés, Oxitec, a déclaré qu’elle envisageait de déployer des projets similaires au Texas l’année prochaine. Cependant, pour le moment, la société dispose d’une autorisation fédérale mais manque d’accords avec les autorités nationales et locales. La société est catégorique sur le fait que ses insectes ne causeront aucun dommage à l’environnement ou aux personnes et affirme avoir déjà effectué de nombreux essais dans des endroits comme le Brésil et relâché plus d’un milliard de moustiques à ce jour.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.