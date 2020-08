Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur portable très polyvalent de Dell avec 900 $ de réduction sur le prix de détail. Ce système est parfait pour le travail, mais il dispose également d’un écran 100% compatible sRGB pour l’édition d’images et d’un GPU suffisamment puissant pour satisfaire le joueur moyen.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 7500 Intel Core i7-10750H 15,6 pouces 1080p avec GPU Nvidia GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe (1099,00 $)

Le nouvel ordinateur portable Vostro 15 7500 est un véritable touche-à-tout. Les systèmes Vostro de Dell sont orientés comme des solutions professionnelles, et ce système n’est pas différent, mais il possède également des capacités de jeu assez solides. Son écran 100% sRGB est également bien adapté pour l’édition d’images. Peu importe ce pour quoi vous avez besoin d’un ordinateur portable, ce système devrait vous convenir. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell avec une remise importante qui fait passer le prix de 1 998,57 $ à seulement 1 099,00 $.

Tablette Amazon Fire HD 8 8 pouces 32 Go (59,99 $)

La nouvelle tablette Fire HD 8 d’Amazon dispose d’un écran de 8 pouces avec une résolution de 1280 × 800 qui convient pour regarder des vidéos HD. Ce nouveau modèle a également plus de RAM et de stockage que l’ancienne tablette Fire HD 8 avec un total de 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le processeur quad-core intégré est également plus rapide à 2 GHz. La batterie de la tablette est également conçue pour durer jusqu’à 12 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, il est passé d’Amazon de 89,99 $ à 59,99 $.

Microsoft Office Famille et Étudiant 2019 + Norton 360 (79,99 $)

Cet ensemble comprend une copie de la suite de produits Microsoft Office comprenant Microsoft Word, Excel et PowerPoint. En bref, vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire vos devoirs, rédiger des rapports et préparer des présentations. L’ensemble est également livré avec une copie de Norton 360 Standard pour vous aider à protéger votre PC contre les virus. Vendus séparément, ces programmes vous coûteraient généralement un total de 219,98 $, mais pour une durée limitée, vous pouvez maintenant les obtenir auprès de Newegg pour seulement 79,99 $.

Dell Nouveau Vostro 15 7500 Ordinateur portable Intel 10e génération Core i7-10750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1099 $ chez Dell (prix courant 1998,57 $)ASUS VivoBook 15 Ordinateur portable AMD Ryzen 5 3500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 499,99 $ chez Best Buy (prix courant 599,99 $)Le tout nouveau Fire HD 8 Tablette Wi-Fi 32 Go 8 pouces avec offres spéciales pour 59,99 $ chez Amazon (prix catalogue 89,99 $)Microsoft Office Famille et Étudiant 2019 (Code numérique, 1 appareil) + Logiciel antivirus standard Norton 360 pour 79,99 $ chez Newegg (prix courant 219,98 $)iRobot Roomba i7 + 7550 Aspirateur robot WiFi avec élimination automatique des saletés pour 699 $ chez Amazon (prix catalogue 999,99 $)Dell Nouvel Inspiron 14 5000 Ordinateur portable Intel Core i5-1035G1 Quad-core 14 ″ 1080p Touch 2-en-1 avec SSD de 512 Go pour 699,99 $ chez Dell (prix catalogue 828,99 $)Dell XPS 13 7390 Ordinateur portable tactile Intel Core i5-10210U Quad-core 13,3 po 1080p de 10e génération pour 809,99 $ chez Dell (utilisez le code: SAUVEGARDER10 – prix courant 999,99 $)Dell Vostro 15 5590 Ordinateur portable Intel Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p 10e génération pour 629 $ chez Dell (prix courant 1141,43 $)HP ENVY x360 15m Ordinateur portable tactile Intel Core i5-1035G1 Quad-core 15,6 ″ 1080p 2-en-1 pour 699,99 $ chez Best Buy (offre étudiante – prix catalogue 849,99 $)Dell U2520D UltraSharp Moniteur IPS USB-C 25 ″ 2560 × 1440 pour 319,49 $ chez Dell (utilisez le code: STAND4SMALL – prix de liste 469,99 $)ASUS VP249HE Moniteur LED IPS sans cadre 24 ″ 1080p 75Hz avec ASUS Eye Care pour 107,99 $ à Newegg (utilisez le code: AFMW8A8A – prix de liste 129,99 $)Apple iPad Mini Tablette Wi-Fi 64 Go 7,9 pouces pour 349 $ chez Amazon (prix catalogue 399 $)Google Pixel 4a 128 Go 5.81 ″ 1080 × 2340 OLED Smartphone débloqué Android pour 349 $ chez AmazonSamsung Galaxy Note20 5G: Jusqu’à 650 $ de crédit avec échange chez Samsung

