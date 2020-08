Debra Facktor, responsable d’Airbus U.S. Space Systems, mise sur la demande du gouvernement pour les satellites de produits de base

OneWeb Satellites, une coentreprise d’Airbus et de OneWeb, a inauguré son usine de 85 millions de dollars en Floride en juillet dernier et prévoit de produire des centaines ou des milliers de satellites en orbite terrestre basse pour la mégaconstellation haut débit de OneWeb au rythme de deux par jour.

Un an plus tard, le copropriétaire et principal client de OneWeb Satellites est entré sous la protection de la loi sur les faillites et s’est vendu aux enchères le mois dernier au gouvernement britannique et au plus grand opérateur privé de télécommunications en Inde. Airbus, qui détient 50% des satellites OneWeb, affirme que l’usine de Floride reste ouverte et se prépare à augmenter la production de huit satellites une semaine plus tard cette année.

Continuer à fabriquer des satellites en Floride est «absolument notre intention et notre plan», déclare Debra Facktor, directrice d’Airbus U.S. Space Systems, qui siège au conseil d’administration de OneWeb Satellites.

Debra Facktor, responsable d’Airbus U.S. Space Systems. Crédits: Tina Krohn

Facktor dit que la joint-venture produira des satellites pour OneWeb ainsi que pour d’autres clients. Elle voit une demande croissante de petits engins spatiaux produits en série du type fabriqué chez OneWeb Satellites, en particulier de la part des agences gouvernementales américaines.

L’ancien cadre supérieur de Ball Aerospace a rejoint Airbus en mars alors que l’activité spatiale du géant européen de l’aérospatiale était frappée par la faillite de OneWeb et les retombées économiques plus larges de la pandémie de coronavirus. En juillet, Airbus a réorganisé ses opérations aux États-Unis avec la création d’Airbus U.S. Space & Defense, une nouvelle unité commerciale dont le siège est à Arlington, en Virginie, non loin du Pentagone.

Alors que OneWeb Satellites est un élément majeur du portefeuille de Facktor, il supervise également les activités spatiales gouvernementales d’Airbus aux États-Unis, y compris les programmes du ministère de la Défense et de la NASA. Facktor s’est entretenu avec SpaceNews via Zoom fin juillet.

Quel est le statut de l’usine OneWeb Satellites maintenant que le gouvernement britannique et Bharti Global ont remporté son offre d’acquisition de OneWeb?

OneWeb détient les 50% restants de OneWeb Satellites et est toujours client de la coentreprise. OneWeb a 74 satellites en service, dont 34 lancés le 21 mars, quelques jours à peine avant que OneWeb ne dépose le chapitre 11.

Nous travaillons sur leur prochain lot de satellites. L’usine OneWeb Satellites a poursuivi sa production tout au long du processus Chapitre 11 de OneWeb et pendant la pandémie. Pendant ce temps, nous avons continué à produire des modules de vol et à terminer l’intégration finale des satellites à un rythme d’environ un satellite par semaine.

À long terme, notre objectif pour la coentreprise est d’avoir d’autres clients qui viennent du côté d’Airbus.

Attendez-vous plus de commandes de satellites de OneWeb sous sa nouvelle propriété?

C’est l’objectif. Nous nous préparons à commencer à accélérer maintenant que le financement de OneWeb a été approuvé par le tribunal des faillites. Le 10 juillet, le tribunal a approuvé l’acquisition de OneWeb par le gouvernement britannique et Bharti Global. Cela a en fait fourni un financement à la coentreprise pour redémarrer la production et s’engager avec la chaîne d’approvisionnement afin que le prochain lot soit prêt. Il y a beaucoup de matériel dans l’installation et il y a beaucoup de travail à faire.

Bien sûr, le COVID-19 a eu un impact. Nous avons mis toutes les procédures de sécurité en place et les opérations se sont déroulées à un niveau inférieur.

Il y a des spéculations selon lesquelles le gouvernement britannique pourrait transférer la production de satellites OneWeb au Royaume-Uni. Si cela se produit, quel est le plan pour maintenir l’usine américaine en vie?

Nous sommes engagés envers les États-Unis. Nous sommes sur le marché spatial et nous avons investi en Floride, donc maintenir nos opérations en Floride est absolument notre intention et notre plan.

En termes de clients, nous voyons des opportunités au sein du gouvernement américain. Nous avons un contrat avec la Defense Advanced Research Projects Agency pour le programme Blackjack. OneWeb Satellites est notre sous-traitant. Nous avons exécuté un contrat de phase 1 pour des travaux d’ingénierie. En outre, il existe une demande du gouvernement américain pour [low Earth orbit] constellations, à commencer par la DARPA mais aussi par l’Agence de développement spatial, l’Agence de défense antimissile et la Force spatiale qui est très intéressée par cette mission.

Un technicien OneWeb Satellites travaille sur un ordinateur la semaine dernière dans l’usine de Merritt Island, en Floride. Les opérations ont ralenti pendant la pandémie de COVID-19, mais les dirigeants d’Airbus ont déclaré que les activités s’intensifieraient plus tard dans l’année. Crédit: OneWeb Satellites

Nous pensons qu’il existe une demande pour prendre notre plate-forme en tant que bus de marchandises et servir d’autres missions de défense, d’autres capacités commerciales et le côté de la science et de l’exploration spatiales, où la NASA envisage de plus en plus de petits bus. Pour leurs programmes de sciences spatiales, ils utilisent des charges utiles miniaturisées.

Avoir un bus qui peut être exploité pour plusieurs marchés est convaincant, et il tire parti des investissements consentis pour répondre aux besoins de OneWeb. Nous avons 74 engins spatiaux construits par la coentreprise pour OneWeb et qui sont en service. Donc, obtenir plus de vaisseaux spatiaux dans l’espace signifie qu’il y a plus d’héritage de vol, plus d’expérience et plus d’opportunités. Ce que j’aime, c’est que nous constatons une demande.

Voyez-vous le gouvernement américain devenir un acheteur majeur de satellites banalisés pour construire des constellations LEO?

Une grande partie de la philosophie du gouvernement américain est qu’il souhaite tirer parti des capacités commerciales et qu’il reconnaît également que s’il n’utilise pas à 100% le modèle commercial exact, il peut l’adapter à ses propres fins. C’est donc là que nous nous sommes concentrés, montrant que vous pouvez vous adapter et que l’interface qui va à la charge utile est sécurisée. C’est une capacité assez importante et unique.

Ce sont quelques-unes des questions qui se posent à l’Agence de développement spatial et comment ils vont construire leurs constellations. C’est un travail gouvernemental sensible, mais vous voulez également apporter une technologie financée par le commerce. C’est une opportunité passionnante.

Airbus U.S. opère dans le cadre d’un accord de sécurité spécial qui l’oblige à être géré par un conseil d’administration indépendant qui ne relève pas de la société mère en France. La SSA impose-t-elle des restrictions à l’utilisation de technologies développées en dehors des États-Unis dans les programmes spatiaux classifiés?

Nous pouvons «désosser» nos produits et les reconstruire en utilisant la propriété intellectuelle, les logiciels ou les composants américains. Nous pouvons essentiellement prendre le modèle d’un produit et tirer parti de notre équipe d’ingénierie américaine ou de nos fournisseurs américains de confiance pour le construire ou le recoder ici aux États-Unis.

Notre écosystème de fournisseurs reste mondial et nous travaillons avec nos fournisseurs pour répondre aux besoins du gouvernement américain pour leurs charges utiles et leurs missions. Nous avons une excellente chaîne d’approvisionnement aux États-Unis pour soutenir la coentreprise et ils ont été d’excellents partenaires tout au long de COVID, tout au long du processus de restructuration. Alors que nous entrons dans de nouveaux domaines comme les programmes de sécurité nationale, nous travaillons avec nos fournisseurs pour nous assurer que toutes les conditions et exigences de sécurité sont respectées.

Selon vous, quels seront les principaux défis pour Airbus travaillant avec le DoD et la communauté spatiale américaine de la sécurité nationale?

La première chose va être de se familiariser avec la marque américaine de l’espace et de la défense d’Airbus. Airbus est aux États-Unis depuis plus de 50 ans et travaille depuis longtemps avec la NASA dans le domaine de l’exploration spatiale. Et c’était nouveau pour moi avant de rejoindre l’entreprise. Je ne connaissais pas tout ce que nous faisions déjà.

Il y a tellement de capacités qui existent déjà aux États-Unis, donc le défi est de le faire savoir aux nouveaux clients qui n’ont pas toute cette expérience.

Ce qui m’a vraiment attiré à l’occasion de venir ici, c’est qu’Airbus avait cette grande histoire et ce grand héritage en Europe avec un ensemble aussi profond de capacités respectées. Il y a une grande confiance dans la marque, à travers la défense, l’exploration commerciale et spatiale. Le côté américain d’Airbus est super créatif et entrepreneurial. Avec mon expérience, ayant été dans quelques startups, j’adore ça.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 3 août 2020 du magazine SpaceNews.