Le marché mondial du jeu pourrait valoir plus de 159 milliards de dollars d’ici la fin de cette année, soit plus que les industries du cinéma et de la musique réunies. Et contrairement aux conséquences financières dévastatrices subies par les sociétés cinématographiques et musicales pendant la pandémie COVID-19, l’utilisation des jeux vidéo ne fait qu’augmenter avec les règles de distanciation sociale et de quarantaine. Les ventes de jeux ont atteint plus de 977 millions de dollars en mai, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2019.

Le jeu pourrait bien être le média dominant de l’avenir – donc pour ceux qui souhaitent prendre une mesure proactive pour rejoindre l’industrie ou simplement créer quelque chose de vraiment cool, la formation sur le pack de développement de jeux de stratégie peut relancer cette charge. Régulièrement 1 990 $, il est maintenant disponible pour seulement 39,99 $.

Le package rassemble 10 cours qui peuvent aider même les créateurs de jeux novices à comprendre ce qu’il faut pour créer leur propre monde de jeu et à se familiariser avec les outils les plus populaires pour créer ces jeux utilisés par les meilleurs développeurs d’aujourd’hui.

Remplie de 12 projets de jeu pour défier les apprenants à chaque étape de leur développement, cette collection présente les bases de la création de votre propre jeu, qu’il soit au tour par tour, nécessite des mouvements de stratégie en temps réel, ou même repose sur le jeu multijoueur.

La formation commence par une introduction complète à l’utilisation de Unity, l’un des moteurs de création de jeux les plus puissants au monde. Une fois que les élèves se sont acclimatés à l’environnement Unity, l’instruction est centrée sur ces projets, offrant une véritable expérience pratique qui non seulement intègre la formation, mais rend cette formation bien, y compris des leçons importantes pour leurs propres aventures de construction de jeux.

Les utilisateurs acquièrent des compétences tout en créant des jeux, en explorant les mécanismes de construction d’un jeu de stratégie en guidant les élèves dans la création de leur propre jeu 3D au tour par tour, centré sur la création et la direction d’une colonie sur Mars.

La formation progresse pour englober des tâches de développement de jeu encore plus délicates, montrant aux utilisateurs comment déplacer des modèles 3D dans le monde du jeu à volonté, comment les arbres de modèles 3D peuvent contrôler le frai des unités et des méthodes basées sur l’action pour créer des adversaires de jeu qui réagissent vraiment au gameplay grâce à des tactiques de renseignement.

Enfin, les cours mènent les étudiants à leur plus grand défi, car ils sont chargés de créer un jeu de stratégie multijoueur qui provient en partie du populaire outil de cadre Photon.

Chaque étape de ce forfait de 10 cours coûte 199 $, mais avec cette offre, l’ensemble du forfait est en vente pour moins de 4 $ par cours, seulement 39,99 $.

