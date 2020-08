La fusée Falcon 9 de SpaceX se tient à la verticale sur le pad 39A jeudi matin. Crédit: .

Après un retard de six semaines pour des raisons non révélées, SpaceX a soulevé un Falcon 9 vertical sur sa rampe de lancement jeudi au Kennedy Space Center en Floride pour un autre essai tôt vendredi pour envoyer en orbite le prochain lot de stations de relais Internet Starlink de la société et une paire de microsatellites commerciaux d’imagerie de la Terre BlackSky.

Le lanceur de 229 pieds de haut (70 mètres) devrait décoller à 1h12h05 HAE (05h12h05 GMT) vendredi à partir de la station 39A du Kennedy Space Center avec 57 autres satellites Starlink.

Ce sera le premier lancement de SpaceX à transporter un ensemble complet de satellites Starlink équipés de nouveaux pare-soleil, ou visières, dans le but de rendre le vaisseau spatial moins visible pour les télescopes au sol, répondant aux préoccupations exprimées par les astronomes que des milliers de satellites Starlink pourraient interférer avec observations scientifiques.

«Tous les satellites Starlink de ce vol sont équipés d’une visière déployable pour empêcher la lumière du soleil d’atteindre les points les plus lumineux du vaisseau spatial – une mesure que SpaceX a prise dans le cadre de notre travail avec les principaux groupes astronomiques pour atténuer la réflectivité des satellites», déclare SpaceX sur son site Web. .

Deux satellites commerciaux d’observation de la Terre de BlackSky accompagneront les charges utiles de Starlink en orbite, profitant du service de covoiturage de SpaceX, qui vend à d’autres sociétés la capacité excédentaire des missions Falcon 9.

La mission qui devait être lancée vendredi devait initialement décoller fin juin, mais SpaceX a retardé le vol à plusieurs reprises. La société n’a divulgué aucun détail sur la nature des problèmes – autres que météorologiques – qui ont retardé la mission Starlink / BlackSky.

Le lancement de Starlink / BlackSky était censé décoller le 26 juin, mais SpaceX a retardé la mission pour effectuer des vérifications supplémentaires avant le lancement, a déclaré la société sur Twitter. Une tentative de lancement le 8 juillet a été nettoyée quelques minutes avant le décollage en raison du mauvais temps.

SpaceX a annulé une autre tentative de lancement le 11 juillet, et la société a de nouveau déclaré que les responsables avaient pris la décision «de laisser plus de temps pour les départs», sans fournir plus de détails.

Les inquiétudes qui ont retardé le lancement de Starlink / BlackSky n’ont pas affecté les autres missions SpaceX.

SpaceX a lancé avec succès deux fusées Falcon 9 les 30 juin et 20 juillet depuis Cap Canaveral avec un satellite de navigation GPS militaire américain et le satellite de communication militaire Anasis 2 pour la Corée du Sud.

Le lancement de Starlink / BlackSky était provisoirement prévu pour être lancé la semaine dernière depuis le Kennedy Space Center, mais il y avait des problèmes de sécurité de la portée de la fusée Falcon 9 décollant d’une station près de l’endroit où le rover Perseverance de la NASA – avec un générateur d’énergie nucléaire à bord – était prêt pour le décollage.

SpaceX indique que la fusée Falcon 9 prête à être lancée vendredi sera propulsée par un propulseur de premier étage alimenté au kérosène qui a précédemment volé sur quatre missions, à commencer par le lancement du vaisseau spatial Crew Dragon de la société lors de son premier vol d’essai non piloté vers la Station spatiale internationale le 2 mars 2019.

Depuis lors, le booster réutilisable de premier étage – désigné B1051 – a été lancé et a atterri avec succès en mission le 12 juin 2019, les 29 janvier et 22 avril de cette année. Ce sera le cinquième vol de ce propulseur particulier de premier étage.

Le lancement tôt vendredi sera le 90e vol d’une fusée Falcon 9 depuis 2010, et le 13e lancement par SpaceX jusqu’à présent cette année.

Un propulseur de premier étage Falcon 9 atterrit sur le drone de SpaceX le 29 janvier dans l’océan Atlantique à la suite d’un précédent lancement de Starlink. Le même booster sera de nouveau lancé lors de la mission de vendredi. Crédits: SpaceX

L’équipe de lancement de SpaceX préparera la fusée pour le chargement de propulseurs super-refroidis et densifiés jeudi soir, avant le début du séquenceur automatisé du compte à rebours à 12 h 37 HAE (4 h 37 GMT).

À ce moment-là, le kérosène et l’oxygène liquide commenceront à pomper à bord du premier étage de la fusée Falcon 9, et le kérosène commencera à couler dans le deuxième étage de la fusée. À 12h56 HAE (0456 GMT), SpaceX commencera à remplir le deuxième étage avec son alimentation en oxygène liquide.

Dans les 10 dernières minutes du compte à rebours, le Falcon 9 commencera à refroidir la plomberie de son moteur pour l’allumage, activer et vérifier ses systèmes hydrauliques, et pressuriser ses réservoirs de propulseur cryogénique pour le vol.

Neuf moteurs Merlin 1D prendront vie à la base de la fusée Falcon 9 et des pinces de maintien s’ouvriront pour permettre au lanceur de s’envoler du pad 39A à 1 h 12 HAE (5 h 12 GMT).

En se dirigeant vers le nord-est au-dessus de l’océan Atlantique, le Falcon 9 dépassera la vitesse du son avant d’arrêter ses moteurs de premier étage à T + plus 2 minutes et 32 ​​secondes. Quatre secondes plus tard, le booster se séparera pour entamer une descente contrôlée vers le drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours », stationné dans l’océan Atlantique à près de 400 miles (environ 630 kilomètres) en aval de Cap Canaveral.

Le booster ciblera un atterrissage propulsif sur la plate-forme flottante près de huit minutes et demie après le début de la mission.

Pendant ce temps, le deuxième étage du Falcon 9 allumera son puissant moteur Merlin 1D à T + plus 2 minutes 44 secondes, pour conduire les 57 satellites Starlink et deux charges utiles BlackSky sur une orbite préliminaire.

Le moteur du deuxième étage s’arrêtera à T + plus 8 minutes, 51 secondes, pour entamer une côte à l’autre bout du monde avant de se rallumer pendant quelques secondes à T + plus 47 minutes, 18 secondes.

Cela injectera les satellites Starlink et BlackSky sur une orbite quasi circulaire dont l’altitude se situe entre 388 kilomètres et 249 miles (401 kilomètres) au-dessus de la Terre, avec une inclinaison de 53 degrés par rapport à l’équateur.

Les deux satellites BlackSky se déploieront depuis le sommet de la pile de satellites Starlink 61 et 66 minutes après le décollage.

BlackSky, basé à Seattle, déploie une flotte de satellites d’observation de la Terre conçus pour surveiller les changements à la surface de la Terre, fournissant des données d’intelligence géospatiale en temps quasi réel aux gouvernements et aux entreprises clientes. Les deux satellites de 121 livres (55 kilogrammes) de la mission de vendredi deviendront les cinquième et sixième engins spatiaux opérationnels de la flotte de BlackSky, que la société pourrait éventuellement compter plus de 50 satellites, en fonction de la demande des clients.

Le déploiement des charges utiles BlackSky ouvrira la voie à la séparation des 57 engins spatiaux Starlink à T + plus 1 heure 33 minutes ou à 2 h 45 HAE (6 h 45 GMT).

Le réseau Starlink de SpaceX est conçu pour fournir un service Internet haute vitesse à faible latence dans le monde entier. SpaceX a lancé 538 engins spatiaux Starlink à écran plat depuis le début du déploiement à grande échelle du réseau orbital en mai 2019, faisant de la société le propriétaire de la plus grande flotte de satellites au monde.

Avec le lancement de vendredi, SpaceX aura mis en orbite 595 satellites Starlink depuis mai 2019.

SpaceX prévoit de lancer une nouvelle structure de pare-soleil sur ses futurs satellites Starlink. Crédits: SpaceX

Chacun des satellites à écran plat pèse environ un quart de tonne et est construit par SpaceX à Redmond, Washington. Une fois en orbite, ils déploieront des panneaux solaires pour commencer à produire de l’électricité, puis activeront leurs propulseurs à ions krypton pour élever leur altitude à environ 341 miles, soit 550 kilomètres.

SpaceX dit qu’il a besoin de 24 lancements pour fournir une couverture Internet Starlink sur presque tout le monde peuplé, et 12 lancements pourraient permettre de couvrir des régions à plus haute latitude, telles que le Canada et le nord des États-Unis.

Le lancement vendredi sera la 10e mission de transport des satellites Starlink en orbite, mais le vaisseau spatial Starlink déployé sur le premier lancement dédié du réseau a été conçu pour démontrer les performances des satellites et de la charge utile. SpaceX n’a ​​pas dit si l’un de ces satellites pourrait être intégré à la flotte opérationnelle.

La fusée Falcon 9 peut transporter jusqu’à 60 satellites Starlink – chacun pesant environ un quart de tonne – sur un seul lancement de Falcon 9. Mais les lancements avec des charges utiles secondaires, telles que les nouveaux satellites d’imagerie de la Terre de BlackSky, peuvent transporter moins de Starlinks pour permettre aux passagers du covoiturage de s’adapter à la fusée.

La phase initiale du réseau Starlink comptera 1 584 satellites, selon les dépôts réglementaires de SpaceX auprès de la Federal Communications Commission. Mais SpaceX prévoit de lancer des milliers de satellites supplémentaires, en fonction de la demande du marché, et la société a l’approbation réglementaire de la FCC pour exploiter jusqu’à 12 000 nœuds relais Starlink en orbite terrestre basse.

Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, affirme que le réseau Starlink pourrait générer des revenus pour financer l’ambition de la société en matière de voyages spatiaux interplanétaires, et éventuellement établir un établissement humain sur Mars.

Le mois dernier, les fans de SpaceX fouillant le codage sur le site Web de Starlink ont ​​trouvé des images d’une version prototype de l’antenne que les consommateurs utiliseront pour se connecter au réseau Internet.

OVNI sur un bâton aka terminal utilisateur Starlink est magnifique pic.twitter.com/1aog0FS1jq – Viv 🐉 (@flcnhvy) 14 juillet 2020

Musk a répondu au tweet, en écrivant que la borne de terre Starlink «a des moteurs à auto-orienter pour un angle de vue optimal. Aucun installateur expert requis. »

SpaceX n’a ​​pas publié d’informations sur les prix du service Starlink.

SpaceX dit qu’il va bientôt commencer les «tests bêta» en utilisant le réseau Starlink. La société collecte des informations de courrier électronique et des adresses postales auprès de clients potentiels, et SpaceX dit qu’elle fournira des mises à jour sur les actualités de Starlink et la disponibilité des services à ceux qui s’inscriront.

Les tests bêta devraient commencer pour les utilisateurs vivant à des latitudes plus élevées – comme le nord des États-Unis et le sud du Canada – où la flotte de satellites Starlink partiellement complète peut fournir un service plus cohérent. SpaceX enverra un kit Starlink comprenant une petite antenne, un routeur et d’autres équipements aux personnes sélectionnées pour les tests bêta.

Les astronomes se sont inquiétés de la luminosité des satellites Starlink de SpaceX et d’autres sociétés qui prévoient de lancer un grand nombre de satellites à large bande en orbite terrestre basse.

Les satellites Starlink sont plus lumineux que prévu et sont visibles dans les trains peu de temps après chaque lancement, avant de s’étendre et de s’assombrir lorsqu’ils se déplacent plus haut au-dessus de la Terre.

SpaceX a introduit un revêtement plus sombre sur un satellite Starlink lancé en janvier dans le but de réduire la quantité de lumière solaire réfléchie par le vaisseau spatial vers la Terre. Cela a offert une amélioration, mais pas assez pour les observatoires ultra-sensibles comme l’observatoire Vera Rubin, financé par le gouvernement américain, au Chili, qui collectera des images du ciel pour étudier les galaxies éloignées, les étoiles et rechercher des astéroïdes potentiellement dangereux proches de la Terre.

SpaceX a lancé un satellite le 3 juin avec un nouveau pare-soleil radio-transparent dépliable pour empêcher la lumière du soleil d’atteindre les surfaces lumineuses du vaisseau spatial, telles que ses antennes. SpaceX dit que tous les satellites Starlink à partir du vaisseau spatial lors du lancement vendredi porteront les parasols.

