WASHINGTON – Arianespace a lancé le 15 août deux satellites de communication et un serveur de satellites sur une fusée Ariane 5, achevant le premier lancement de la société depuis la réouverture du Centre Spatial Guyanais à Kourou, en Guyane française.

Ariane 5 a décollé à 18h04. Est et a déployé le vaisseau spatial sur des orbites de transfert géostationnaire en 48 minutes. Le lancement a été retardé de deux semaines pour remplacer un capteur problématique sur le premier étage de la fusée, et encore d’une journée à cause des vents en altitude. La météo a introduit un retard de 34 minutes avant le décollage.

Le lancement est le premier d’Arianespace depuis le Centre Spatial Guyanais en six mois, et le premier au total en cinq mois. La dernière mission du fournisseur de lancement européen était un lancement de Soyouz en mars depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan pour le compte de OneWeb, la start-up mégaconstellation qui a cessé de se lancer le même mois après avoir déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11.

Arianespace avait suspendu les lancements de Kourou en mars peu de temps après que l’Organisation mondiale de la santé ait déclaré que le coronavirus avait atteint des niveaux pandémiques. Le gouvernement français, qui exploite le port spatial via son agence spatiale CNES, a commencé à décourager les voyages à cette époque et à réduire l’activité au port spatial.

Le CNES et Arianespace ont repris leurs activités spatiales en Guyane en mai, ouvrant la voie aux lancements d’Ariane 5 et de Vega, qui n’ont lieu qu’à partir du Centre Spatial Guyanais.

Le lancement d’Arianespace le 15 août d’Ariane 5, désigné VA253, était unique en ce qu’il transportait trois engins spatiaux de plusieurs tonnes au lieu de deux. C’est la première fois qu’une Ariane 5 lance trois engins spatiaux sur une orbite de transfert géostationnaire.

La couchette supérieure de la fusée abritait le deuxième satellite de service de Northrop Grumman, MEV-2, avec le satellite de communication Galaxy-30 pour Intelsat empilé au sommet. Le troisième vaisseau spatial, le satellite Bsat-4b de l’opérateur japonais Bsat, occupait la couchette inférieure, généralement réservée aux satellites plus légers. Un étui de protection appelé SYLDA séparait Bsat-4b du vaisseau spatial empilé.

Les trois engins spatiaux pesaient collectivement environ 9 700 kilogrammes. Arianespace a déclaré que l’Ariane 5 avait fait ses débuts avec des améliorations pour prendre en charge un maximum de 10 200 kilogrammes de charge utile sur l’orbite de transfert géostationnaire, soit une augmentation de 85 kilogrammes.

«Dans le cadre de cette mission, trois satellites ont été déployés par la plus puissante Ariane 5 jamais lancée», a déclaré le PDG d’Arianespace, Stéphane Israël, dans un communiqué après le lancement.

ArianeGroup, fabricant de l’Ariane 5, a déclaré que la capacité de charge utile de la fusée avait augmenté de 300 kilogrammes depuis 2016.

La prochaine génération d’Ariane 6, dont le lancement est prévu au plus tôt au deuxième semestre 2021, est conçue pour soulever jusqu’à 11500 kilogrammes en orbite de transfert géostationnaire, avec une marge de progression dans les années ultérieures. ArianeGroup construit également cette fusée.

Trois vaisseaux spatiaux, trois missions

Northrop Grumman a un contrat avec Intelsat pour prolonger de cinq ans la durée de vie du satellite de communication Intelsat 10-02, âgé de 16 ans. Les entreprises ont accepté d’amarrer le MEV-2 et l’Intelsat 10-02 directement en orbite géostationnaire, un événement qui pourrait obliger le satellite à interrompre le service pendant 20 à 30 minutes, selon Intelsat. Les deux engins spatiaux accosteront en 2021, a déclaré Stephen Spengler, directeur général d’Intelsat, lors d’une vidéo de lancement préenregistrée.

Le premier serveur de Northrop Grumman, MEV-1, est également amarré à un satellite Intelsat, mais cela s’est déroulé sur une «orbite de cimetière» à quelques centaines de kilomètres au-dessus des satellites actifs dans l’arc géostationnaire. Northrop Grumman et Intelsat ont déclaré avoir suffisamment appris de cette expérience en février pour simplifier le processus cette fois-ci en effectuant l’amarrage en orbite géostationnaire.

Northrop Grumman a également construit le nouveau satellite Galaxy-30 d’Intelsat, qui transporte des répéteurs en bande C pour les services de diffusion et des répéteurs en bande K et Ka pour la connectivité à large bande en Amérique du Nord. Le Galaxy-30 transporte également une charge utile hébergée en bande L de Leidos pour la Federal Aviation Administration des États-Unis, qui affine les signaux GPS des aéronefs dans le cadre du système d’augmentation de la zone étendue.

Le satellite est le premier d’une série de remplacements pour la flotte Galaxy d’Intelsat, qui comprend 10 satellites au-dessus de l’Amérique du Nord et du Sud. La flotte mondiale d’Intelsat compte environ 50 satellites.

Le Galaxy-30 remplace le satellite Galaxy-14 d’Intelsat, un satellite de 11 ans de Maxar Technologies qui a été lancé sur un United Launch Alliance Atlas 5 en 2009. Intelsat ne demande pas de remboursement pour le satellite dans le cadre de ses efforts pour effacer Spectre en bande C aux États-Unis pour la Federal Communications Commission.

Intelsat a commandé le Galaxy-30 avant que la FCC ne décide de mettre aux enchères 300 mégahertz de spectre en bande C et d’exiger des opérateurs de satellites qu’ils quittent le spectre. La société a commandé six satellites de remplacement en bande C (quatre à Maxar Technologies et deux à Northrop Grumman) pour poursuivre le service avec moins de spectre et poursuivre 4,87 milliards de dollars en paiements accélérés de compensation du spectre, et est en négociation avec les fabricants pour un satellite supplémentaire.

Bsat-4b est une sauvegarde d’un autre satellite Bsat, Bsat-4a, lancé en 2017, également sur une fusée Ariane 5. La société a commandé Bsat-4b à Maxar Technologies en 2018 dans l’espoir d’avoir le satellite en orbite avant les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui ont depuis été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Bsat-4b transporte une charge utile en bande Ku pour la diffusion de télévision dans des résolutions allant jusqu’à 8K ultra-HD.

Israël a déclaré que le prochain lancement d’Arianespace serait une mission Vega très attendue le 1er septembre avec 53 petits satellites. Cette mission était prévue pour juin, mais a subi des retards en raison de vents persistants en altitude.