NOTE DE L’ÉDITEUR: Mise à jour le 3 août après une tentative de lancement nettoyée.

Le Rocket 3.1 d’Astra se dresse sur sa monture de lancement au complexe du port spatial du Pacifique sur l’île Kodiak, en Alaska. Crédits: Astra / John Kraus

Après avoir terminé une répétition générale du compte à rebours, Astra se prépare pour sa première tentative de lancement orbitale cette semaine depuis l’île Kodiak, en Alaska, mais les responsables de la société ont déclaré qu’elle effectuerait probablement plusieurs vols d’essai avant que le nouveau petit lanceur de satellites n’atteigne avec succès l’orbite.

Le petit véhicule de livraison par satellite d’Astra devait décoller du complexe du port spatial du Pacifique en Alaska pendant une fenêtre de deux heures à 22 heures. EDT dimanche (02h00 GMT lundi) ou 18h00 heure locale en Alaska.

Dans les mises à jour des médias sociaux, Astra a déclaré avoir alimenté dimanche le petit lanceur de satellites avec des propulseurs liquides. Mais les responsables ont déclaré que des vents en altitude hors limites et un bateau dans les eaux restreintes au large du site de lancement sur l’île de Kodiak ont ​​empêché le lancement de se dérouler dimanche.

Astra a des opportunités de lancement quotidiennes disponibles jusqu’au 7 août, et la société a déclaré qu’elle fournirait une mise à jour sur le calendrier de lancement lundi.

La mission est le premier des trois vols d’essai prévus par la société de lancement à financement privé pour finalement atteindre l’orbite. Astra appelle le lanceur en attente de décollage d’Alaska cette semaine «Rocket 3.1».

Les responsables ont déclaré qu’il était peu probable que le vol d’essai du Rocket 3.1 entre en orbite, bien que le véhicule à deux étages soit conçu pour le faire.

Chris Kemp, co-fondateur et PDG d’Astra, a déclaré que la société n’avait pas l’intention de frapper un «trou d’un coup» sur le vol d’essai du Rocket 3.1 en accomplissant tous les jalons nécessaires pour grimper dans l’espace et accélérer jusqu’à la vitesse orbitale.

«Nous avons l’intention d’en faire suffisamment pour nous assurer que nous sommes en mesure de nous mettre en orbite après trois vols, et pour nous, cela signifie une brûlure nominale du premier étage et une séparation réussie de l’étage supérieur», a déclaré Kemp lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. la semaine dernière.

Astra a expédié le véhicule Rocket 3.1 à Kodiak depuis le siège de la société à Alameda, en Californie, à la fin du mois dernier. La société affirme que la fusée compacte et son infrastructure de rampe de lancement mobile sont conçues pour s’intégrer dans des conteneurs d’expédition standard vers le site de lancement, où une équipe maigre d’ingénieurs et de techniciens configure l’équipement et effectue des tests avant vol.

Astra n’a envoyé que six personnes à Kodiak pour soutenir le lancement de Rocket 3.1, et elles ont toutes été testées pour COVID-19 avant le voyage, selon Adam London, co-fondateur et directeur de la technologie de la société. Des équipes supplémentaires superviseront le compte à rebours et la mission depuis la base d’Astra en Californie.

La société a terminé une «répétition générale humide» – dans laquelle les équipes chargent des propulseurs dans le lanceur et exécutent un compte à rebours simulé – sur le véhicule Rocket 3.1 vendredi à la rampe de lancement 3B du port spatial de l’Alaska. Cela prépare le terrain pour la tentative de lancement de dimanche.

«Il n’y aura pas de charge utile sur ce vol d’essai, à l’exception de l’instrumentation à bord pour la capture de données», ont écrit les responsables d’Astra dans un dossier de presse pour la mission Rocket 3.1.

Londres a déclaré qu’Astra ne faisait pas voler une charge utile sur Rocket 3.1 afin d’augmenter les marges de performance du véhicule, « et parce que nous pensons que c’est assez peu probable que cela fonctionne. »

Les responsables de la société ont déclaré qu’Astra ne fournirait pas de flux vidéo en direct du lancement du test, mais Astra a déclaré qu’elle prévoyait de fournir des mises à jour sur les médias sociaux sur l’état de la mission. Astra a déclaré qu’il publierait également des vidéos et des photos après le vol.

«Nous n’employons pas encore de spécialistes de la production, du marketing ou des communications, de sorte que notre capacité à produire une webémission publique est limitée», a déclaré Kemp en réponse aux questions de .. «Nous concentrons toutes nos ressources sur l’ingénierie afin de pouvoir atteindre l’orbite au cours des deux prochains vols.

Fondée en 2016, Astra développe son petit lanceur de satellites en utilisant un processus de conception itératif. Londres a déclaré que la société accordait une grande valeur aux données de vol réelles et que les vols d’essai à venir collecteraient des informations essentielles pour que les ingénieurs puissent apporter des améliorations sur la fusée, si nécessaire.

S’il transportait une charge utile, Rocket 3.1 pourrait mettre en orbite 55 livres (25 kilogrammes) de fret, a déclaré Londres. Il a ajouté qu’Astra avait une feuille de route pour des fusées plus performantes, visant à terme à construire un lanceur pour transporter jusqu’à 330 livres (150 kilogrammes) de charge utile en orbite.

Kemp a déclaré qu’Astra développe un service de lancement qui est «beaucoup plus abordable» que d’autres petites sociétés de lancement, telles que Rocket Lab. Astra dit qu’elle sera en mesure de lancer de petits satellites à court préavis pour les entreprises militaires et commerciales américaines.

La conception de Rocket 3.1 est basée sur un lanceur nommé Rocket 3.0 qu’Astra a envoyé à Kodiak plus tôt cette année pour une campagne de lancement qui faisait partie du défi de lancement de la Defense Advanced Research Projects Agency. Le DARPA Launch Challenge, géré par l’agence de recherche et développement du Pentagone, a été conçu pour encourager le développement de nouveaux systèmes de lancement commerciaux réactifs aux États-Unis.

La date limite pour la première mission Astra dans le cadre du défi de lancement de la DARPA était le 2 mars. Après plusieurs retards météorologiques et autres coupures d’horaire fin février, Astra a alimenté son véhicule Rocket 3.0 à Kodiak le dernier jour du défi, le 2 mars.

Mais Astra a nettoyé une tentative de lancement en raison de données suspectes provenant d’un réservoir de carburant lors de la pressurisation du système propulseur de la fusée pour le décollage.

Cela a mis fin à la tentative d’Astra de remporter le DARPA Launch Challenge, mais la société a résolu le problème et se préparait à une autre tentative de lancement avec Rocket 3.0 plus tard en mars. Cependant, un problème avec une valve sur la fusée a conduit à une surpression et a détruit le véhicule alors qu’Astra vidait les propulseurs après une répétition générale mouillée.

Rocket 3.1 mesure 11,6 mètres de haut et utilise des moteurs alimentés par du kérosène et des propulseurs à oxygène liquide. Astra fabrique la fusée à partir de structures métalliques, qui, selon la société, sont moins coûteuses à produire que les matériaux en fibre de carbone plus légers utilisés sur certains lanceurs.

Cinq moteurs Delphin sur la première étape généreront cumulativement environ 31 500 livres de poussée pour propulser Rocket 3.1 hors de la plate-forme à Kodiak et vers le sud au-dessus de l’océan Pacifique.

Les moteurs du premier étage, utilisant des turbopompes électriques, brûleront pendant 2 minutes et 18 secondes avant de s’arrêter. Le carénage de la charge utile de la fusée larguera 2 minutes et 20 secondes après le décollage, suivi de la séparation du premier étage 2 minutes et 27 secondes après le début de la mission, selon Astra.

Les responsables d’Astra ont déclaré qu’ils seraient heureux si la mission réussissait jusqu’à la séparation des étapes.

Si la fusée fonctionne bien, un seul moteur Aether à étage supérieur s’allumera 2 minutes et 37 secondes après le décollage et produira environ 700 livres de poussée pour une combustion de plus de six minutes pour atteindre une hauteur relativement basse de 211 miles (340- kilomètre) avec une inclinaison de 86,3 degrés.

Un signal de séparation de la charge utile de l’ordinateur de la fusée est programmé pour se produire à T + plus 8 minutes 51 secondes, mais aucun satellite n’est à bord du lanceur.

