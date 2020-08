Alors que le nombre de décès par coronavirus continue d’augmenter, le Dr Anthony Fauci a récemment décrit 8 activités que les gens devraient éviter.

La liste des activités peu judicieuses comprend les bars et les restaurants.

Selon le CDC, le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis dépasse désormais 4,7 millions.

Lorsque le nombre de nouveaux cas de coronavirus a commencé à augmenter en juin, tout le monde ne pensait pas qu’il y avait lieu de s’inquiéter. En effet, un nombre surprenant de personnes ont estimé qu’une augmentation des cas de coronavirus n’était pas alarmante car elle n’était pas accompagnée d’une augmentation des décès liés aux coronavirus. Au total, de nombreuses personnes ont naïvement supposé qu’une augmentation rapide des cas de coronavirus était simplement fonction de tests plus poussés.

Avance rapide de quelques semaines et il est devenu clair depuis que la situation dans de nombreux États est assez désastreuse. Au cours des deux dernières semaines, nous avons constaté une augmentation drastique des décès liés aux coronavirus, en particulier dans des États comme la Floride et le Texas. Et au cours des sept derniers jours seulement, NBC News rapporte qu’il y a eu un décès par coronavirus toutes les 80 secondes. Au total, le nombre de décès dus au COVID-19 en juillet a éclipsé 26000.

Avec l’augmentation du taux de mortalité, il est tout à fait clair que quelque chose doit être fait. Il n’y a pas si longtemps, un groupe de 150 médecins et professionnels de la santé a écrit une lettre exhortant les législateurs à instituer un autre arrêt et à ordonner la fermeture de toutes les entreprises non essentielles.

Intervenant sur le sujet, le Dr Anthony Fauci a récemment présenté huit activités auxquelles les gens devraient éviter de participer pour le moment. Bien que de nombreuses entrées sur la liste de Fauci puissent sembler du bon sens, le fait que nous ayons encore besoin de convaincre les gens de porter des masques et de respecter les directives de distanciation sociale souligne que nous ne pouvons pas accorder trop de crédit au grand public en ce qui concerne sécurité des coronavirus.

À cette fin, Fauci a récemment averti les gens d’éviter les activités et les lieux suivants:

Réunions en salle

Réunions en plein air

Bars

Restaurants

Voyage en avion

Transport public

Aller à la gym

Partager la nourriture

Le premier point – les rassemblements à l’intérieur – mérite d’être abordé plus en détail étant donné que Fauci a déclaré plus tôt cette semaine que nous devions accorder une attention particulière à la capacité du coronavirus à se propager rapidement dans les espaces intérieurs.

« Nous devons accorder un peu plus d’attention maintenant à la recirculation de l’air à l’intérieur », a déclaré Fauci lors d’une interview avec JAMA, « qui vous dit que porter un masque à l’intérieur lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là est quelque chose qui est aussi important que de porter des masques lorsque vous êtes à l’extérieur lorsque vous traitez avec des personnes dont vous ne savez pas d’où elles viennent ni qui elles sont. »

En ce qui concerne l’aérosolisation du coronavirus, Fauci a ajouté que cela se produisait dans une certaine mesure et que « nous devons nous assurer que nous sommes assez humbles pour accumuler de nouvelles connaissances et les utiliser au fur et à mesure que nous les obtenons. »

Il convient également de mentionner que certains États comme l’Illinois ont réduit leurs efforts de réouverture en raison du non-respect des directives de sécurité COVID-19. À ce stade, certaines entreprises non essentielles qui ont rouvert il y a quelques semaines – comme des bars – ont depuis été fermées à nouveau.

