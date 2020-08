S’il est confirmé, Thompson sera le deuxième général quatre étoiles de l’US Space Force sous le commandement du général John «Jay» Raymond.

WASHINGTON – Le 7 août, le président Trump a nommé le lieutenant-général David D. Thompson pour une promotion au rang de général quatre étoiles. S’il est confirmé par le Sénat, Thompson deviendra vice-chef des opérations spatiales de l’US Space Force.

Depuis la création de la Force spatiale, Thompson a été vice-commandant.

Thompson sera le deuxième général quatre étoiles de l’US Space Force sous le commandement du général John «Jay» Raymond, chef des opérations spatiales. Les autres services militaires américains ont également un chef quatre étoiles et un adjoint quatre étoiles.

Raymond a déclaré à SpaceNews que la nomination de Thompson était une étape importante vers la création du bureau du chef des opérations spatiales.

Raymond a déclaré qu’il s’était félicité de la nouvelle la semaine dernière selon laquelle quatre grands généraux deux étoiles de la Force spatiale qui avaient été nommés pour une promotion au grade de lieutenants généraux avaient été confirmés par le Sénat. Après que Thompson ait obtenu la confirmation, il a déclaré: «Nous aurons toute l’équipe de direction en place.»

Le bureau du chef des opérations spatiales au Pentagone devrait compter environ 200 personnes.

Servir sous Raymond et Thompson sera le lieutenant général Nina Armagno en tant que directeur du personnel; Le lieutenant général William Liquori en tant que chef adjoint des opérations spatiales pour la stratégie, les plans, les programmes, les exigences et l’analyse; et le lieutenant général B. Chance Saltzman en tant que chef adjoint des opérations spatiales, cyber et nucléaire.

L’autre promotion était le lieutenant général Stephen Whiting, qui a été nommé commandant du Space Operations Command, l’un des trois commandements sur le terrain de la Force spatiale basée à Peterson Air Force Base, au Colorado.