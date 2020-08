Mis à jour le 4 août à 16 h 43 Est.

WASHINGTON – Amazon Web Services a ralenti le déploiement de son réseau de stations au sol pour répondre aux commentaires des clients sur les meilleurs emplacements pour placer ses antennes.

AWS a construit des stations au sol dans six endroits à travers le monde au lieu des 12 qu’il avait prévu d’achever d’ici la fin de 2019. Shayn Hawthorne, directeur principal des activités de stations au sol d’AWS, a déclaré que la société avait réalisé que les clients voulaient des stations au sol dans des endroits différents de ceux d’AWS. pensé auparavant.

«Au départ, nous avions notre plan pour savoir où nous voulions aller, mais comme nous avons commencé à nous engager de plus en plus avec les clients, nous avions des clients qui voulaient que nous nous rendions aussi loin que possible au nord», a-t-il déclaré, ce qui a conduit à une station au sol. construit en Suède, où les satellites en orbite polaire pouvaient voir rapidement les antennes.

La demande des clients a motivé la décision de construire des stations au sol à Bahreïn et en Australie, a-t-il déclaré. AWS possède également deux stations au sol aux États-Unis et une en Irlande, a déclaré Hawthorne.

AWS prévoit toujours de construire 12 stations au sol, et potentiellement plus, mais décide de nombreux sites futurs avec ses clients, a déclaré Hawthorne.

«Au fur et à mesure que vous verrez de plus en plus de stations au sol lancées à l’avenir, vous verrez que beaucoup d’entre elles vont accompagner une demande client ou un cas d’utilisation qui a conduit ces sites à être priorisés par rapport aux autres», a-t-il déclaré. .

Hawthorne a refusé de nommer les futurs emplacements, mais a déclaré que l’un d’entre eux serait un «site de haute latitude» qui sera achevé plus tard cette année.

« Nous avons plus de régions à venir bientôt cette année et nous continuerons à construire dans le futur en raison des demandes des clients et de la capacité requise pour répondre à leurs besoins », a-t-il déclaré.