De nombreuses questions ont été soulevées concernant la compatibilité alors que Microsoft et Sony exposaient leurs plans respectifs pour la transition de la génération de console actuelle au matériel de nouvelle génération actuellement en préparation pour la sortie. Divers développeurs et éditeurs de logiciels clarifient leurs propres plans, y compris Bethesda. Heureusement, si vous êtes un joueur actuel de Bethesda, vous pouvez vous attendre à récupérer gratuitement certains titres lors de votre prochain achat de console. Bethesda écrit:

Les joueurs qui possèdent ou achètent l’un ou l’autre des titres sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront passer gratuitement aux versions Xbox Series X et PlayStation 5, respectivement, lorsque ces versions seront disponibles. De plus, nos équipes travaillent d’arrache-pied pour s’assurer que les deux titres prendront en charge la rétrocompatibilité lors du lancement des nouvelles consoles.

La mention de la rétrocompatibilité semble impliquer que les joueurs actuels ne pourront pas simplement jouer gratuitement aux nouvelles versions sur de nouvelles consoles, mais que certaines des fonctionnalités développées pour le nouveau matériel peuvent également revenir à des équipements plus anciens. Cela a du sens si Microsoft a l’intention de conserver la Xbox One comme plate-forme de jeu de base (j’ai presque tapé «station de jeu de base», dans un raté neuronal involontairement amusant). Nous pouvons avoir plus de détails cette semaine, puisque la QuakeCon virtuelle démarre demain.

Bethesda n’a rien annoncé sur ses autres titres majeurs, mais elle a confirmé que les propriétaires de Xbox et de PS4 recevraient des mises à jour gratuites pour toutes les mises à jour apportées à tous les jeux, ce qui inclut très probablement (dites-le avec moi), Skyrim. Si vous me demandiez quel jeu était le plus susceptible d’obtenir une mise à jour pour PS5 / XSX, Fallout ou Skyrim, je dirais Skyrim, haut la main. Cela dit vraiment quelque chose sur l’état de FO76 ou sur l’amour durable que ressentent divers fans pour la guerre civile nord / impériale: on ne sait pas quel titre Bethesda choisira d’apporter aux futures consoles. (De toute évidence, ils pourraient simplement porter les deux, mais s’ils devaient en choisir un seul, je suppose que ce serait Skyrim).

Quel impact cela aura-t-il sur l’écosystème PC?

Il y a une question intéressante dans tout ce discours sur la compatibilité ascendante et descendante: comment cela va-t-il affecter les PC? Sur le PC, la compatibilité descendante est supposée en dehors des exceptions inhabituelles, mais les révisions majeures des titres sont généralement rejetées sous forme de mises à jour tarifées. Si vous souhaitez modifier le Skyrim original de 2011, y compris des mods qui pourraient sans doute le rendre meilleur que la version mise à jour de Bethesda officiellement expédiée, vous êtes tout à fait invité à le faire – mais vous ne pouvez pas télécharger l’édition améliorée de Skyrim gratuitement simplement parce que vous possédez l’original.

La proposition de mises à jour graphiques gratuites et d’améliorations pour les joueurs de console que les joueurs PC devraient acheter est probablement un non-démarreur, mais aucun éditeur que je puisse trouver n’a donné une mise à jour sur leur intention de rendre disponibles des mises à jour des titres actuels. sur PC également. Étant donné que la plupart des jeux multijoueurs ne prennent toujours pas en charge le jeu croisé entre consoles et PC, il est techniquement possible de mettre à jour les saveurs de la console mais de laisser les joueurs sur PC tenir le sac.

Alors que les consoles tirent parti des avantages des PC, tels que le matériel évolutif de milieu de cycle et la compatibilité ascendante supposée, les joueurs sur PC méritent de bénéficier des fonctionnalités qui définissaient auparavant la plate-forme et la rendaient unique. Déployer des mises à niveau comme garanties pour une base de joueurs sans s’attaquer à l’autre est un problème que les entreprises doivent résoudre – espérons-le en précisant que toute amélioration apportée aux versions console des titres et fournie gratuitement sera également gratuite pour les joueurs PC. Le billet de blog de Bethesda ne mentionne pas du tout ce groupe de joueurs. J’espère que ce n’est qu’une erreur involontaire.

