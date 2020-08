Alors que les travaux sur un vaccin COVID-19 se poursuivent, Bill Gates pense que le coronavirus pourrait indirectement être responsable de millions de décès supplémentaires dans un proche avenir.

En raison des verrouillages et des systèmes de santé fonctionnant presque à pleine capacité, les individus de nombreux pays n’ont pas pu accéder à des soins médicaux non liés aux coronavirus.

La pression que le coronavirus a exercée sur les systèmes de santé du monde entier pourrait très bien entraîner des millions de décès supplémentaires au cours des deux prochaines années, selon les remarques de Bill Gates. Lors d’une récente interview avec Zanny Minton Beddoes de The Economist, Gates a expliqué que les verrouillages conçus pour empêcher le coronavirus de se propager ont également eu un impact sur la capacité des personnes à accéder aux soins médicaux pour d’autres conditions. Cette dynamique, a noté Gates, est sur le point de frapper le plus durement les pays sous-développés aux prises avec le paludisme et le VIH.

Au cours de l’entretien, Gates a déploré la réponse des États-Unis au coronavirus dans la mesure où des mesures décisives n’ont pas été prises plus tôt.

Gates a expliqué:

Nous ne nous sommes certainement pas préparés, nous n’avons pas exécuté les simulations pour nous rendre compte qu’il serait important de procéder rapidement aux tests. Nous avons donc échoué avant que cela ne se produise. Et puis une fois que cela a frappé, nous avons également commis des erreurs. Dans l’ensemble, la réponse a été moins bonne que ce à quoi je m’attendais. Les dégâts, sur le plan économique et sanitaire, ont été bien plus importants que ce à quoi je m’attendais avec un virus comme celui-ci.

Quant à la politisation de la réponse des États-Unis au coronavirus, Gates a déclaré qu’il n’était pas exactement sûr que les choses s’amélioreraient si Joe Biden était élu président.

«Je ne sais pas que le changement d’administration amènera les gens à porter plus de masques», a déclaré Gates.

Interrogé sur la réponse de la Chine au coronavirus, Gates a expliqué que le pays avait fait un travail admirable pour contenir le coronavirus même s’il était peut-être trop passif pour le combattre dès le début.

« Eh bien, le pays où un nouveau virus apparaît en premier a le travail le plus difficile, car ils n’ont aucun avertissement du tout », a déclaré Gates. «Et donc il est probable que cela sortira en assez grand nombre. Ils ont clairement commis des erreurs. Il y avait des signes avant-coureurs, des gens en parlaient. Ils ne l’ont pas poursuivi au mois de décembre et même en janvier. Rétrospectivement, ils auraient pu sonner l’alarme plus fort qu’eux.

«Après cela», a poursuivi Gates, «bien qu’à leur manière autoritaire typique, ils ont fait un très bon travail de suppression du virus. Il y a peut-être eu beaucoup de droits individuels qui ont été violés là-bas, mais l’effet macro global qu’ils ont obtenu est assez incroyable.

L’interview complète de Gates peut être consultée ci-dessous et vaut le détour.

Il convient de noter que Gates met en garde contre le danger d’une pandémie mondiale depuis des années. Lors d’une conférence TED désormais célèbre qu’il a prononcée il y a quelques années, Gates a déclaré avec insistance que la prochaine catastrophe mondiale ne résulterait pas d’une guerre mondiale ou d’une attaque nucléaire, mais d’un virus hautement infectieux.

Enfin, Gates a déjà déclaré qu’il y a de fortes chances que nous ayons un vaccin efficace contre les coronavirus plus tard cette année et que les États-Unis seront probablement en mesure de mettre le virus dans le rétroviseur d’ici la fin de 2021. Moins développé les pays, quant à eux, ne pourront peut-être pas vaincre le coronavirus avant 2022.

