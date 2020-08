Les États-Unis souffrent d’un coronavirus «testant la folie» qui doit être corrigé, a déclaré Bill Gates lors d’un entretien.

Le philanthrope a abordé la réponse de l’administration Trump à la pandémie, soulignant les diverses erreurs énormes qui ont été commises en cours de route.

L’un des problèmes de test qui entrave les efforts pour contenir l’infection est le temps absurde qu’il faut souvent pour obtenir des résultats. Certaines personnes n’obtiendront un diagnostic positif que plusieurs jours, voire une semaine après le test, ce qui pourrait retarder leur décision de s’auto-isoler.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a été l’une des voix les plus importantes dans la lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus. Ce n’est pas un professionnel de la santé ou un responsable de la santé publique, mais il a été impliqué dans la réponse mondiale à la pandémie depuis les premiers jours de l’épidémie via la Fondation Bill et Melinda Gates. L’organisation s’est engagée dans des programmes de recherche et de développement de vaccins COVID-19, et il n’a pas hésité à exprimer ses opinions sur la manière dont les États-Unis et le monde devraient faire face à la pandémie.

Dans une nouvelle interview, l’ancien dirigeant de Microsoft a déclaré qu’il ne se serait pas attendu à ce que les États-Unis fassent aussi mal face à la pandémie. Il a également évoqué les différentes raisons pour lesquelles la première vague d’infections aux États-Unis n’a toujours pas diminué, comme ce fut le cas pour l’Europe et d’autres régions. Gates a critiqué les verrouillages, qui étaient inefficaces pour empêcher la propagation de la maladie, et il a expliqué ce qui ne va pas avec la méthodologie de test actuelle du COVID-19 en Amérique, qu’il a qualifiée de «tester la folie».

Gates était un invité sur le GPS Fareed Zakaria de . dimanche, via The Hill, où il a examiné les nombreux faux pas de l’administration Trump pendant les crises sanitaires. Bien que Gates n’ait nommé aucun nom, ses remarques se rapportent clairement à ce que Trump a dit ces derniers mois. Trump continue de prétendre que ses interdictions de voyager en Chine et en Europe ont aidé à sauver des vies au cours des premiers mois de la pandémie. Il insiste également sur le fait que les États-Unis ont tellement de cas en raison de l’augmentation du nombre de tests.

Ces deux positions ne sont que des demi-vérités et peuvent être facilement démystifiées. Les interdictions de voyager ont peut-être aidé ou non, mais elles étaient imparfaites. L’interdiction de la Chine a permis au virus de se rendre aux États-Unis depuis d’autres régions du monde. L’interdiction européenne a forcé des milliers d’Américains à se précipiter chez eux, y compris des patients infectés au moment où ils sont montés à bord des avions.

En ce qui concerne les tests, plus vous testez, plus il y a de chances de trouver plus de cas – mais le virus continuera évidemment à se propager, que vous le testiez ou non.

« Une variété de premiers faux pas des États-Unis et ensuite l’atmosphère politique ont signifié que nous n’avons pas commencé nos tests », a déclaré Gates dans cette nouvelle interview. «Il est absurde que toute sorte d’interdiction de voyager que nous ayons faite ait été bénéfique. Cela ne passe pas le test du bon sens… et maintenant nous avons exécuté nos verrouillages dans tout le pays avec moins de fidélité que d’autres pays. «

Il a également déclaré que les États-Unis ont exécuté des verrouillages qui étaient «moins à l’échelle nationale» et avec «moins de fidélité» que d’autres pays. En conséquence, les gens ont pu se déplacer d’un État à l’autre, provoquant de nouvelles épidémies dans tout le pays, alors même que les premiers points chauds aplatissaient leurs courbes. En plus de cela, Gates a noté que la réouverture des bars était une grosse erreur et que la résistance au port de masque continue d’être un gros problème.

Le philanthrope a particulièrement remarqué un énorme problème avec les tests. Les résultats des tests sont considérablement retardés dans de nombreuses régions, ce qui peut nuire davantage aux plans de maîtrise des épidémies.

«C’est époustouflant que vous ne puissiez pas amener le gouvernement à améliorer les tests parce qu’il veut juste dire à quel point il est génial», a déclaré Gates. «Je leur ai dit, regardez, ayez un [CDC] site Web qui donne la priorité aux personnes testées. »

«Ne rembourse aucun test dont le résultat remonte après trois jours. Vous payez des milliards de dollars de cette manière très inéquitable pour obtenir les résultats de tests les plus inutiles au monde », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement a incité les laboratoires à avoir de longues files d’attente. « Aucun autre pays n’a la folie des tests parce qu’ils ne parleront pas de la réparer, parce qu’ils pensent qu’ils doivent continuer à agir comme s’ils avaient fait un travail compétent. »

Gates a également noté que les personnes riches ont accès à des tests rapides et peuvent se permettre plusieurs tests. D’autres n’ont pas cette chance, et c’est un problème que le gouvernement devrait résoudre. Sans un diagnostic rapide, les patients atteints de COVID-19 pourraient ne pas s’auto-isoler à temps, ce qui signifie qu’ils pourraient propager la maladie jusqu’à une semaine avant de recevoir un diagnostic. Gates a déclaré qu’il pensait qu’un vaccin serait prêt d’ici la fin de 2020 ou dans la première moitié de 2021.

Une fois que les vaccins seront prêts à être déployés, les vaccins réduiront les taux d’infection et les États-Unis pourraient en finir avec l’épidémie d’ici la fin de l’année prochaine, a déclaré Gates – mais pas avant que nous subissions des milliards de dollars de dommages économiques et des centaines de milliers de vies. perdu.

L’interview complète est intégrée ci-dessous.

