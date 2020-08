Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il ne fait aucun doute que même au milieu de la croissance explosive de l’ensemble du marché du jeu vidéo au cours des deux dernières décennies, la montée en flèche du jeu mobile a été particulièrement remarquable. L’année dernière, les jeux mobiles ont généré plus de 49 milliards de dollars de revenus, soit 60% de l’ensemble de la prise annuelle mondiale de jeux.

Mais alors que nous sommes de plus en plus nombreux à jouer à des jeux sur nos smartphones, ce n’est pas exactement la meilleure expérience de jeu. Entre le petit écran et les petits boutons microscopiques, jouer sur votre téléphone peut souvent donner l’impression que vous essayez de regarder un film à succès à travers un trou de serrure. Vous perdez une grande partie du spectacle et des fonctionnalités de base à cette taille minuscule.

Le contrôleur de jeu Bluetooth Dragon X5 (39,99 $, 29% de réduction) n’a pas peur d’ouvrir un peu les choses, donnant à vos mains plus d’espace pour bouger et plus de réactivité pour exécuter des manœuvres de jeu plus comme le jeu sur console ou PC.

En fait, le Dragon X5 ressemble et se sent presque exactement comme un contrôleur Playstation de votre jeunesse, sauf qu’il regorge de nouvelles capacités résolument à la minute.

Le contrôleur se synchronise facilement avec votre téléphone Android ou iOS, puis se clipse dans la poignée Dragon X5 pour transformer votre téléphone en un appareil de jeu portable, avec toute la gamme de capacités que vous attendez en jouant au jeu sur une Playstation ou une Xbox.

Tout comme avec ces plates-formes, le Dragon X5 dispose d’une sélection complète de boutons et de joysticks analogiques pour combattre, voler, rassembler, courir ou faire pratiquement n’importe quoi dans votre jeu avec une précision que vous ne pouvez obtenir avec de minuscules boutons de l’écran tactile. Vous pouvez même régler tous vos niveaux multimédias à partir du contrôleur, avec des fonctions de contrôle du volume, des boutons de pause et d’arrêt, et plus encore. Et tout comme ces contrôleurs de plate-forme, cet appareil dispose également d’une fonction d’accélération turbo, vous permettant de jouer comme vous n’avez jamais joué sur un smartphone auparavant.

Bien que cela élève instantanément le jeu de votre smartphone, le Dragon X5 est également compatible avec tous les autres appareils compatibles Bluetooth, y compris tout, des tablettes et téléviseurs intelligents aux décodeurs, PC et même une PS3.

Le contrôleur de jeu Bluetooth Dragon X5 est généralement disponible pour 56 $, mais pour le moment, vous pouvez en obtenir un en noir ou blanc et économiser 16 $ sur votre total, ce qui ne vous coûte que 39,99 $.

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: