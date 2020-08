Les chercheurs ont découvert un os de dinosaure qui montre la preuve d’une tumeur osseuse agressive.

La maladie aurait rendu la vie du dinosaure difficile, mais elle n’a pas tué l’animal.

On pense que la créature est morte dans une inondation.

Les dinosaures vivaient à une époque où les dangers se cachaient à chaque coin de rue. La chaîne alimentaire dictait qui vivait et qui mourait, et pour les herbivores, éviter les carnivores affamés était de la plus haute importance. Nous ne pensons pas souvent aux dinosaures souffrant de problèmes de santé, mais c’étaient tout de même des animaux, et une nouvelle étude révèle que lorsqu’ils n’évitaient pas les dents acérées, ils combattaient même le cancer.

La recherche, qui a été publiée dans la revue The Lancet Oncology, révèle qu’un spécimen de dinosaure souffrait d’une forme sévère de cancer des os il y a environ 77 millions d’années. La créature était un Centrosaurus apertus, un herbivore qui aurait passé ses journées à brouter et à éviter les prédateurs. Malheureusement, ce dino en particulier a dû le faire avec une patte arrière gravement endommagée.

Le cancer était malin, ce qui signifie qu’il était capable de se propager à d’autres parties du corps du dinosaure, y compris les organes vitaux. Au début, cependant, les chercheurs examinant les fossiles n’ont pas réalisé ce qu’ils regardaient. L’os où le cancer se purifiait était mal formé et les scientifiques pensaient que l’accumulation de masse était simplement la guérison osseuse des dommages antérieurs.

L’os a ensuite été examiné par toute une équipe d’experts spécialisés dans tout, de la radiologie à la chirurgie orthopédique. L’équipe a découvert que la croissance était en fait une tumeur osseuse massive et qu’il s’agissait d’une forme agressive de cancer.

«Le diagnostic d’un cancer agressif comme celui-ci chez les dinosaures a été difficile à atteindre et nécessite une expertise médicale et plusieurs niveaux d’analyse pour être correctement identifié», a déclaré le Dr Mark Crowther, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. «Ici, nous montrons la signature incontestable du cancer des os avancé chez un dinosaure à cornes vieux de 76 millions d’années – le premier du genre. C’est très excitant. »

Le cancer du dinosaure était à «un stade avancé», disent les scientifiques, et il aurait été difficile pour l’animal de se déplacer efficacement, le laissant potentiellement vulnérable aux attaques d’autres dinosaures. Cependant, les os cancéreux ont été trouvés dans un grand «lit osseux» avec de nombreux autres de la même espèce. Les paléontologues pensent qu’il s’agissait d’un membre d’un troupeau qui est mort lors d’une inondation. C’est ce mode de vie du troupeau qui a peut-être permis au dinosaure de persister malgré sa condition débilitante.

«Le tibia présente un cancer agressif à un stade avancé. Le cancer aurait eu des effets paralysants sur l’individu et l’a rendu très vulnérable aux redoutables prédateurs tyrannosaures de l’époque », explique le Dr David Evans. «Le fait que ce dinosaure herbivore ait vécu dans un grand troupeau protecteur lui a peut-être permis de survivre plus longtemps qu’il ne le ferait normalement avec une maladie aussi dévastatrice.

